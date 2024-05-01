https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/sivasta-yildirim-isabet-eden-evde-hasar-olustu-evin-icinde-duvari-patlatti-1083340295.html

Sivas'ta yıldırım isabet eden evde hasar oluştu: 'Evin içinde duvarı patlattı'

Sivas'ta yıldırım isabet eden evde hasar oluştu: 'Evin içinde duvarı patlattı'

Sputnik Türkiye

Sivas’ın Gemerek ilçesinde bir eve isabet eden bir yıldırım hasara yol açtı. Ev sahibi ""Eve geldim, içeri girerken şimşek çaktı. Evin içinde duvarı patlattı"... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T01:11+0300

2024-05-01T01:11+0300

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yaşam

sivas

yıldırım

ev

ev sahibi

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde yıldırım isabet eden evde hasar meydana geldi.Ali Kemali Efendi Mahallesi'nde Erdal Genç'e ait eve yıldırım düştü.Olay sırasında kimsenin bulunmadığı evde bir duvar boydan boya yarıldı, camlar kırıldı ve eşyalar zarar gördü.Ev sahibi Erdal Genç, eve gireceği sırada olayın yaşandığını söyledi.Evinde hasar oluştuğunu belirten Genç, "Eve geldim, içeri girerken şimşek çaktı. Evin içinde duvarı patlattı, beyaz eşyalarımızda sıkıntı var. Önemli olan can kaybının olmaması" dedi.İnceleme yapan itfaiye ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

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