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İngiltere'de aktivistler, sığınmacıları göçmen gemisine götürecek otobüse engel oldu
İngiltere'de aktivistler, sığınmacıları göçmen gemisine götürecek otobüse engel oldu
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin başkenti Londra'da göçmen yanlısı aktivistler, sığınmacıları Dorset kıyısında kalacakları Bibby Stockholm gemisine götürecek otobüsün etrafını... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
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Düzensiz göçmenler, sudaki bakteri nedeniyle 4 gün kaldıktan sonra ayrıldıkları gemiye 19 Ekim'de yeniden yerleştirilmeye başlanmıştı. Bibby Stockholm gemisine 18-65 yaş erkek sığınmacıların yerleştirileceği açıklanmıştı. STK'ler, Bibby Stockholm'e 'cezaevi gemisi' diyor Gemide konaklaması planlanan 500'e yakın düzensiz göçmenin 18 ayda Bibby Stockholm'e getirilmesi, 2 binden fazlasının ise Lincolnshire ve Essex bölgelerindeki iki hava üssünde bulunan kullanılmayan binalara taşınması planlanıyor. Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri, sığınmacıların gemilerde barındırılmasının "insanlık dışı" olduğunu savunarak, Bibby Stockholm'e "cezaevi gemisi" ismini taktı.
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İngiltere'de aktivistler, sığınmacıları göçmen gemisine götürecek otobüse engel oldu

22:01 02.05.2024 (güncellendi: 22:08 02.05.2024)
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İngiltere'nin başkenti Londra'da göçmen yanlısı aktivistler, sığınmacıları Dorset kıyısında kalacakları Bibby Stockholm gemisine götürecek otobüsün etrafını sararak hareket etmesini engelledi.
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

Londra'da bir otelde konaklayan sığınmacıları Bibby Stockholm gemisine götürmek üzere tahsis edilen otobüsün etrafını saran protestocular, sığınmacıların gönderilmesini engelleme girişiminde bulundu.

Londra&#x27;da bir otelde konaklayan sığınmacıları Bibby Stockholm gemisine götürmek üzere tahsis edilen otobüsün etrafını saran protestocular, sığınmacıların gönderilmesini engelleme girişiminde bulundu. - Sputnik Türkiye
1/12
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

Londra'da bir otelde konaklayan sığınmacıları Bibby Stockholm gemisine götürmek üzere tahsis edilen otobüsün etrafını saran protestocular, sığınmacıların gönderilmesini engelleme girişiminde bulundu.

© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

Çok sayıda gösterici, sığınmacılar araca götürülmeden önce otobüsün hareket etmesini engellemek için etrafını kuşattı ve otobüsün altına bisikletler yerleştirdi.

Çok sayıda gösterici, sığınmacılar araca götürülmeden önce otobüsün hareket etmesini engellemek için etrafını kuşattı ve otobüsün altına bisikletler yerleştirdi. - Sputnik Türkiye
2/12
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

Çok sayıda gösterici, sığınmacılar araca götürülmeden önce otobüsün hareket etmesini engellemek için etrafını kuşattı ve otobüsün altına bisikletler yerleştirdi.

© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

İngiliz polisi, yerel saatle 12.30 (TSİ 14.30) civarında otobüs ile etrafında oturan protestocuların arasına girmeye çalıştı. Polis memurları, olay yerinde yaklaşık 1 saat protestocularla görüşerek gözaltına alınabilecekleri uyarısında bulundu.

İngiliz polisi, yerel saatle 12.30 (TSİ 14.30) civarında otobüs ile etrafında oturan protestocuların arasına girmeye çalıştı. Polis memurları, olay yerinde yaklaşık 1 saat protestocularla görüşerek gözaltına alınabilecekleri uyarısında bulundu. - Sputnik Türkiye
3/12
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

İngiliz polisi, yerel saatle 12.30 (TSİ 14.30) civarında otobüs ile etrafında oturan protestocuların arasına girmeye çalıştı. Polis memurları, olay yerinde yaklaşık 1 saat protestocularla görüşerek gözaltına alınabilecekleri uyarısında bulundu.

© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

Polis, daha sonra çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Polis, daha sonra çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye
4/12
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

Polis, daha sonra çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, X hesabından yaptığı paylaşımda, göçmenleri otellerde barındırmanın İngiliz vergi mükelleflerine her gün milyonlarca sterline mal olduğunu belirtti.

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, X hesabından yaptığı paylaşımda, göçmenleri otellerde barındırmanın İngiliz vergi mükelleflerine her gün milyonlarca sterline mal olduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye
5/12
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, X hesabından yaptığı paylaşımda, göçmenleri otellerde barındırmanın İngiliz vergi mükelleflerine her gün milyonlarca sterline mal olduğunu belirtti.

© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

Cleverly, "Sosyal medya için poz veren bu küçük öğrenci grubunun bizi İngiliz halkı için doğru olanı yapmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Cleverly, &quot;Sosyal medya için poz veren bu küçük öğrenci grubunun bizi İngiliz halkı için doğru olanı yapmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz&quot; ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye
6/12
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

Cleverly, "Sosyal medya için poz veren bu küçük öğrenci grubunun bizi İngiliz halkı için doğru olanı yapmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

Peckham bölgesindeki bir otelde konaklayan en az 8 sığınmacıya bir hafta önce Dorset'teki Bibby Stockholm gemisine yerleştirilmek üzere bu sabah otobüsle alınacakları söylenmişti.

Peckham bölgesindeki bir otelde konaklayan en az 8 sığınmacıya bir hafta önce Dorset&#x27;teki Bibby Stockholm gemisine yerleştirilmek üzere bu sabah otobüsle alınacakları söylenmişti. - Sputnik Türkiye
7/12
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

Peckham bölgesindeki bir otelde konaklayan en az 8 sığınmacıya bir hafta önce Dorset'teki Bibby Stockholm gemisine yerleştirilmek üzere bu sabah otobüsle alınacakları söylenmişti.

© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

Geçen yıl gemide bulunan bir göçmenin hayatını kaybettiği gerekçesiyle kendilerini bekleyen koşullardan korktuklarını dile getiren bazı sığınmacılar, gemide konaklamak istemediklerini belirtmişti.

Geçen yıl gemide bulunan bir göçmenin hayatını kaybettiği gerekçesiyle kendilerini bekleyen koşullardan korktuklarını dile getiren bazı sığınmacılar, gemide konaklamak istemediklerini belirtmişti. - Sputnik Türkiye
8/12
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

Geçen yıl gemide bulunan bir göçmenin hayatını kaybettiği gerekçesiyle kendilerini bekleyen koşullardan korktuklarını dile getiren bazı sığınmacılar, gemide konaklamak istemediklerini belirtmişti.

© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

İngiltere, ülkedeki yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin konaklaması için askeri tesislerdeki kullanılmayan binalar ile mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapılarda göçmenleri ağırlama kararı almıştı.

İngiltere, ülkedeki yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin konaklaması için askeri tesislerdeki kullanılmayan binalar ile mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapılarda göçmenleri ağırlama kararı almıştı. - Sputnik Türkiye
9/12
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

İngiltere, ülkedeki yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin konaklaması için askeri tesislerdeki kullanılmayan binalar ile mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapılarda göçmenleri ağırlama kararı almıştı.

© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

Ülkede otellerde ağırlanan göçmenlerin, yüksek maliyet nedeniyle taşınması kararı alınmış ve Bibby Stockholm gemisi de bu amaç doğrultusunda göçmenlerin yerleştirileceği ilk gemi olarak gündeme gelmişti.

Ülkede otellerde ağırlanan göçmenlerin, yüksek maliyet nedeniyle taşınması kararı alınmış ve Bibby Stockholm gemisi de bu amaç doğrultusunda göçmenlerin yerleştirileceği ilk gemi olarak gündeme gelmişti. - Sputnik Türkiye
10/12
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

Ülkede otellerde ağırlanan göçmenlerin, yüksek maliyet nedeniyle taşınması kararı alınmış ve Bibby Stockholm gemisi de bu amaç doğrultusunda göçmenlerin yerleştirileceği ilk gemi olarak gündeme gelmişti.

© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

Ülkenin güneyindeki Portland Limanı'nda demirli gemiye 39 kişiden oluşan ilk göçmen grubu 7 Ağustos 2023'te gelmeye başlamıştı.

Ülkenin güneyindeki Portland Limanı&#x27;nda demirli gemiye 39 kişiden oluşan ilk göçmen grubu 7 Ağustos 2023&#x27;te gelmeye başlamıştı. - Sputnik Türkiye
11/12
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

Ülkenin güneyindeki Portland Limanı'nda demirli gemiye 39 kişiden oluşan ilk göçmen grubu 7 Ağustos 2023'te gelmeye başlamıştı.

© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

İlk etapta 50 sığınmacının yerleştirilmesi planlanan gemi, 11 Ağustos'ta içme suyu sisteminde bulunan lejyonella bakterisi nedeniyle boşaltılmıştı.

İlk etapta 50 sığınmacının yerleştirilmesi planlanan gemi, 11 Ağustos&#x27;ta içme suyu sisteminde bulunan lejyonella bakterisi nedeniyle boşaltılmıştı. - Sputnik Türkiye
12/12
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS

İlk etapta 50 sığınmacının yerleştirilmesi planlanan gemi, 11 Ağustos'ta içme suyu sisteminde bulunan lejyonella bakterisi nedeniyle boşaltılmıştı.

Düzensiz göçmenler, sudaki bakteri nedeniyle 4 gün kaldıktan sonra ayrıldıkları gemiye 19 Ekim'de yeniden yerleştirilmeye başlanmıştı.
Bibby Stockholm gemisine 18-65 yaş erkek sığınmacıların yerleştirileceği açıklanmıştı.

STK'ler, Bibby Stockholm'e 'cezaevi gemisi' diyor

Gemide konaklaması planlanan 500'e yakın düzensiz göçmenin 18 ayda Bibby Stockholm'e getirilmesi, 2 binden fazlasının ise Lincolnshire ve Essex bölgelerindeki iki hava üssünde bulunan kullanılmayan binalara taşınması planlanıyor.
Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri, sığınmacıların gemilerde barındırılmasının "insanlık dışı" olduğunu savunarak, Bibby Stockholm'e "cezaevi gemisi" ismini taktı.
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