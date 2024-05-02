https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ikinci-dunya-savasindaki-sovyet-zaferini-simgeleyen-afrikanin-ilk-aniti-zimbabvede-acilacak-1083408173.html

İkinci Dünya Savaşı’ndaki Sovyet zaferini simgeleyen Afrika’nın ilk anıtı Zimbabve’de açılacak

İkinci Dünya Savaşı’ndaki Sovyet zaferini simgeleyen Afrika’nın ilk anıtı Zimbabve’de açılacak

Sputnik Türkiye

Zimbabve'de inşa edilen Liberation City'de yer alacak Afrika Kurtuluş Müzesi'ne Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferini simgeleyen bir anıt... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T15:51+0300

2024-05-02T15:51+0300

2024-05-02T15:51+0300

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Bahsi geçen müzenin müdürü Kwame Muzawazi yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin Anavatan Savaşı'ndaki zaferine adanan Afrika'daki ilk anıtın Zimbabve'nin başkentinde açılacağını ve Harare'nin batısında inşa edilmekte olan ve Afrika Kurtuluş Müzesi'ni de içeren Liberation City'nin topraklarında yer alacağını söyledi.Muzawazi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Muzawazi söz konusu anıtın Liberation City'deki yerinin, Sovyetler Birliği'nin 'Afrika'da sömürgeciliğe karşı mücadeleye büyük katkı sağlamasından' kaynaklandığını da sözlerine ekledi.Aralarında Rusya'nın da bulunduğu çeşitli ülkelerin öncelikli sosyal ve kültürel inşaat projesi kapsamında mali destek sağladığını belirten Muzawazi, anlaşmaya geçen yıl Zimbabve First Lady'si Auxilia Mnangagwa ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan bir görüşme sırasında varıldığını sözlerine ekledi.Muzawazi açıklamasında ayrıca şu cümlelere yer verdi:Geçen yıl Rusya Dışişleri Bakanlığı, anıtın kurulumuna Rusya'nın katılımını sağlamak için gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı. Anıtın bronz, taş ve mozaikten yapılması ve en az 15-20 metre yüksekliğinde olması planlanıyor.Liberation City, başkent Harare'nin batısında, National Heroes Acre yakınlarında inşa ediliyor. Yaklaşık 100 hektarlık kompleks Afrika Kurtuluş Müzesi, diğer araştırma ve eğitim kurumları, dinlenme tesisleri ve iş merkezlerine ev sahipliği yapacak.Anavatan Savaşı, Rusya'da ve Sovyetler Birliği'nin diğer bazı eski cumhuriyetlerinde, 22 Haziran 1941 ile 9 Mayıs 1945 tarihleri arasında, İkinci Dünya Savaşı'nın Doğu cephesinde, özellikle Sovyetler Birliği ile Nazi Almanyası arasında meydana gelen savaşı ifade etmek için kullanılan adlandırmadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/lavrov-afrika-ulkelerinin-guvenliginin-guclendirilmesine-yardimci-olacagiz-1083193751.html

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zimbabve, sovyetler birliği, sscb, büyük anavatan savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin