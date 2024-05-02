https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/avmde-dev-avize-alevler-icinde-yanarak-dustu-1083409394.html
AVM'de dev avize alevler içinde yanarak düştü
AVM'de dev avize alevler içinde yanarak düştü
Sputnik Türkiye
Yalova kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin dev avizesi alevler içinde yanarak düştü. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T16:28+0300
2024-05-02T16:28+0300
2024-05-02T16:46+0300
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yalova
yangın
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Süleymanbey Mahallesi’nde, bulunan alışveriş merkezinin tavandan zincirle sarkan avize alev alarak yere düştü.Elektrik kontağından çıktığı düşülen yangında dev avize alevler içinde yanarak alışveriş merkezinin zemine düştü.Daha sonra alışveriş merkezi görevlileri tarafından alevler söndürüldü.Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231228/istanbulda-avm-otoparkinda-siyanur-icti-1079135699.html
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avm, avize, yalova, yangın
avm, avize, yalova, yangın
AVM'de dev avize alevler içinde yanarak düştü
16:28 02.05.2024 (güncellendi: 16:46 02.05.2024)
Yalova kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin dev avizesi alevler içinde yanarak düştü.
Süleymanbey Mahallesi’nde, bulunan alışveriş merkezinin tavandan zincirle sarkan avize alev alarak yere düştü.
Elektrik kontağından çıktığı düşülen yangında dev avize alevler içinde yanarak alışveriş merkezinin zemine düştü.
Daha sonra alışveriş merkezi görevlileri tarafından alevler söndürüldü.
Olayda şans eseri yaralanan olmadı.