https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ermenistan-heyeti-brukselde-nato-ile-askeri-isbirligini-gorustu-1083374139.html
Ermenistan heyeti Brüksel’de NATO ile askeri işbirliğini görüştü
Ermenistan heyeti Brüksel’de NATO ile askeri işbirliğini görüştü
Sputnik Türkiye
Erivan’dan gelen heyet ile NATO temsilcilerinin, İttifakın Brüksel’deki merkez ofisinde Ermenistan ile NATO arasında askeri işbirliği programlarının... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T17:27+0300
2024-05-01T17:27+0300
2024-05-01T17:27+0300
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Ermenistan Savunma Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Erivan’dan gelen heyet ile NATO temsilcileri, Ermenistan ile NATO arasında askeri işbirliği programlarının genişletilmesi ile ilgili olanakları görüştü.Açıklamada, “29-30 Nisan tarihlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Albay Artur Yeroyan başkanlığındaki heyet, NATO karargahında Ermenistan Savunma Bakanlığı ve NATO Savunma Eğitimi Geliştirme Programı ile ilgili yıllık görüşmelere katıldı. Program çerçevesinde Ermenistan’daki askeri eğitim kurumları ve eğitim merkezlerine verilen desteğin sonuçları tartışılarak, yeni işbirliği alanları belirlendi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Yeroyan’ın NATO Uluslararası Askeri Karargahı Güvenlik İşbirliği Direktörü, Tümgeneral Dacian Tiberiu Şerban ile de bir araya geldiği kaydedildi.‘Mevcut Ermenistan-NATO askeri işbirliği programlarının ve söz konusu programları genişletilme olanaklarının tartışıldığına’ dikkat çekilen açıklamada, tarafların ayrıca 2024 işbirliği programı üzerinde mutabık kalarak, 2025 yılı için işbirliği perspektiflerinin ana hatlarını çizdiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/azerbaycan-ermenistan-sinirinda-tarihi-an-ilk-tas-dikildi-1083065340.html
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ermenistan, nato, brüksel, erivan, askeri işbirliği
Ermenistan heyeti Brüksel’de NATO ile askeri işbirliğini görüştü
Erivan’dan gelen heyet ile NATO temsilcilerinin, İttifakın Brüksel’deki merkez ofisinde Ermenistan ile NATO arasında askeri işbirliği programlarının genişletilmesi ile ilgili olanakları ele aldığı bildirildi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Erivan’dan gelen heyet ile NATO temsilcileri, Ermenistan ile NATO arasında askeri işbirliği programlarının genişletilmesi ile ilgili olanakları görüştü.
Açıklamada, “29-30 Nisan tarihlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Albay Artur Yeroyan başkanlığındaki heyet, NATO karargahında Ermenistan Savunma Bakanlığı ve NATO Savunma Eğitimi Geliştirme Programı ile ilgili yıllık görüşmelere katıldı. Program çerçevesinde Ermenistan’daki askeri eğitim kurumları ve eğitim merkezlerine verilen desteğin sonuçları tartışılarak, yeni işbirliği alanları belirlendi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Yeroyan’ın NATO Uluslararası Askeri Karargahı Güvenlik İşbirliği Direktörü, Tümgeneral Dacian Tiberiu Şerban ile de bir araya geldiği kaydedildi.
‘Mevcut Ermenistan-NATO askeri işbirliği programlarının ve söz konusu programları genişletilme olanaklarının tartışıldığına’ dikkat çekilen açıklamada, tarafların ayrıca 2024 işbirliği programı üzerinde mutabık kalarak, 2025 yılı için işbirliği perspektiflerinin ana hatlarını çizdiği vurgulandı.