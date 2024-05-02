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Karabük’te gelin ve damat silahla avaya ateş açtı
Karabük’te gelin ve damat silahla avaya ateş açtı
Sputnik Türkiye
Karabük’te düğünde gelin ve damat silahla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
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Karabük’te bir düğünde gelin ve damat birlikte tabancalarla peş peşe havaya ateş açtı.Gelin ve damadın ateş ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Gelin ve damadın ateş etme anları da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.Ayrıca merkeze bağlı Cumayanı köyündeki düğünde de damat evin önünde havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Söz konusu görüntüler de sosyal medyada tepki gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230929/mardinde-dugun-konvoyuyla-yol-kesen-magandalar-defalarca-kez-havaya-ates-acti-1075865516.html
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gelin, gelin, damat, silah, karabük
gelin, gelin, damat, silah, karabük

Karabük’te gelin ve damat silahla avaya ateş açtı

23:53 02.05.2024 (güncellendi: 00:13 03.05.2024)
© İHA / ERSİN TURANKarabük’te düğünde gelin ve damat silahla havaya ateş açtı.
Karabük’te düğünde gelin ve damat silahla havaya ateş açtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© İHA / ERSİN TURAN
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Karabük’te düğünde gelin ve damat silahla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Karabük’te bir düğünde gelin ve damat birlikte tabancalarla peş peşe havaya ateş açtı.
Gelin ve damadın ateş ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Gelin ve damadın ateş etme anları da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Ayrıca merkeze bağlı Cumayanı köyündeki düğünde de damat evin önünde havaya ateş etti.
O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Söz konusu görüntüler de sosyal medyada tepki gördü.
Mardin’de düğün konvoyuyla yol kesen 'magandalar' defalarca kez havaya ateş açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
YAŞAM
Mardin’de düğün konvoyuyla yol kesen 'magandalar' defalarca kez havaya ateş açtı
29 Eylül 2023, 11:54
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