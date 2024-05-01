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'Arabada müzik dinleyerek gezmek istiyorum' diyen yaşlı kadının hayali gerçekleşti
'Arabada müzik dinleyerek gezmek istiyorum' diyen yaşlı kadının hayali gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevinde kalan Atike adlı kadının arabada sevdiği şarkıları dinleyerek gezme hayalini gerçekleştirdi. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T20:38+0300
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Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, arabda sevdiği şarkıları dinleyerek gezme hayali oldğunu söyleyen yaşlı kadının görüntünlerini paylaştı.“Huzurevimizde kalan çınarlarımızdan Atike Teyzemiz 'Arabada müzik dinleyerek gezmek istiyorum' dedi. Bizler de isteğini yerine getirip onu mutlu etmek için, hem arabayla gezdik hem de istediği parçaları dinlettik” notuyla paylaşılan görüntülerde, kadının, huzurevi çalışanlarına dışarı çıkmayı, araçta müzik dinleyerek gezmeyi çok sevdiğini ve bunu istediğini söylediği, görevlilerin de bunu müdüre ileteceklerini söylediği görülüyor.Görüntülerin devamında, Atike’nin sevdiği şarkıları dinlerken, ellerini vurarak müziğe eşlik ettiği, daha sonra da müdüre de teşekkür ettiği görülüyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da paylaşımı alıntılayarak, "Atike teyzem ellerinden öperim. Gülümseyen yüzünle günümüz şen oldu. Yaşlılarımıza sadece şefkatli bir bakım vermekle kalmayıp isteklerini ve hayallerini yerine getirmeyi de vazifemiz olarak görüyoruz. Senin mutluluğun ve hayır duan bizim en büyük hazinemiz" ifadelerini kullandı.
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kadın, yaşlı, yaşlı kadınlar, araba, ardahan, ardahan, mahinur özdemir göktaş
kadın, yaşlı, yaşlı kadınlar, araba, ardahan, ardahan, mahinur özdemir göktaş

'Arabada müzik dinleyerek gezmek istiyorum' diyen yaşlı kadının hayali gerçekleşti

20:38 01.05.2024 (güncellendi: 20:40 01.05.2024)
© İHA / FEYZULLAH TAŞ-Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Atike adlı kadının araba sevdiği şarkıları dinleyerek gezme hayalini gerçekleştirdi.
Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Atike adlı kadının araba sevdiği şarkıları dinleyerek gezme hayalini gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© İHA / FEYZULLAH TAŞ-
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Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevinde kalan Atike adlı kadının arabada sevdiği şarkıları dinleyerek gezme hayalini gerçekleştirdi.
Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, arabda sevdiği şarkıları dinleyerek gezme hayali oldğunu söyleyen yaşlı kadının görüntünlerini paylaştı.
Huzurevimizde kalan çınarlarımızdan Atike Teyzemiz 'Arabada müzik dinleyerek gezmek istiyorum' dedi. Bizler de isteğini yerine getirip onu mutlu etmek için, hem arabayla gezdik hem de istediği parçaları dinlettik” notuyla paylaşılan görüntülerde, kadının, huzurevi çalışanlarına dışarı çıkmayı, araçta müzik dinleyerek gezmeyi çok sevdiğini ve bunu istediğini söylediği, görevlilerin de bunu müdüre ileteceklerini söylediği görülüyor.
Görüntülerin devamında, Atike’nin sevdiği şarkıları dinlerken, ellerini vurarak müziğe eşlik ettiği, daha sonra da müdüre de teşekkür ettiği görülüyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da paylaşımı alıntılayarak, "Atike teyzem ellerinden öperim. Gülümseyen yüzünle günümüz şen oldu. Yaşlılarımıza sadece şefkatli bir bakım vermekle kalmayıp isteklerini ve hayallerini yerine getirmeyi de vazifemiz olarak görüyoruz. Senin mutluluğun ve hayır duan bizim en büyük hazinemiz" ifadelerini kullandı.
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