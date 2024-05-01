Ankara'daki şiddetli yağış nedeniyle 1300'ü aşkın su baskını ihbarı yapıldı

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"AFAD Müdürlüğümüzün, Emniyet Müdürlüğümüzün trafik ekipleri, dalgıç ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen yine dalgıç kurtarma ekipleri, belediyenin itfaiye ve ASKİ personeli ve diğer tüm ilgili birim ve kuruluşlarımızın tüm ekipleri burada ve yoğun bir şekilde müdahale ediliyor."