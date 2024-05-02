https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/kirgizistanda-bir-kamyon-acik-hava-etkinligine-katilan-cocuklara-carpti-4u-agir-31-cocuk-yarali-1083419567.html

Kırgızistan'da bir kamyon, açık hava etkinliğine katılan çocuklara çarptı: 4'ü ağır 31 çocuk yaralı

Kırgızistan'da bir kamyon, açık hava etkinliğine katılan çocuklara çarptı: 4'ü ağır 31 çocuk yaralı

Sputnik Türkiye

Kırgızistan'ın güneyinde park halindeki el freni çekilmemiş kamyon, açık hava kutlama etkinliğine katılan çocuklara çarptı. Olay sonucu 31 çocuk yaralandı... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T19:49+0300

2024-05-02T19:49+0300

2024-05-02T19:51+0300

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kırgızistan

kaza

çocuk

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Kırgızistan'ın Celalabad bölgesinde yer alan Suzak ilçesinde açık hava kutlamalarına katılan çocuklara çarpan kamyonun sürücüsünün 48 yaşında bir yerel sakin olduğu anlaşıldı.Açık hava etkinliğinde kutlamalara katılan çocuklar için dondurma getirdiği anlaşılan kamyon sürücüsü, aracı gösterinin yapıldığı yerin yakınında motoru stop etmeden park etti. Kamyon eğimli arazide hareket etti, sürücü bunu fark ederek koştu, ancak aracı durduramadı.Kalabalığın içine dalan kamyon, daha sonra kurulan bir çadıra çarparak durabildi. Olay sonucu 31 çocuk yaralandı, dördü yoğun bakımda olmak üzere 18 çocuk hastaneye kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma açıldı.

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