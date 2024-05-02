https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/kirgizistanda-bir-kamyon-acik-hava-etkinligine-katilan-cocuklara-carpti-4u-agir-31-cocuk-yarali-1083419567.html
Kırgızistan'da bir kamyon, açık hava etkinliğine katılan çocuklara çarptı: 4'ü ağır 31 çocuk yaralı
Kırgızistan'da bir kamyon, açık hava etkinliğine katılan çocuklara çarptı: 4'ü ağır 31 çocuk yaralı
Sputnik Türkiye
Kırgızistan'ın güneyinde park halindeki el freni çekilmemiş kamyon, açık hava kutlama etkinliğine katılan çocuklara çarptı. Olay sonucu 31 çocuk yaralandı... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T19:49+0300
2024-05-02T19:49+0300
2024-05-02T19:51+0300
dünya
kırgızistan
kaza
çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083417520_0:27:804:479_1920x0_80_0_0_e5ed24b82e2b76880cd5050e3653d995.png
Kırgızistan'ın Celalabad bölgesinde yer alan Suzak ilçesinde açık hava kutlamalarına katılan çocuklara çarpan kamyonun sürücüsünün 48 yaşında bir yerel sakin olduğu anlaşıldı.Açık hava etkinliğinde kutlamalara katılan çocuklar için dondurma getirdiği anlaşılan kamyon sürücüsü, aracı gösterinin yapıldığı yerin yakınında motoru stop etmeden park etti. Kamyon eğimli arazide hareket etti, sürücü bunu fark ederek koştu, ancak aracı durduramadı.Kalabalığın içine dalan kamyon, daha sonra kurulan bir çadıra çarparak durabildi. Olay sonucu 31 çocuk yaralandı, dördü yoğun bakımda olmak üzere 18 çocuk hastaneye kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240330/kirgizistan-tacikistan-siniri-28-kilometrelik-bolumde-daha-mutabakat-saglandi-1082237672.html
kırgızistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083417520_65:0:740:506_1920x0_80_0_0_d8b93b211d4287cff2d573fefe962221.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kırgızistan, kaza, çocuk
Kırgızistan'da bir kamyon, açık hava etkinliğine katılan çocuklara çarptı: 4'ü ağır 31 çocuk yaralı
19:49 02.05.2024 (güncellendi: 19:51 02.05.2024)
Kırgızistan'ın güneyinde park halindeki el freni çekilmemiş kamyon, açık hava kutlama etkinliğine katılan çocuklara çarptı. Olay sonucu 31 çocuk yaralandı, dördü yoğun bakımda olmak üzere 18 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kırgızistan'ın Celalabad bölgesinde yer alan Suzak ilçesinde açık hava kutlamalarına katılan çocuklara çarpan kamyonun sürücüsünün 48 yaşında bir yerel sakin olduğu anlaşıldı.
Açık hava etkinliğinde kutlamalara katılan çocuklar için dondurma getirdiği anlaşılan kamyon sürücüsü, aracı gösterinin yapıldığı yerin yakınında motoru stop etmeden park etti. Kamyon eğimli arazide hareket etti, sürücü bunu fark ederek koştu, ancak aracı durduramadı.
Kalabalığın içine dalan kamyon, daha sonra kurulan bir çadıra çarparak durabildi. Olay sonucu 31 çocuk yaralandı, dördü yoğun bakımda olmak üzere 18 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma açıldı.