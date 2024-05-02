https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/gelin-ve-damat-silahla-avaya-ates-acti-1083427601.html

Karabük’te gelin ve damat silahla avaya ateş açtı

Karabük’te gelin ve damat silahla avaya ateş açtı

Sputnik Türkiye

Karabük’te düğünde gelin ve damat silahla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T23:53+0300

2024-05-02T23:53+0300

2024-05-03T00:13+0300

yaşam

gelin

gelin

damat

silah

karabük

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083427283_0:237:500:518_1920x0_80_0_0_fec33a7282c8bf66f42975e6cef877a7.jpg

Karabük’te bir düğünde gelin ve damat birlikte tabancalarla peş peşe havaya ateş açtı.Gelin ve damadın ateş ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Gelin ve damadın ateş etme anları da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.Ayrıca merkeze bağlı Cumayanı köyündeki düğünde de damat evin önünde havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Söz konusu görüntüler de sosyal medyada tepki gördü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230929/mardinde-dugun-konvoyuyla-yol-kesen-magandalar-defalarca-kez-havaya-ates-acti-1075865516.html

karabük

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gelin, gelin, damat, silah, karabük