https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/abd-istihbaratindan-itiraf-rus-kuvvetleri-ilerleme-potansiyeline-sahip-1083414049.html

ABD istihbaratından itiraf: Rus kuvvetleri ilerleme potansiyeline sahip

ABD istihbaratından itiraf: Rus kuvvetleri ilerleme potansiyeline sahip

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rus kuvvetlerinin Donetsk ve Harkov istikametlerinde ilerleme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T17:57+0300

2024-05-02T17:57+0300

2024-05-02T17:57+0300

ukrayna krizi

abd

abd ulusal istihbaratı

avril haines

ukrayna

donetsk

harkov

ilerleme

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines, Senato İstihbarat Komitesi’nde yaptığı konuşmada Rus kuvvetlerinin Donetsk ve Harkov istikametlerinde ilerleme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.Haines, “Rusya, Donetsk ve Harkov gibi bölgelerde cephe hattında taktiksel yarma taarruzu gerçekleştirme potansiyeli barındırarak savaş alanında kademeli olarak ilerleme kaydediyor” diye konuştu.ABD’nin Ukrayna ihtilafının ne zaman sona ereceğine dair tahminde bulunmayacağını dile getiren Haines, durumun yakın gelecekte çözülmesini beklemediğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240312/abd-ulusal-istihbarat-direktoru-rusya-ukraynada-giderek-daha-fazla-avantaj-elde-ediyor-1081600281.html

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