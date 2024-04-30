https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/varsova-polonyali-askerlerin-ukraynaya-gonderilmesi-soz-konusu-degil-1083318595.html

Varşova: Polonyalı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesi söz konusu değil

Varşova: Polonyalı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesi söz konusu değil

Sputnik Türkiye

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, Polonyalı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesinin söz konusu olmadığını belirtti. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T14:20+0300

2024-04-30T14:20+0300

2024-04-30T14:20+0300

ukrayna krizi

polonya

ukrayna

doğu avrupa

baltık ülkeleri

rusya

askeri yardım

yabancı asker

fransa

emmanuel macron

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Polonya televizyonuna konuşan Savunma Bakan Yardımcısı Zalewski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme olasılığıyla ilgili sözlerini değerlendirdi.Zalewski, “Bu konuyu Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile görüştüm. NATO ülkelerinin askerlerini cepheye göndermekten değil, NATO ülkelerinin askerlerinin cephenin arkasında Ukraynalı askerlere destek vermesinden bahsetti” ifadesini kullandı.Lakin Polonya’nın bu seçeneği de reddettiğini kaydeden Bakan Yardımcısı, “Polonya bu öneriyi kabul etmedi. Oraya silah, mühimmat, teçhizat göndererek ve Ukraynalı askerlere eğitim vererek biraz daha fazlasını yapabiliriz. Zaten Polonya da bunu yapıyor” dedi.Zalewski, “Halihazırda Polonyalı askerlerin gönderilmesi mevzubahis değil. Bu açık” diye ekledi.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın 'bu savaşı kazanmaması' için her şey yapacaklarını dile getirmişti.Macron, Batı liderlerinin Ukrayna’ya ordu birliklerini gönderme olasılığını görüştüğünü ama henüz fikir birliğine varmadığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240320/kremlinden-aciklama-fransiz-askerinin-ukraynaya-girmesi-rusya-fransa-savasi-anlamina-mi-gelecek-1081885422.html

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polonya, ukrayna, doğu avrupa, baltık ülkeleri, rusya, askeri yardım, yabancı asker, fransa, emmanuel macron