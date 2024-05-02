https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ikinci-dunya-savasindaki-sovyet-zaferini-simgeleyen-afrikanin-ilk-aniti-zimbabvede-acilacak-1083408173.html
İkinci Dünya Savaşı’ndaki Sovyet zaferini simgeleyen Afrika’nın ilk anıtı Zimbabve’de açılacak
İkinci Dünya Savaşı’ndaki Sovyet zaferini simgeleyen Afrika’nın ilk anıtı Zimbabve’de açılacak
Sputnik Türkiye
Zimbabve'de inşa edilen Liberation City'de yer alacak Afrika Kurtuluş Müzesi'ne Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferini simgeleyen bir anıt... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T15:51+0300
2024-05-02T15:51+0300
2024-05-02T15:51+0300
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Bahsi geçen müzenin müdürü Kwame Muzawazi yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin Anavatan Savaşı'ndaki zaferine adanan Afrika'daki ilk anıtın Zimbabve'nin başkentinde açılacağını ve Harare'nin batısında inşa edilmekte olan ve Afrika Kurtuluş Müzesi'ni de içeren Liberation City'nin topraklarında yer alacağını söyledi.Muzawazi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Muzawazi söz konusu anıtın Liberation City'deki yerinin, Sovyetler Birliği'nin 'Afrika'da sömürgeciliğe karşı mücadeleye büyük katkı sağlamasından' kaynaklandığını da sözlerine ekledi.Aralarında Rusya'nın da bulunduğu çeşitli ülkelerin öncelikli sosyal ve kültürel inşaat projesi kapsamında mali destek sağladığını belirten Muzawazi, anlaşmaya geçen yıl Zimbabve First Lady'si Auxilia Mnangagwa ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan bir görüşme sırasında varıldığını sözlerine ekledi.Muzawazi açıklamasında ayrıca şu cümlelere yer verdi:Geçen yıl Rusya Dışişleri Bakanlığı, anıtın kurulumuna Rusya'nın katılımını sağlamak için gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı. Anıtın bronz, taş ve mozaikten yapılması ve en az 15-20 metre yüksekliğinde olması planlanıyor.Liberation City, başkent Harare'nin batısında, National Heroes Acre yakınlarında inşa ediliyor. Yaklaşık 100 hektarlık kompleks Afrika Kurtuluş Müzesi, diğer araştırma ve eğitim kurumları, dinlenme tesisleri ve iş merkezlerine ev sahipliği yapacak.Anavatan Savaşı, Rusya'da ve Sovyetler Birliği'nin diğer bazı eski cumhuriyetlerinde, 22 Haziran 1941 ile 9 Mayıs 1945 tarihleri arasında, İkinci Dünya Savaşı'nın Doğu cephesinde, özellikle Sovyetler Birliği ile Nazi Almanyası arasında meydana gelen savaşı ifade etmek için kullanılan adlandırmadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/lavrov-afrika-ulkelerinin-guvenliginin-guclendirilmesine-yardimci-olacagiz-1083193751.html
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zimbabve, sovyetler birliği, sscb, büyük anavatan savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin
zimbabve, sovyetler birliği, sscb, büyük anavatan savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin
İkinci Dünya Savaşı’ndaki Sovyet zaferini simgeleyen Afrika’nın ilk anıtı Zimbabve’de açılacak
Zimbabve'de inşa edilen Liberation City'de yer alacak Afrika Kurtuluş Müzesi'ne Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferini simgeleyen bir anıt yapılacağı duyuruldu.
Bahsi geçen müzenin müdürü Kwame Muzawazi yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin Anavatan Savaşı'ndaki zaferine adanan Afrika'daki ilk anıtın Zimbabve'nin başkentinde açılacağını ve Harare'nin batısında inşa edilmekte olan ve Afrika Kurtuluş Müzesi'ni de içeren Liberation City'nin topraklarında yer alacağını söyledi.
Muzawazi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Anıt, anma sergisinin merkezlerinden biri olacak. Afrika, Sovyetler Birliği'nin Hitler faşizmine yaşattığı ezici yenilginin Afrika halklarına ulusal kurtuluş mücadeleleri için ilham verdiğini ve onlara sömürgeci boyunduruğu atıp yeniden kendi evlerinin efendisi olma umudu verdiğini çok iyi hatırlıyor.
Muzawazi söz konusu anıtın Liberation City'deki yerinin, Sovyetler Birliği'nin 'Afrika'da sömürgeciliğe karşı mücadeleye büyük katkı sağlamasından' kaynaklandığını da sözlerine ekledi.
Aralarında Rusya'nın da bulunduğu çeşitli ülkelerin öncelikli sosyal ve kültürel inşaat projesi kapsamında mali destek sağladığını belirten Muzawazi, anlaşmaya geçen yıl Zimbabve First Lady'si Auxilia Mnangagwa ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan bir görüşme sırasında varıldığını sözlerine ekledi.
Muzawazi açıklamasında ayrıca şu cümlelere yer verdi:
Ziyaretçilere aktarmak istediğimiz en önemli şey, Afrika'nın dekolonizasyonunun henüz tamamlanmadığı hatta siyasi olarak dahi tamamlanmadığı. Öyle ki eski metropollerin ekonomik alandaki neo-kolonyal baskılarından, kültür, tarih ve eğitimde Batı anlatılarını bir kenara bırakma ihtiyacından bahsetmiyorum bile. Afrika'da hala İngiltere ya da Fransa'ya ait adalar var. Hala tarihimizi ve kültürümüzü kendi konumumuzdan yeniden düşünmek zorundayız. Bu nedenle müzemizin bölümlerinden birinin adı: 'Henüz tamamlanmamış bir dava'.
Geçen yıl Rusya Dışişleri Bakanlığı, anıtın kurulumuna Rusya'nın katılımını sağlamak için gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı. Anıtın bronz, taş ve mozaikten yapılması ve en az 15-20 metre yüksekliğinde olması planlanıyor.
Liberation City, başkent Harare'nin batısında, National Heroes Acre yakınlarında inşa ediliyor. Yaklaşık 100 hektarlık kompleks Afrika Kurtuluş Müzesi, diğer araştırma ve eğitim kurumları, dinlenme tesisleri ve iş merkezlerine ev sahipliği yapacak.
Anavatan Savaşı, Rusya'da ve Sovyetler Birliği'nin diğer bazı eski cumhuriyetlerinde, 22 Haziran 1941 ile 9 Mayıs 1945 tarihleri arasında, İkinci Dünya Savaşı'nın Doğu cephesinde, özellikle Sovyetler Birliği ile Nazi Almanyası arasında meydana gelen savaşı ifade etmek için kullanılan adlandırmadır.