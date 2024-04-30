https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/sinan-ates-cinayeti-sorusturmasi-tamamlandi-1083325022.html
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
Sputnik Türkiye
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 şüpheli hakkında... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T16:21+0300
2024-04-30T16:21+0300
2024-04-30T16:24+0300
türkiye
sinan ateş
cinayet
soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı.Başsavcılık, 'delillerin araştırılması, dijital materyallerin inceleme süresi ve soruşturma evresinde şüphelilerin tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak' tutuklu 22 şüphelinin dosyasını ayırdı.Başsavcılık, bu şüpheliler hakkında tasarlayarak öldürme, öldürmeye teşebbüs, suça azmettirme ve suça yardım etme suçlarından iddianame hazırlayarak Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230404/savcilik-sinan-ates-dosyasina-bakan-savcinin-dosyadaki-yetkileri-kaldirildi-iddiasini-yalanladi-1069144105.html
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sinan ateş, cinayet, soruşturma
sinan ateş, cinayet, soruşturma
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
16:21 30.04.2024 (güncellendi: 16:24 30.04.2024)
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi mahkemeye gönderdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı.
Başsavcılık, 'delillerin araştırılması, dijital materyallerin inceleme süresi ve soruşturma evresinde şüphelilerin tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak' tutuklu 22 şüphelinin dosyasını ayırdı.
Başsavcılık, bu şüpheliler hakkında tasarlayarak öldürme, öldürmeye teşebbüs, suça azmettirme ve suça yardım etme suçlarından iddianame hazırlayarak Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden sürdüğü öğrenildi.