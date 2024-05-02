https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/matviyenko-odessa-katliami-da-dahil-kievin-tum-suclarinin-ele-alinacagi-buyuk-mahkeme-kurulmali-1083399114.html

Matviyenko: Odessa katliamı da dahil Kiev'in tüm suçlarının ele alınacağı büyük mahkeme kurulmalı

Matviyenko: Odessa katliamı da dahil Kiev'in tüm suçlarının ele alınacağı büyük mahkeme kurulmalı

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, özel askeri harekatın ardından Odessa katliamı da dahil Kiev rejiminin tüm suçlarının ele alınacağı büyük bir... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T12:04+0300

2024-05-02T12:04+0300

2024-05-02T12:04+0300

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Ukrayna'nın Odessa kentindeki Sendika Evi'ne sığınan Maydan karşıtı vatandaşların aşırı sağcı gruplar tarafından diri diri yakılarak öldürüldüğü katliamın 10. yıldönümünde bir mesaj yayınladı.Matviyenko, "Özel askeri harekatın ardından büyük bir mahkemeye ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Bu mahkemede, Kiev'de Nazizm'in ortaya çıkışının, izlediği yolun, tüm suçlarının büyük resmi toplanacak ve ortaya koyulacak. Bu mahkemenin ana ve temel bölümlerinden biri, 2 Mayıs 2014'te Sendika Evi'nde işlenen korkunç suçla ilgili suçlamaların yöneltilmesi olmalıdır" dedi.Bu vakada zaman aşımı olmayacağını ve Odessa'daki trajedinin faillerinin açıklanıp cezalandırılacağını kaydeden Matviyenko, bu trajedi karşısında sessiz kalan ve olayın soruşturulmasını sağlamayan uluslararası kuruluşların da gereken karşılığı alacağının altını çizdi.Federasyon Konseyi Başkanı, Odessa katliamı hakkında adil bir hüküm verilmesi için gereken her şeyin, çok sayıda kanıtın, video görüntülerinin bulunduğunu belirterek, "Bilindiği gibi herhangi bir mahkeme kararı çıkmadı. Bunun tek bir açıklaması var: Kiev'in, kimliği tespit edilmiş suçlulara karşı adaletin sağlanması konusundaki isteksizliği. Hatta ben buna Kiev'in ideolojik Nazi destekçilerini adaletten açık, bilinçli ve bariz bir şekilde gizlemesi bile diyebilirim" ifadelerini kullandı.Odessa’da ne olmuştu?Ukrayna'da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından Odessa'da toplanan Maydan karşıtları, Kiev’deki darbeyi protesto etmişlerdi.2 Mayıs öğleden sonra, Yunan Meydanı yakınlarında bir tarafta Maydan karşıtı aktivistler ile diğer tarafta Harkov ve Odessa'dan gelen Ultras adlı aşırı sağcı taraftarlarla Maydan yanlısı sağ sektör üyeleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.Yanukoviç’in devrildiği Maydan eylemlerinde adlarını duyuran aşırı sağcı Sağ Sektör üyelerinin de olduğu darbe destekçileri, molotof kokteylleri atarak Maydan karşıtı aktivistlerin sığındığı Sendika Evi'ni ateşe vermişti.Bina önünde toplanan aşırı sağcı Kiev yanlısı gruplar, yangın yerine gelen itfaiyenin müdahale etmesine de izin vermedi.Bina yanında bekleyen çevik kuvvet ekiplerinin ise ‘silahsız’ olmaları gerekçesiyle katliamı engellemek için hiçbir şey yapamadıklarını söyledikleri kaydedildi.Çıkan yangında sendika binasının birinci katı tamamen yanarken, o gün yaşanan trajedide 48 kişi yaşamını yitirmiş 250'den fazla kişi de yaralanmıştı.

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odessa, odessa katliamı, rusya, ukrayna, valentina matviyenko