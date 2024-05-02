https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/munevver-karabulutun-babasi-cem-garipoglunun-otopsi-fotograflarini-degerlendirdi-1083406457.html

Münevver Karabulut’un babası, Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğraflarını değerlendirdi

Münevver Karabulut’un babası, Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğraflarını değerlendirdi

Sputnik Türkiye

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, 10 yıl sonra ortaya çıkan otopsi fotoğrafları hakkında açıklama yaptı. 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T15:05+0300

2024-05-02T15:05+0300

2024-05-02T15:05+0300

türkiye

münevver karabulut

cinayet

cem garipoğlu

otopsi

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Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Cem Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.Bir TV programı yayına katılan Karabulut dava sürecinde adli tıp kurumunda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çekerek, “Fotoğraflarla bu iş olur mu? Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte adli tıp kurumunda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl odur diyeyim yani. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim" dedi.'Mezarın açılmasını istiyorum'Fotoğraflarla şüphelerinin giderilmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, mezarın açılması gerektiğini belirterek, “İşi ört bas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum. Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/cem-garipoglunun-otopsi-goruntuleri-ortaya-cikti-1083345230.html

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münevver karabulut, cinayet, cem garipoğlu, otopsi