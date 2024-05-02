ABD'nin Rus ordusuna yönelttiği 'kimyasal silah' suçlamasına Kremlin'den yanıt

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
12:12
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
13:13
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
15:25
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
21:04
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
22:04
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin'in bir piyasası yok'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Açlık sınırı asgari ücreti geçti
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Erdoğan, Bülent Arınç’ın kimle görüşmesine izin vermedi?
11:05
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
3 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Hüseyin Turan, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
İstanbul ve Tekirdağ'da hastanelere operasyon: 14 doktor ve 17 hemşire gözaltına alındı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Açlık sınırı asgari ücretin üstünde: Çalışanları ne bekliyor?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Eski İspanyol istihbarat şefi: Batı, Rusya’dan korkuyor
17:35
2 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
17:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
18:09
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
18:25
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/abdnin-rus-ordusuna-yonelttigi-kimyasal-silah-suclamasina-kremlinden-yanit-1083405630.html
ABD'nin Rus ordusuna yönelttiği 'kimyasal silah' suçlamasına Kremlin'den yanıt
ABD'nin Rus ordusuna yönelttiği 'kimyasal silah' suçlamasına Kremlin'den yanıt
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat sırasında kimyasal silah kullandığına dair ABD'den yöneltilen... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T14:46+0300
2024-05-02T14:46+0300
dünya
kremlin
kremlin basın dairesi
dmitriy peskov
rusya
rusya ordusu
kimyasal silah
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083405113_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_765ae30fb292684ed54c37cc3866e828.jpg
ABD'nin Rus askerlerin Ukrayna ordusuna karşı 'boğucu kloropikrin' maddesi kullanarak uluslararası kimyasal silah yasağını ihlal ettiğine dair iddialarına Moskova'dan yanıt geldi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Washington'un iddiasına ilişkin soruları karşısında "Bununla ilgili haberleri gördük. Her zamanki gibi, bu tür suçlamalar kesinlikle asılsız görünüyor ve hiçbir şeyle desteklenmiyor. Rusya bu alanda uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kaldı ve kalmaya devam ediyor" yanıtını verdi.'Odessa katliamının sorumlularının hala daha cezalandırılmaması bir utançtır'Peskov, Ukrayna'nın Odessa kentindeki Sendika Evi'ne sığınan Maydan karşıtı vatandaşların aşırı sağcı gruplar tarafından diri diri yakılarak öldürüldüğü katliamın 10. yıldönümünde bu trajedinin organizatörleri ve faillerinin hala daha cezalandırılmamasının bir utanç olduğunu vurguladı.Katliamda trajik bir şekilde hayatını kaybeden herkesi andıklarını ve bu suçun arkasındaki kişilerin cezalandırılacağından emin olduklarını söyleyen Kremlin Sözcüsü, bu tür suçların zaman aşımı olmadığının altını çizdi.'Rusya'nın olmadığı Ukrayna müzakereleri sonuç odaklı değil'Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsviçre'nin ev sahipliğinde yapılacak Ukrayna ile ilgili sözde barış konferansının sonuç odaklı olmadığını belirterek, "Rusya'nın katılmadığı konferansta ciddi beklentilerden nasıl bahsedebiliriz? Bu kesinlikle imkansız" dedi.İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da yapılacak Ukrayna ile ilgili sözde barış konferansı hakkındaki soruyu yanıtlayan Peskov, Rusya'nın bu konferansta yer almayacağına dikkat çekti.Peskov, "Bu sözde barış konferansının nasıl bir şey olduğunu anlamıyoruz. Rusya'nın katılmadığı konferansta ciddi beklentilerden nasıl bahsedebiliriz? Bu kesinlikle imkansız. Bunun sonuç odaklı olmayan bir girişim olduğu aşikar. Müzakerelere ilişkin yaklaşımımız ise iyi biliniyor. Bu konudaki yaklaşımımız tutarlı, şeffaf ve Devlet Başkanı tarafından defalarca tekrarlandı" diye konuştu.Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenleme tehdidini de değerlendiren Peskov, "Bu yeni bir şey değil. Bu daha önce de oldu. Bu konuda herhangi bir yeni unsur görmüyoruz. Kiev yönetimi terör faaliyetlerini sürdürme niyetini gizlemiyor. Bunu dikkate alıyoruz ve özel kuvvetler ile bakanlıklarımız gerekli tedbirler alıyor" dedi.'Biden'ın açıklaması gerçeğin tam tersini yansıtıyor'ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Çin, Japonya ve Rusya'da yabancı düşmanlığı bulunduğu' yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, şu ifadeleri kullandı:Dmitriy Peskov, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayısta Çin'e yapacağı ziyaret esnasında uluslararası ve bölgesel güvenlikle ilgili konuların ele alınacağı bilgisini paylaştı.
rusya
ukrayna
odessa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083405113_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_c573aa758268c2c2e5d65b6a36d79d1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kremlin, kremlin basın dairesi, dmitriy peskov, rusya, rusya ordusu, kimyasal silah, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, odessa, odessa katliamı, joe biden, abd, abd ordusu, vladimir putin
kremlin, kremlin basın dairesi, dmitriy peskov, rusya, rusya ordusu, kimyasal silah, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, odessa, odessa katliamı, joe biden, abd, abd ordusu, vladimir putin

ABD'nin Rus ordusuna yönelttiği 'kimyasal silah' suçlamasına Kremlin'den yanıt

14:46 02.05.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinRussian President Vladimir Putin attends SCO summit
Russian President Vladimir Putin attends SCO summit - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat sırasında kimyasal silah kullandığına dair ABD'den yöneltilen suçlamaları reddetti.
ABD'nin Rus askerlerin Ukrayna ordusuna karşı 'boğucu kloropikrin' maddesi kullanarak uluslararası kimyasal silah yasağını ihlal ettiğine dair iddialarına Moskova'dan yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Washington'un iddiasına ilişkin soruları karşısında "Bununla ilgili haberleri gördük. Her zamanki gibi, bu tür suçlamalar kesinlikle asılsız görünüyor ve hiçbir şeyle desteklenmiyor. Rusya bu alanda uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kaldı ve kalmaya devam ediyor" yanıtını verdi.

'Odessa katliamının sorumlularının hala daha cezalandırılmaması bir utançtır'

Peskov, Ukrayna'nın Odessa kentindeki Sendika Evi'ne sığınan Maydan karşıtı vatandaşların aşırı sağcı gruplar tarafından diri diri yakılarak öldürüldüğü katliamın 10. yıldönümünde bu trajedinin organizatörleri ve faillerinin hala daha cezalandırılmamasının bir utanç olduğunu vurguladı.

Katliamda trajik bir şekilde hayatını kaybeden herkesi andıklarını ve bu suçun arkasındaki kişilerin cezalandırılacağından emin olduklarını söyleyen Kremlin Sözcüsü, bu tür suçların zaman aşımı olmadığının altını çizdi.

'Rusya'nın olmadığı Ukrayna müzakereleri sonuç odaklı değil'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsviçre'nin ev sahipliğinde yapılacak Ukrayna ile ilgili sözde barış konferansının sonuç odaklı olmadığını belirterek, "Rusya'nın katılmadığı konferansta ciddi beklentilerden nasıl bahsedebiliriz? Bu kesinlikle imkansız" dedi.

İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da yapılacak Ukrayna ile ilgili sözde barış konferansı hakkındaki soruyu yanıtlayan Peskov, Rusya'nın bu konferansta yer almayacağına dikkat çekti.

Peskov, "Bu sözde barış konferansının nasıl bir şey olduğunu anlamıyoruz. Rusya'nın katılmadığı konferansta ciddi beklentilerden nasıl bahsedebiliriz? Bu kesinlikle imkansız. Bunun sonuç odaklı olmayan bir girişim olduğu aşikar. Müzakerelere ilişkin yaklaşımımız ise iyi biliniyor. Bu konudaki yaklaşımımız tutarlı, şeffaf ve Devlet Başkanı tarafından defalarca tekrarlandı" diye konuştu.

Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenleme tehdidini de değerlendiren Peskov, "Bu yeni bir şey değil. Bu daha önce de oldu. Bu konuda herhangi bir yeni unsur görmüyoruz. Kiev yönetimi terör faaliyetlerini sürdürme niyetini gizlemiyor. Bunu dikkate alıyoruz ve özel kuvvetler ile bakanlıklarımız gerekli tedbirler alıyor" dedi.

'Biden'ın açıklaması gerçeğin tam tersini yansıtıyor'

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Çin, Japonya ve Rusya'da yabancı düşmanlığı bulunduğu' yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklama, gerçeğin tam tersini yansıtıyor. Şirketlerini biriyle temas kurmaktan vazgeçmeye zorlayan Rusya mı? Yalnızca milliyet kriterini dikkate alarak herhangi bir şirkete haydutça kısıtlama getiren Rusya mı? Bazı ülkelere belirli bir ülkenin şirketleriyle iletişimi koparma konusunda ikna etmek için utanmazca yasa dışı baskı uygulayan Rusya mı? Dünyanın her yerinde belirli vatandaşları kovalayan Rusya mı? Hayır. Bunu yapan Rusya değil, tamamen başka bir ülke."

Dmitriy Peskov, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayısta Çin'e yapacağı ziyaret esnasında uluslararası ve bölgesel güvenlikle ilgili konuların ele alınacağı bilgisini paylaştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала