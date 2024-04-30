https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/varsova-polonyali-askerlerin-ukraynaya-gonderilmesi-soz-konusu-degil-1083318595.html
Varşova: Polonyalı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesi söz konusu değil
Varşova: Polonyalı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesi söz konusu değil
Sputnik Türkiye
Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, Polonyalı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesinin söz konusu olmadığını belirtti. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T14:20+0300
2024-04-30T14:20+0300
2024-04-30T14:20+0300
ukrayna krizi
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Polonya televizyonuna konuşan Savunma Bakan Yardımcısı Zalewski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme olasılığıyla ilgili sözlerini değerlendirdi.Zalewski, “Bu konuyu Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile görüştüm. NATO ülkelerinin askerlerini cepheye göndermekten değil, NATO ülkelerinin askerlerinin cephenin arkasında Ukraynalı askerlere destek vermesinden bahsetti” ifadesini kullandı.Lakin Polonya’nın bu seçeneği de reddettiğini kaydeden Bakan Yardımcısı, “Polonya bu öneriyi kabul etmedi. Oraya silah, mühimmat, teçhizat göndererek ve Ukraynalı askerlere eğitim vererek biraz daha fazlasını yapabiliriz. Zaten Polonya da bunu yapıyor” dedi.Zalewski, “Halihazırda Polonyalı askerlerin gönderilmesi mevzubahis değil. Bu açık” diye ekledi.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın 'bu savaşı kazanmaması' için her şey yapacaklarını dile getirmişti.Macron, Batı liderlerinin Ukrayna’ya ordu birliklerini gönderme olasılığını görüştüğünü ama henüz fikir birliğine varmadığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240320/kremlinden-aciklama-fransiz-askerinin-ukraynaya-girmesi-rusya-fransa-savasi-anlamina-mi-gelecek-1081885422.html
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polonya, ukrayna, doğu avrupa, baltık ülkeleri, rusya, askeri yardım, yabancı asker, fransa, emmanuel macron
polonya, ukrayna, doğu avrupa, baltık ülkeleri, rusya, askeri yardım, yabancı asker, fransa, emmanuel macron
Varşova: Polonyalı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesi söz konusu değil
Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, Polonyalı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.
Polonya televizyonuna konuşan Savunma Bakan Yardımcısı Zalewski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme olasılığıyla ilgili sözlerini değerlendirdi.
Zalewski, “Bu konuyu Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile görüştüm. NATO ülkelerinin askerlerini cepheye göndermekten değil, NATO ülkelerinin askerlerinin cephenin arkasında Ukraynalı askerlere destek vermesinden bahsetti” ifadesini kullandı.
Lakin Polonya’nın bu seçeneği de reddettiğini kaydeden Bakan Yardımcısı, “Polonya bu öneriyi kabul etmedi. Oraya silah, mühimmat, teçhizat göndererek ve Ukraynalı askerlere eğitim vererek biraz daha fazlasını yapabiliriz. Zaten Polonya da bunu yapıyor” dedi.
Zalewski, “Halihazırda Polonyalı askerlerin gönderilmesi mevzubahis değil. Bu açık” diye ekledi.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın 'bu savaşı kazanmaması' için her şey yapacaklarını dile getirmişti.
Macron, Batı liderlerinin Ukrayna’ya ordu birliklerini gönderme olasılığını görüştüğünü ama henüz fikir birliğine varmadığını açıklamıştı.