https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/abdnin-rus-ordusuna-yonelttigi-kimyasal-silah-suclamasina-kremlinden-yanit-1083405630.html

ABD'nin Rus ordusuna yönelttiği 'kimyasal silah' suçlamasına Kremlin'den yanıt

ABD'nin Rus ordusuna yönelttiği 'kimyasal silah' suçlamasına Kremlin'den yanıt

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat sırasında kimyasal silah kullandığına dair ABD'den yöneltilen... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T14:46+0300

2024-05-02T14:46+0300

2024-05-02T14:46+0300

dünya

kremlin

kremlin basın dairesi

dmitriy peskov

rusya

rusya ordusu

kimyasal silah

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

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ABD'nin Rus askerlerin Ukrayna ordusuna karşı 'boğucu kloropikrin' maddesi kullanarak uluslararası kimyasal silah yasağını ihlal ettiğine dair iddialarına Moskova'dan yanıt geldi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Washington'un iddiasına ilişkin soruları karşısında "Bununla ilgili haberleri gördük. Her zamanki gibi, bu tür suçlamalar kesinlikle asılsız görünüyor ve hiçbir şeyle desteklenmiyor. Rusya bu alanda uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kaldı ve kalmaya devam ediyor" yanıtını verdi.'Odessa katliamının sorumlularının hala daha cezalandırılmaması bir utançtır'Peskov, Ukrayna'nın Odessa kentindeki Sendika Evi'ne sığınan Maydan karşıtı vatandaşların aşırı sağcı gruplar tarafından diri diri yakılarak öldürüldüğü katliamın 10. yıldönümünde bu trajedinin organizatörleri ve faillerinin hala daha cezalandırılmamasının bir utanç olduğunu vurguladı.Katliamda trajik bir şekilde hayatını kaybeden herkesi andıklarını ve bu suçun arkasındaki kişilerin cezalandırılacağından emin olduklarını söyleyen Kremlin Sözcüsü, bu tür suçların zaman aşımı olmadığının altını çizdi.'Rusya'nın olmadığı Ukrayna müzakereleri sonuç odaklı değil'Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsviçre'nin ev sahipliğinde yapılacak Ukrayna ile ilgili sözde barış konferansının sonuç odaklı olmadığını belirterek, "Rusya'nın katılmadığı konferansta ciddi beklentilerden nasıl bahsedebiliriz? Bu kesinlikle imkansız" dedi.İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da yapılacak Ukrayna ile ilgili sözde barış konferansı hakkındaki soruyu yanıtlayan Peskov, Rusya'nın bu konferansta yer almayacağına dikkat çekti.Peskov, "Bu sözde barış konferansının nasıl bir şey olduğunu anlamıyoruz. Rusya'nın katılmadığı konferansta ciddi beklentilerden nasıl bahsedebiliriz? Bu kesinlikle imkansız. Bunun sonuç odaklı olmayan bir girişim olduğu aşikar. Müzakerelere ilişkin yaklaşımımız ise iyi biliniyor. Bu konudaki yaklaşımımız tutarlı, şeffaf ve Devlet Başkanı tarafından defalarca tekrarlandı" diye konuştu.Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenleme tehdidini de değerlendiren Peskov, "Bu yeni bir şey değil. Bu daha önce de oldu. Bu konuda herhangi bir yeni unsur görmüyoruz. Kiev yönetimi terör faaliyetlerini sürdürme niyetini gizlemiyor. Bunu dikkate alıyoruz ve özel kuvvetler ile bakanlıklarımız gerekli tedbirler alıyor" dedi.'Biden'ın açıklaması gerçeğin tam tersini yansıtıyor'ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Çin, Japonya ve Rusya'da yabancı düşmanlığı bulunduğu' yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, şu ifadeleri kullandı:Dmitriy Peskov, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayısta Çin'e yapacağı ziyaret esnasında uluslararası ve bölgesel güvenlikle ilgili konuların ele alınacağı bilgisini paylaştı.

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