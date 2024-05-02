Matviyenko: Odessa katliamı da dahil Kiev'in tüm suçlarının ele alınacağı büyük mahkeme kurulmalı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
12:12
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
13:13
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
15:25
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
21:04
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
22:04
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin'in bir piyasası yok'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Açlık sınırı asgari ücreti geçti
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Erdoğan, Bülent Arınç’ın kimle görüşmesine izin vermedi?
11:05
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
3 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/matviyenko-odessa-katliami-da-dahil-kievin-tum-suclarinin-ele-alinacagi-buyuk-mahkeme-kurulmali-1083399114.html
Matviyenko: Odessa katliamı da dahil Kiev'in tüm suçlarının ele alınacağı büyük mahkeme kurulmalı
Matviyenko: Odessa katliamı da dahil Kiev'in tüm suçlarının ele alınacağı büyük mahkeme kurulmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, özel askeri harekatın ardından Odessa katliamı da dahil Kiev rejiminin tüm suçlarının ele alınacağı büyük bir... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T12:04+0300
2024-05-02T12:04+0300
ukrayna krizi
odessa
odessa katliamı
rusya
ukrayna
valentina matviyenko
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083399100_0:0:2704:1521_1920x0_80_0_0_eec7882c8c0af9242467c87760055d7a.jpg
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Ukrayna'nın Odessa kentindeki Sendika Evi'ne sığınan Maydan karşıtı vatandaşların aşırı sağcı gruplar tarafından diri diri yakılarak öldürüldüğü katliamın 10. yıldönümünde bir mesaj yayınladı.Matviyenko, "Özel askeri harekatın ardından büyük bir mahkemeye ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Bu mahkemede, Kiev'de Nazizm'in ortaya çıkışının, izlediği yolun, tüm suçlarının büyük resmi toplanacak ve ortaya koyulacak. Bu mahkemenin ana ve temel bölümlerinden biri, 2 Mayıs 2014'te Sendika Evi'nde işlenen korkunç suçla ilgili suçlamaların yöneltilmesi olmalıdır" dedi.Bu vakada zaman aşımı olmayacağını ve Odessa'daki trajedinin faillerinin açıklanıp cezalandırılacağını kaydeden Matviyenko, bu trajedi karşısında sessiz kalan ve olayın soruşturulmasını sağlamayan uluslararası kuruluşların da gereken karşılığı alacağının altını çizdi.Federasyon Konseyi Başkanı, Odessa katliamı hakkında adil bir hüküm verilmesi için gereken her şeyin, çok sayıda kanıtın, video görüntülerinin bulunduğunu belirterek, "Bilindiği gibi herhangi bir mahkeme kararı çıkmadı. Bunun tek bir açıklaması var: Kiev'in, kimliği tespit edilmiş suçlulara karşı adaletin sağlanması konusundaki isteksizliği. Hatta ben buna Kiev'in ideolojik Nazi destekçilerini adaletten açık, bilinçli ve bariz bir şekilde gizlemesi bile diyebilirim" ifadelerini kullandı.Odessa’da ne olmuştu?Ukrayna'da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından Odessa'da toplanan Maydan karşıtları, Kiev’deki darbeyi protesto etmişlerdi.2 Mayıs öğleden sonra, Yunan Meydanı yakınlarında bir tarafta Maydan karşıtı aktivistler ile diğer tarafta Harkov ve Odessa'dan gelen Ultras adlı aşırı sağcı taraftarlarla Maydan yanlısı sağ sektör üyeleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.Yanukoviç’in devrildiği Maydan eylemlerinde adlarını duyuran aşırı sağcı Sağ Sektör üyelerinin de olduğu darbe destekçileri, molotof kokteylleri atarak Maydan karşıtı aktivistlerin sığındığı Sendika Evi'ni ateşe vermişti.Bina önünde toplanan aşırı sağcı Kiev yanlısı gruplar, yangın yerine gelen itfaiyenin müdahale etmesine de izin vermedi.Bina yanında bekleyen çevik kuvvet ekiplerinin ise ‘silahsız’ olmaları gerekçesiyle katliamı engellemek için hiçbir şey yapamadıklarını söyledikleri kaydedildi.Çıkan yangında sendika binasının birinci katı tamamen yanarken, o gün yaşanan trajedide 48 kişi yaşamını yitirmiş 250'den fazla kişi de yaralanmıştı.
odessa
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083399100_0:0:2336:1752_1920x0_80_0_0_d08e397b4e7503fab38e9b380978002a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
odessa, odessa katliamı, rusya, ukrayna, valentina matviyenko
odessa, odessa katliamı, rusya, ukrayna, valentina matviyenko

Matviyenko: Odessa katliamı da dahil Kiev'in tüm suçlarının ele alınacağı büyük mahkeme kurulmalı

12:04 02.05.2024
© Fotoğraf : Russian State Duma press service / Multimedya arşivine gidinRussian upper house chairwoman Valentina Matvienko
Russian upper house chairwoman Valentina Matvienko - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© Fotoğraf : Russian State Duma press service
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, özel askeri harekatın ardından Odessa katliamı da dahil Kiev rejiminin tüm suçlarının ele alınacağı büyük bir mahkeme kurulması gerektiğini söyledi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Ukrayna'nın Odessa kentindeki Sendika Evi'ne sığınan Maydan karşıtı vatandaşların aşırı sağcı gruplar tarafından diri diri yakılarak öldürüldüğü katliamın 10. yıldönümünde bir mesaj yayınladı.

Matviyenko, "Özel askeri harekatın ardından büyük bir mahkemeye ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Bu mahkemede, Kiev'de Nazizm'in ortaya çıkışının, izlediği yolun, tüm suçlarının büyük resmi toplanacak ve ortaya koyulacak. Bu mahkemenin ana ve temel bölümlerinden biri, 2 Mayıs 2014'te Sendika Evi'nde işlenen korkunç suçla ilgili suçlamaların yöneltilmesi olmalıdır" dedi.

Bu vakada zaman aşımı olmayacağını ve Odessa'daki trajedinin faillerinin açıklanıp cezalandırılacağını kaydeden Matviyenko, bu trajedi karşısında sessiz kalan ve olayın soruşturulmasını sağlamayan uluslararası kuruluşların da gereken karşılığı alacağının altını çizdi.

Federasyon Konseyi Başkanı, Odessa katliamı hakkında adil bir hüküm verilmesi için gereken her şeyin, çok sayıda kanıtın, video görüntülerinin bulunduğunu belirterek, "Bilindiği gibi herhangi bir mahkeme kararı çıkmadı. Bunun tek bir açıklaması var: Kiev'in, kimliği tespit edilmiş suçlulara karşı adaletin sağlanması konusundaki isteksizliği. Hatta ben buna Kiev'in ideolojik Nazi destekçilerini adaletten açık, bilinçli ve bariz bir şekilde gizlemesi bile diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Odessa’da ne olmuştu?

Ukrayna'da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından Odessa'da toplanan Maydan karşıtları, Kiev’deki darbeyi protesto etmişlerdi.
2 Mayıs öğleden sonra, Yunan Meydanı yakınlarında bir tarafta Maydan karşıtı aktivistler ile diğer tarafta Harkov ve Odessa'dan gelen Ultras adlı aşırı sağcı taraftarlarla Maydan yanlısı sağ sektör üyeleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Yanukoviç’in devrildiği Maydan eylemlerinde adlarını duyuran aşırı sağcı Sağ Sektör üyelerinin de olduğu darbe destekçileri, molotof kokteylleri atarak Maydan karşıtı aktivistlerin sığındığı Sendika Evi'ni ateşe vermişti.
Bina önünde toplanan aşırı sağcı Kiev yanlısı gruplar, yangın yerine gelen itfaiyenin müdahale etmesine de izin vermedi.
Bina yanında bekleyen çevik kuvvet ekiplerinin ise ‘silahsız’ olmaları gerekçesiyle katliamı engellemek için hiçbir şey yapamadıklarını söyledikleri kaydedildi.
Çıkan yangında sendika binasının birinci katı tamamen yanarken, o gün yaşanan trajedide 48 kişi yaşamını yitirmiş 250'den fazla kişi de yaralanmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала