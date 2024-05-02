https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/abd-istihbaratindan-itiraf-rus-kuvvetleri-ilerleme-potansiyeline-sahip-1083414049.html
ABD istihbaratından itiraf: Rus kuvvetleri ilerleme potansiyeline sahip
ABD istihbaratından itiraf: Rus kuvvetleri ilerleme potansiyeline sahip
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rus kuvvetlerinin Donetsk ve Harkov istikametlerinde ilerleme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T17:57+0300
2024-05-02T17:57+0300
2024-05-02T17:57+0300
ukrayna krizi
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines, Senato İstihbarat Komitesi’nde yaptığı konuşmada Rus kuvvetlerinin Donetsk ve Harkov istikametlerinde ilerleme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.Haines, “Rusya, Donetsk ve Harkov gibi bölgelerde cephe hattında taktiksel yarma taarruzu gerçekleştirme potansiyeli barındırarak savaş alanında kademeli olarak ilerleme kaydediyor” diye konuştu.ABD’nin Ukrayna ihtilafının ne zaman sona ereceğine dair tahminde bulunmayacağını dile getiren Haines, durumun yakın gelecekte çözülmesini beklemediğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240312/abd-ulusal-istihbarat-direktoru-rusya-ukraynada-giderek-daha-fazla-avantaj-elde-ediyor-1081600281.html
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abd, abd ulusal istihbaratı, avril haines, ukrayna, donetsk, harkov, ilerleme
abd, abd ulusal istihbaratı, avril haines, ukrayna, donetsk, harkov, ilerleme
ABD istihbaratından itiraf: Rus kuvvetleri ilerleme potansiyeline sahip
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rus kuvvetlerinin Donetsk ve Harkov istikametlerinde ilerleme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines, Senato İstihbarat Komitesi’nde yaptığı konuşmada Rus kuvvetlerinin Donetsk ve Harkov istikametlerinde ilerleme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.
Haines, “Rusya, Donetsk ve Harkov gibi bölgelerde cephe hattında taktiksel yarma taarruzu gerçekleştirme potansiyeli barındırarak savaş alanında kademeli olarak ilerleme kaydediyor” diye konuştu.
ABD’nin Ukrayna ihtilafının ne zaman sona ereceğine dair tahminde bulunmayacağını dile getiren Haines, durumun yakın gelecekte çözülmesini beklemediğini vurguladı.