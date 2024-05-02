https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/cumhurbaskani-erdogan-mehmet-oz-ile-gorustu-1083418434.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Öz ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Öz ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Öz ile görüştü. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T19:16+0300
2024-05-02T19:16+0300
2024-05-02T19:16+0300
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halit yerebakan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Öz ile görüştü.Görüşmede, AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan da bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221109/abdde-yapilan-kongre-ara-secimlerinde-maglup-olan-mehmet-ozden-rakibine-tebrik--1063258146.html
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abd, abd, ak parti, halit yerebakan
abd, abd, ak parti, halit yerebakan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Öz ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Öz ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Öz ile görüştü.
Görüşmede, AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan da bulundu.