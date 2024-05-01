https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/eski-sevgiliden-bombali-tuzak-motor-isininca-patlayacakti-1083368106.html
Eski sevgiliden bombalı tuzak: Motor ısınınca patlayacaktı
Eski sevgiliden bombalı tuzak: Motor ısınınca patlayacaktı
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta bir genç, takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu. Bomba, aracın yağ akıtması sonucu sanayiye... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T16:04+0300
2024-05-01T16:04+0300
2024-05-01T16:04+0300
türkiye
bomba
sevgili
eski sevgili
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083368200_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_1b126d0a5b7f3281be93617130f5b60f.jpg
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına torpil ile bomba düzeneği kurduğu iddiasıyla gözaltına alınan Serdar E., emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi.İlçede yaşayan Batuhan Y.’nin babası, oğluna ait park halindeki aracı yağ kaçırdığı için Kışla Sanayi Sitesi’ne götürmüş, burada yapılan incelemede aracın altına torpil ile bomba düzeneği kurulduğu tespit edilmişti. Düzeneği kurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar E.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği kuran ve mühendislik mezunu olduğu öğrenilen Serdar E., ifadesinin alınmasının ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi.'Patlasaydı dükkan bile havaya uçabilirdi'Sahibinin yağ kaçağı şikayetiyle getirdiği aracın altına baktığında bomba düzeneğini fark ettiğini anlatan usta Ercan Yılmaz, düzeneğe yağ döküldüğünü söyleyerek şöyle dedi:Üst aramasında kroki bulunduRabia S.’nin ifadeleri doğrultusunda Serdar E.’yi gözaltına alan ekipler İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulamaya başladı. Serdar E.’nin yapılan üst aramasında eski kız arkadaşı Rabia S.’nin evine ait otoparka girişlerin yer aldığı bir kroki bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230412/zerin-kilincin-supheli-olumu-savci-iddianamesinde-eski-sevgilinin-iddialarini-curuttu-1069553984.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083368200_249:0:1750:1126_1920x0_80_0_0_f85cae15bd81c46cc7d409798cacf85a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bomba, sevgili, eski sevgili
bomba, sevgili, eski sevgili
Eski sevgiliden bombalı tuzak: Motor ısınınca patlayacaktı
Zonguldak'ta bir genç, takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu. Bomba, aracın yağ akıtması sonucu sanayiye götürülmesiyle fark edildi. Gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden zanlı ise adliyeye sevk edildi.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına torpil ile bomba düzeneği kurduğu iddiasıyla gözaltına alınan Serdar E., emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi.
İlçede yaşayan Batuhan Y.’nin babası, oğluna ait park halindeki aracı yağ kaçırdığı için Kışla Sanayi Sitesi’ne götürmüş, burada yapılan incelemede aracın altına torpil ile bomba düzeneği kurulduğu tespit edilmişti. Düzeneği kurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar E.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği kuran ve mühendislik mezunu olduğu öğrenilen Serdar E., ifadesinin alınmasının ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi.
'Patlasaydı dükkan bile havaya uçabilirdi'
Sahibinin yağ kaçağı şikayetiyle getirdiği aracın altına baktığında bomba düzeneğini fark ettiğini anlatan usta Ercan Yılmaz, düzeneğe yağ döküldüğünü söyleyerek şöyle dedi:
“Aracı bana müşterim getirdi. Yağ kaçırıyor şikayetiyle geldi. Aracı kaldırdım, yağ damlaması vardı. O anda üstten bir parça olduğunu tespit ettik. Far beyni zannettik. Tekrar baktığımızda iki torpil şeklinde fünyesi olduğunu, uzaktan kumandalı bomba şeklinde gördük. Parçayı alıp dışarı bıraktık. Arabanın sahibi polis ekiplerine haber verdi. Araç sahibi de şok tepki verdi. Gerekli yerlere bildirdiler. Yanık yağ da dökmüş muhafazanın üzerine. Yağ kaçağı falan yok. Isınmadan dolayı ateşleyeceğini düşünüyoruz. Patlasaydı sonuçta burada benzin boruları geçiyor. Büyük bir sıkıntıdan kurtulduk. Dükkan bile havaya uçabilirdi.”
Üst aramasında kroki bulundu
Rabia S.’nin ifadeleri doğrultusunda Serdar E.’yi gözaltına alan ekipler İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulamaya başladı. Serdar E.’nin yapılan üst aramasında eski kız arkadaşı Rabia S.’nin evine ait otoparka girişlerin yer aldığı bir kroki bulundu.