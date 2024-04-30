https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/sinan-ates-cinayeti-sorusturmasi-tamamlandi-1083325022.html

Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı

Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı

Sputnik Türkiye

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 şüpheli hakkında... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T16:21+0300

2024-04-30T16:21+0300

2024-04-30T16:24+0300

türkiye

sinan ateş

cinayet

soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı.Başsavcılık, 'delillerin araştırılması, dijital materyallerin inceleme süresi ve soruşturma evresinde şüphelilerin tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak' tutuklu 22 şüphelinin dosyasını ayırdı.Başsavcılık, bu şüpheliler hakkında tasarlayarak öldürme, öldürmeye teşebbüs, suça azmettirme ve suça yardım etme suçlarından iddianame hazırlayarak Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230404/savcilik-sinan-ates-dosyasina-bakan-savcinin-dosyadaki-yetkileri-kaldirildi-iddiasini-yalanladi-1069144105.html

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sinan ateş, cinayet, soruşturma