https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/sokak-ortasinda-tek-yumrukla-gasp-edildi-1083306742.html
Sokak ortasında tek yumrukla gasp edildi
Sokak ortasında tek yumrukla gasp edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Fatih ilçesinde Laleli’de sokak ortasında yürüyen bir kişi arkasından yakınlaşan 2 kişi tarafından gasp edildi. Tek yumrukla bayılttığı adamın... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T11:47+0300
2024-04-30T11:47+0300
2024-04-30T12:19+0300
yaşam
gasp
fatih
istanbul
laleli
sokak
tek yumruk
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25 Mart günü meydana gelen olayda Fatih Laleli’de sokak üzerinde yürüyen sırtında çanta takılı olan bir genci, 2 şüpheli takibe aldı.Şüphelilerden biri, gence arkasından yaklaşarak yumruk attı.Tek yumrukla yere düşen gencin sırtındaki çantayı da diğer şüpheli çıkardı.Çantayı çalan şüpheliler, olay yerinden koşarak uzaklaştı.Sokakta bulunan insanlarda yaşanan gasp sonucunda şoke olurken, çantası çalınan genç sokakta bulunan diğer vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231125/sokakta-yalniz-yururken-5-kisilik-bir-grup-tarafindan-gasp-edildi-1077770976.html
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Sokak ortasında tek yumrukla gasp edildi
Sputnik Türkiye
Sokak ortasında tek yumrukla gasp edildi
2024-04-30T11:47+0300
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gasp, fatih, istanbul, laleli, sokak, tek yumruk, yumruk, video
gasp, fatih, istanbul, laleli, sokak, tek yumruk, yumruk, video
Sokak ortasında tek yumrukla gasp edildi
11:47 30.04.2024 (güncellendi: 12:19 30.04.2024)
İstanbul'un Fatih ilçesinde Laleli’de sokak ortasında yürüyen bir kişi arkasından yakınlaşan 2 kişi tarafından gasp edildi. Tek yumrukla bayılttığı adamın çantasını gasp eden şahıslar olay yerinden koşarak uzaklaştı.
25 Mart günü meydana gelen olayda Fatih Laleli’de sokak üzerinde yürüyen sırtında çanta takılı olan bir genci, 2 şüpheli takibe aldı.
Şüphelilerden biri, gence arkasından yaklaşarak yumruk attı.
Tek yumrukla yere düşen gencin sırtındaki çantayı da diğer şüpheli çıkardı.
Çantayı çalan şüpheliler, olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Sokakta bulunan insanlarda yaşanan gasp sonucunda şoke olurken, çantası çalınan genç sokakta bulunan diğer vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı.