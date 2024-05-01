https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/marti-ceosu-oktem-usenmedim-kenyaya-geldim-burada-da-paylasimli-yolculuk-var-1083367255.html

Martı CEO'su Öktem: 'Üşenmedim Kenya'ya geldim, burada da paylaşımlı yolculuk var'

Martı CEO'su Öktem: 'Üşenmedim Kenya'ya geldim, burada da paylaşımlı yolculuk var'

Sputnik Türkiye

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, Güney Afrika ülkesi Kenya'ya giderek ülkedeki paylaşımlı yolculuk sistemi deneyimini takipçileriyle paylaştı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T15:33+0300

2024-05-01T15:33+0300

2024-05-01T15:34+0300

yaşam

martı

oğuz alper öktem

ceo

taksi

scooter

elektrikli scooter

kenya

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Martı şirketinin kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem farklı ülkelerdeki paylaşımlı yolculuk sistemini takipçilerine paylaşmaya devam ediyor. Öktem, Azerbaycan ve Fransa'nın ardından bu kez Kenya'ya giderek takipçileri için video çekti. Martı CEO'su paylaştığı videoda, '''Kenya'dayım bu ülkede de paylaşımlı yolculuk yönetmeliği var. Kenya bile taksi sorununu çözmüş, aynısı İstanbul'da da olacak. Harıl harıl çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240212/dunyada-bir-ilk-ucan-taksi-doneminin-baslayacagi-sehir-resmen-aciklandi-1080636378.html

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martı, oğuz alper öktem, ceo, taksi, scooter, elektrikli scooter, kenya