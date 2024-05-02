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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Öz ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Öz ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Öz ile görüştü. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T19:16+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Öz ile görüştü.Görüşmede, AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan da bulundu.
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abd, abd, ak parti, halit yerebakan
abd, abd, ak parti, halit yerebakan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Öz ile görüştü

19:16 02.05.2024
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ü AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ü AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Öz ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Öz ile görüştü.
Görüşmede, AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan da bulundu.
Mehmet Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
DÜNYA
ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde mağlup olan Mehmet Öz'den rakibine tebrik
9 Kasım 2022, 20:50
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