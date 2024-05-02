https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/gelin-ve-damat-silahla-avaya-ates-acti-1083427601.html
Karabük’te gelin ve damat silahla avaya ateş açtı
Karabük’te gelin ve damat silahla avaya ateş açtı
Sputnik Türkiye
Karabük’te düğünde gelin ve damat silahla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T23:53+0300
2024-05-02T23:53+0300
2024-05-03T00:13+0300
yaşam
gelin
gelin
damat
silah
karabük
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Karabük’te bir düğünde gelin ve damat birlikte tabancalarla peş peşe havaya ateş açtı.Gelin ve damadın ateş ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Gelin ve damadın ateş etme anları da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.Ayrıca merkeze bağlı Cumayanı köyündeki düğünde de damat evin önünde havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Söz konusu görüntüler de sosyal medyada tepki gördü.
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gelin, gelin, damat, silah, karabük
gelin, gelin, damat, silah, karabük
Karabük’te gelin ve damat silahla avaya ateş açtı
23:53 02.05.2024 (güncellendi: 00:13 03.05.2024)
Karabük’te düğünde gelin ve damat silahla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Karabük’te bir düğünde gelin ve damat birlikte tabancalarla peş peşe havaya ateş açtı.
Gelin ve damadın ateş ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Gelin ve damadın ateş etme anları da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Ayrıca merkeze bağlı Cumayanı köyündeki düğünde de damat evin önünde havaya ateş etti.
O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Söz konusu görüntüler de sosyal medyada tepki gördü.