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Ankara'daki şiddetli yağış nedeniyle 1300'ü aşkın su baskını ihbarı yapıldı
Ankara'daki şiddetli yağış nedeniyle 1300'ü aşkın su baskını ihbarı yapıldı
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Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte etkili olan yağışa ilişkin, "Şu ana kadar yaklaşık 1330 su baskını ihbarı geldi. Bunların 950'sine müdahale edildi. 350'sine... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
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фото, ankara, fotoğraf, sağanak, sağanak yağış, baskın, sel, vasip şahin
фото, ankara, fotoğraf, sağanak, sağanak yağış, baskın, sel, vasip şahin

Ankara'daki şiddetli yağış nedeniyle 1300'ü aşkın su baskını ihbarı yapıldı

02:26 01.05.2024 (güncellendi: 02:27 01.05.2024)
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Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte etkili olan yağışa ilişkin, "Şu ana kadar yaklaşık 1330 su baskını ihbarı geldi. Bunların 950'sine müdahale edildi. 350'sine de müdahaleye devam ediliyor." dedi.
© İsmail Aslandağ

Vali Şahin, Kazım Karabekir Caddesi'nde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Şahin, Kazım Karabekir Caddesi&#x27;nde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye
1/13
© İsmail Aslandağ

Vali Şahin, Kazım Karabekir Caddesi'nde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

© İsmail Aslandağ

Kentin yoğun yağış aldığına dikkati çeken Şahin, Ankaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kentin yoğun yağış aldığına dikkati çeken Şahin, Ankaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. - Sputnik Türkiye
2/13
© İsmail Aslandağ

Kentin yoğun yağış aldığına dikkati çeken Şahin, Ankaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

© İsmail Aslandağ

Şiddetli yağış sonucu can kaybı olmadığını ifade eden Şahin, "Alt geçitlerimiz, battıçıktı denilen alt geçitlerimiz yoğun yağış nedeniyle yer yer tıkanmış vaziyette. Onlara da ekipler müdahale ediyor" diye konuştu.

Şiddetli yağış sonucu can kaybı olmadığını ifade eden Şahin, &quot;Alt geçitlerimiz, battıçıktı denilen alt geçitlerimiz yoğun yağış nedeniyle yer yer tıkanmış vaziyette. Onlara da ekipler müdahale ediyor&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
3/13
© İsmail Aslandağ

Şiddetli yağış sonucu can kaybı olmadığını ifade eden Şahin, "Alt geçitlerimiz, battıçıktı denilen alt geçitlerimiz yoğun yağış nedeniyle yer yer tıkanmış vaziyette. Onlara da ekipler müdahale ediyor" diye konuştu.

© Güven Yılmaz

Şahin, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Şahin, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, şöyle devam etti: - Sputnik Türkiye
4/13
© Güven Yılmaz

Şahin, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

© Doğukan Keskinkılıç

"AFAD Müdürlüğümüzün, Emniyet Müdürlüğümüzün trafik ekipleri, dalgıç ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen yine dalgıç kurtarma ekipleri, belediyenin itfaiye ve ASKİ personeli ve diğer tüm ilgili birim ve kuruluşlarımızın tüm ekipleri burada ve yoğun bir şekilde müdahale ediliyor."

&quot;AFAD Müdürlüğümüzün, Emniyet Müdürlüğümüzün trafik ekipleri, dalgıç ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen yine dalgıç kurtarma ekipleri, belediyenin itfaiye ve ASKİ personeli ve diğer tüm ilgili birim ve kuruluşlarımızın tüm ekipleri burada ve yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.&quot; - Sputnik Türkiye
5/13
© Doğukan Keskinkılıç

"AFAD Müdürlüğümüzün, Emniyet Müdürlüğümüzün trafik ekipleri, dalgıç ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen yine dalgıç kurtarma ekipleri, belediyenin itfaiye ve ASKİ personeli ve diğer tüm ilgili birim ve kuruluşlarımızın tüm ekipleri burada ve yoğun bir şekilde müdahale ediliyor."

© Doğukan Keskinkılıç

Şahin, "Şu anda Ankara'da akşam aldığı yağmurdan sonra azalmış olsa da bir yağış devam ediyor. İnşallah kısa zamanda yağış durur ve müdahaleler hızla sonuç alır" diye ekledi.

Şahin, &quot;Şu anda Ankara&#x27;da akşam aldığı yağmurdan sonra azalmış olsa da bir yağış devam ediyor. İnşallah kısa zamanda yağış durur ve müdahaleler hızla sonuç alır&quot; diye ekledi. - Sputnik Türkiye
6/13
© Doğukan Keskinkılıç

Şahin, "Şu anda Ankara'da akşam aldığı yağmurdan sonra azalmış olsa da bir yağış devam ediyor. İnşallah kısa zamanda yağış durur ve müdahaleler hızla sonuç alır" diye ekledi.

© Doğukan Keskinkılıç

Herhangi bir talepte bulunan, mağduriyet yaşayan bütün vatandaşlara en kısa zamanda ulaşmanın en büyük hedefleri olduğunu söyleyen Şahin, "Şu ana kadar yaklaşık 1330 su baskını ihbarı geldi. Bunların 950'sine müdahale edildi. 350'sine de müdahaleye devam ediliyor" şeklinde konuştu.

Herhangi bir talepte bulunan, mağduriyet yaşayan bütün vatandaşlara en kısa zamanda ulaşmanın en büyük hedefleri olduğunu söyleyen Şahin, &quot;Şu ana kadar yaklaşık 1330 su baskını ihbarı geldi. Bunların 950&#x27;sine müdahale edildi. 350&#x27;sine de müdahaleye devam ediliyor&quot; şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
7/13
© Doğukan Keskinkılıç

Herhangi bir talepte bulunan, mağduriyet yaşayan bütün vatandaşlara en kısa zamanda ulaşmanın en büyük hedefleri olduğunu söyleyen Şahin, "Şu ana kadar yaklaşık 1330 su baskını ihbarı geldi. Bunların 950'sine müdahale edildi. 350'sine de müdahaleye devam ediliyor" şeklinde konuştu.

© AA / İsmail Aslandağ

Şahin, yağışın özellikle Yenimahalle ilçesinde yoğunlaştığını kaydederek, tüm ilçelerde ekiplerin çalışmasının sürdüğünü aktardı.

Şahin, yağışın özellikle Yenimahalle ilçesinde yoğunlaştığını kaydederek, tüm ilçelerde ekiplerin çalışmasının sürdüğünü aktardı. - Sputnik Türkiye
8/13
© AA / İsmail Aslandağ

Şahin, yağışın özellikle Yenimahalle ilçesinde yoğunlaştığını kaydederek, tüm ilçelerde ekiplerin çalışmasının sürdüğünü aktardı.

© AA / İsmail Aslandağ

Birkaç gündür yoğun yağış uyarısı yaptıklarını anımsatan Şahin, "Tahminler doğrultusunda yarın için de ikaz yayınladık. Vatandaşlarımızın özellikle dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. Önlemlerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Birkaç gündür yoğun yağış uyarısı yaptıklarını anımsatan Şahin, &quot;Tahminler doğrultusunda yarın için de ikaz yayınladık. Vatandaşlarımızın özellikle dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. Önlemlerimiz artarak devam edecek&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
9/13
© AA / İsmail Aslandağ

Birkaç gündür yoğun yağış uyarısı yaptıklarını anımsatan Şahin, "Tahminler doğrultusunda yarın için de ikaz yayınladık. Vatandaşlarımızın özellikle dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. Önlemlerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

© AA / İsmail Aslandağ

Öte yandan, EGO Genel Müdürlüğü, başkentteki şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandığını bildirmişti.

Öte yandan, EGO Genel Müdürlüğü, başkentteki şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandığını bildirmişti. - Sputnik Türkiye
10/13
© AA / İsmail Aslandağ

Öte yandan, EGO Genel Müdürlüğü, başkentteki şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandığını bildirmişti.

© AA / İsmail AslandağAnkara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye
11/13
© AA / İsmail Aslandağ
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
© AA / İsmail AslandağAnkara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye
12/13
© AA / İsmail Aslandağ
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
© AA / İsmail AslandağAnkara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye
13/13
© AA / İsmail Aslandağ
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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