https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/cumhurbaskani-erdogan-mehmet-oz-ile-gorustu-1083418434.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Öz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Öz ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Öz ile görüştü. 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T19:16+0300

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türkiye

abd

abd

ak parti

halit yerebakan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Öz ile görüştü.Görüşmede, AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan da bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20221109/abdde-yapilan-kongre-ara-secimlerinde-maglup-olan-mehmet-ozden-rakibine-tebrik--1063258146.html

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