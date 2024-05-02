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Münevver Karabulut’un babası, Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğraflarını değerlendirdi
Münevver Karabulut’un babası, Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğraflarını değerlendirdi
Sputnik Türkiye
Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, 10 yıl sonra ortaya çıkan otopsi fotoğrafları hakkında açıklama yaptı. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T15:05+0300
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münevver karabulut
cinayet
cem garipoğlu
otopsi
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Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Cem Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.Bir TV programı yayına katılan Karabulut dava sürecinde adli tıp kurumunda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çekerek, “Fotoğraflarla bu iş olur mu? Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte adli tıp kurumunda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl odur diyeyim yani. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim" dedi.'Mezarın açılmasını istiyorum'Fotoğraflarla şüphelerinin giderilmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, mezarın açılması gerektiğini belirterek, “İşi ört bas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum. Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/cem-garipoglunun-otopsi-goruntuleri-ortaya-cikti-1083345230.html
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münevver karabulut, cinayet, cem garipoğlu, otopsi
münevver karabulut, cinayet, cem garipoğlu, otopsi

Münevver Karabulut’un babası, Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğraflarını değerlendirdi

15:05 02.05.2024
© AACem Garipoğlu
Cem Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AA
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Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, 10 yıl sonra ortaya çıkan otopsi fotoğrafları hakkında açıklama yaptı.
Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Cem Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.
Bir TV programı yayına katılan Karabulut dava sürecinde adli tıp kurumunda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çekerek, “Fotoğraflarla bu iş olur mu? Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte adli tıp kurumunda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl odur diyeyim yani. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim" dedi.

'Mezarın açılmasını istiyorum'

Fotoğraflarla şüphelerinin giderilmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, mezarın açılması gerektiğini belirterek, “İşi ört bas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum. Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim" açıklamasında bulundu.
Cem Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
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Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
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