https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/marti-ceosu-oktem-usenmedim-kenyaya-geldim-burada-da-paylasimli-yolculuk-var-1083367255.html
Martı CEO'su Öktem: 'Üşenmedim Kenya'ya geldim, burada da paylaşımlı yolculuk var'
Martı CEO'su Öktem: 'Üşenmedim Kenya'ya geldim, burada da paylaşımlı yolculuk var'
Sputnik Türkiye
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, Güney Afrika ülkesi Kenya'ya giderek ülkedeki paylaşımlı yolculuk sistemi deneyimini takipçileriyle paylaştı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T15:33+0300
2024-05-01T15:33+0300
2024-05-01T15:34+0300
yaşam
martı
oğuz alper öktem
ceo
taksi
scooter
elektrikli scooter
kenya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/18/1079995233_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_aa9a3172e922da4ab3b3fa84c5f91cca.jpg
Martı şirketinin kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem farklı ülkelerdeki paylaşımlı yolculuk sistemini takipçilerine paylaşmaya devam ediyor. Öktem, Azerbaycan ve Fransa'nın ardından bu kez Kenya'ya giderek takipçileri için video çekti. Martı CEO'su paylaştığı videoda, '''Kenya'dayım bu ülkede de paylaşımlı yolculuk yönetmeliği var. Kenya bile taksi sorununu çözmüş, aynısı İstanbul'da da olacak. Harıl harıl çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240212/dunyada-bir-ilk-ucan-taksi-doneminin-baslayacagi-sehir-resmen-aciklandi-1080636378.html
kenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/18/1079995233_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_00b5fde65243ebdd721549238f8c4c93.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
martı, oğuz alper öktem, ceo, taksi, scooter, elektrikli scooter, kenya
martı, oğuz alper öktem, ceo, taksi, scooter, elektrikli scooter, kenya
Martı CEO'su Öktem: 'Üşenmedim Kenya'ya geldim, burada da paylaşımlı yolculuk var'
15:33 01.05.2024 (güncellendi: 15:34 01.05.2024)
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, Güney Afrika ülkesi Kenya'ya giderek ülkedeki paylaşımlı yolculuk sistemi deneyimini takipçileriyle paylaştı.
Martı şirketinin kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem farklı ülkelerdeki paylaşımlı yolculuk sistemini takipçilerine paylaşmaya devam ediyor.
Öktem, Azerbaycan ve Fransa'nın ardından bu kez Kenya'ya giderek takipçileri için video çekti.
Martı CEO'su paylaştığı videoda, '''Kenya'dayım bu ülkede de paylaşımlı yolculuk yönetmeliği var. Kenya bile taksi sorununu çözmüş, aynısı İstanbul'da da olacak. Harıl harıl çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.