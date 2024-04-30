https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/sokak-ortasinda-tek-yumrukla-gasp-edildi-1083306742.html

Sokak ortasında tek yumrukla gasp edildi

Sokak ortasında tek yumrukla gasp edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Fatih ilçesinde Laleli’de sokak ortasında yürüyen bir kişi arkasından yakınlaşan 2 kişi tarafından gasp edildi. Tek yumrukla bayılttığı adamın... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

gasp

fatih

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video

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25 Mart günü meydana gelen olayda Fatih Laleli’de sokak üzerinde yürüyen sırtında çanta takılı olan bir genci, 2 şüpheli takibe aldı.Şüphelilerden biri, gence arkasından yaklaşarak yumruk attı.Tek yumrukla yere düşen gencin sırtındaki çantayı da diğer şüpheli çıkardı.Çantayı çalan şüpheliler, olay yerinden koşarak uzaklaştı.Sokakta bulunan insanlarda yaşanan gasp sonucunda şoke olurken, çantası çalınan genç sokakta bulunan diğer vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231125/sokakta-yalniz-yururken-5-kisilik-bir-grup-tarafindan-gasp-edildi-1077770976.html

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