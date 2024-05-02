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İngiltere'de aktivistler, sığınmacıları göçmen gemisine götürecek otobüse engel oldu

İngiltere'de aktivistler, sığınmacıları göçmen gemisine götürecek otobüse engel oldu

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin başkenti Londra'da göçmen yanlısı aktivistler, sığınmacıları Dorset kıyısında kalacakları Bibby Stockholm gemisine götürecek otobüsün etrafını... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

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Düzensiz göçmenler, sudaki bakteri nedeniyle 4 gün kaldıktan sonra ayrıldıkları gemiye 19 Ekim'de yeniden yerleştirilmeye başlanmıştı. Bibby Stockholm gemisine 18-65 yaş erkek sığınmacıların yerleştirileceği açıklanmıştı. STK'ler, Bibby Stockholm'e 'cezaevi gemisi' diyor Gemide konaklaması planlanan 500'e yakın düzensiz göçmenin 18 ayda Bibby Stockholm'e getirilmesi, 2 binden fazlasının ise Lincolnshire ve Essex bölgelerindeki iki hava üssünde bulunan kullanılmayan binalara taşınması planlanıyor. Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri, sığınmacıların gemilerde barındırılmasının "insanlık dışı" olduğunu savunarak, Bibby Stockholm'e "cezaevi gemisi" ismini taktı.

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