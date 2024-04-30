Saraç'ın 'cinsel istismar' suçlamasıyla yargılandığı davada dikkat çeken gelişme: Şikayetçi olmadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Sıvacıya mühendisten daha fazla maaş verirseniz ülkede mühendis kalmaz'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kamunun araç harcamasında 13 yılda 35 kat artış
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TVHB Başkanı Arslan: Veteriner hekimleri etkileyen bu olumsuz koşullar, ülke ekonomisini etkiliyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Zelenskiy ile ABD'nin 10 yıllık 'savaş anlaşmasına' Musk'tan sert tepki
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Mavi ve gri yakalıların maaşları, beyaz yakalıları yakalayacak ve belki de geçecek'
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
18:32
1 dk
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
19:15
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
19:25
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock: Bir gerilim efsanesi
19:46
8 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
20:27
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kakao fiyatlarının artık daha yukarı gitmesine imkan yok'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye tohum üretiminde dışa bağımlı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
'Açlık grevi' ile cezaevinden çıkıp kuaföre koştu
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türk vatandaşlarının vize çilesi büyüyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Peki hangi yollar kapalı olacak?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Ligden düşme potasındaki takımların durumu
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Tüketici Hakları Derneği Başkanı bilgilendiriyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
18:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/saracin-cinsel-istismar-suclamasiyla-yargilandigi-davada-dikkat-ceken-gelisme-sikayetci-olmadi-1083323796.html
Saraç'ın 'cinsel istismar' suçlamasıyla yargılandığı davada dikkat çeken gelişme: Şikayetçi olmadı
Saraç'ın 'cinsel istismar' suçlamasıyla yargılandığı davada dikkat çeken gelişme: Şikayetçi olmadı
Sputnik Türkiye
Dr. Ender Saraç'ın, 13 yaşındaki oğluna ‘cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Davada ilk kez konuşan müşteki anne, ‘'Şikayetçi... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T16:13+0300
2024-04-30T16:13+0300
yaşam
ender saraç
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1081000076_0:0:1614:909_1920x0_80_0_0_a8cb53d759db4fec8b3bb901a6c2bd08.jpg
Doktor Mehmet Ender Saraç hakkında, Beşiktaş'ta 2017-2021 yılları arasında 13 yaşındaki oğlu M.S.'ye ‘cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 34.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ender Saraç ile müşteki Benan Saraç hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.'Evladımı böyle bir konuda yakacak bir anne değilim ben'Duruşmada ifade veren müşteki Benan Saraç, ‘'Çocuğum okula gitmeden ve öğretmenine anlatmadan birkaç hafta önce bana bahsetmişti. İnanmadım, sorguladım, konduramadım, böyle bir şeyin olabileceğini düşünmedim. Oğlumun da bu sinir ve hiddetle böyle bir şey yapmış olabileceğini düşündüm. Hasta raporu vardı evde dinleniyordu ama okula gitmek istedi, ben de izin verdim, kalbini kırmak istemedim. Okulunun rehberlik öğretmenlerinden bir telefon aldım. Gittim ve konuştuk, oğlumun durumu bana anlattığını söyledim onlara. Hemen şikayete gitmedim çünkü oğlumun babaya karşı sinirli olduğunu biliyordum, sonra mecburen şikayetçi oldum çünkü oğlumun yanında olmak zorundaydım. Sanki çocuğuma bunu ben yaptırmışım gibi ithamlarda bulundu karşı taraf, evladımı böyle bir konuda yakacak bir anne değilim ben, öyle olsa ben ilk gün şikayetimi zaten yapardım'' dedi.‘Şikayetçi değilim çünkü böyle bir eylemi gerçekleştirdiğine inanmıyorum'İfadesine devam eden müşteki Benan Saraç, ‘'Konu rehberliğe kadar gidince mecburen şikayetçi oldum, bir yandan da evladımı sorgulamaya devam ettim. Evladımı kaybedemem. Özellikle yönlendirici de olmadım. Ergenlik çağında olması, babayla tartışmalarımızdan etkileniyor olması da hep aklımdaydı. En nihayetinde bana oğlum gerçeği itiraf etti ağlayarak. Böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi, babaya karşı çok büyük hayal kırıklığı içerisindeydi evladım çünkü çocukların önünde baba, bana şiddet uyguluyordu. Ben hiçbir zaman darp raporu almadım, olayın basına yansımasını istemedim. Bunun üzerine Üsküdar'daki Çocuk Şubeyi arayıp oğlumun bana söylediklerini anlattım ve tekrar ifade verdik. Çocuklarımı ne para ne de boşanma davası için kullanmadım, külliyen yalandır. Ayrıca, sanık hakkında ‘cinsel istismar' konusunda şikayetçi değilim çünkü böyle bir eylemi gerçekleştirdiğine inanmıyorum'' ifadelerini kullandı.Duruşmada tanık olarak dinlenen rehber öğretmen, ‘'Ben 5. ve 8. sınıfların psikolojik danışmanıydım. Odamdayken öğrencim M.S. geldi. Elinde bir kağıt vardı, ‘sağlık raporumu nereye bırakayım' dedi. Ben de İlknur hocaya iletmesini söyledim. Bana başka bir şey daha söylemek istediğini belirtti, babasının evde çıplak gezdiğini, jel kullandığını söyledi. Sonra annesine telefon ettim. Öğrencimiz annesiyle birlikte saat 14.00'te tekrar geldiler. Anne ve çocukla görüştükten sonra okuldan çıktılar'' şeklinde konuştu.‘'Çok haksız bir iftiraya uğradım''Şiddet uyguladığı hususunun kesinlikle yalan olduğunu belirten sanık Ender Saraç ise ‘'Çocuklarıma bir fiske dahi vurmadım. Evde çıplak dolaştığımla ilgili beyana gülüp geçiyorum. Evde tuvalet ve banyoda dahi her yerde 7/24 kamera vardır. Çok haksız bir iftiraya uğradım. Maddi ve manevi zarar gördüm. Bütün imkanlarımla çocuklarıma seferber oldum. Ciddi şekilde zarar gördüm. Bir an önce beraat edip gerçek hayatıma dönmek istiyorum” dedi.Mağdur çocuğa temsil kayyımı atanacakAra kararını açıklayan mahkeme, mağdur çocuk M.S.'ye 15 yaşından küçük olması ve kendisini temsil edemeyecek olması nedeniyle temsil kayyımı atanmasına ve M.S.'nin bir sonraki celse dinlenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.'nin 5 Aralık 2023'de öğrenim gördüğü okul idaresinin tutmuş olduğu tutanakların polise bildirilmesiyle soruşturmaya başlandığı aktarıldı.Hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.'nin şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda şüpheli Mehmet Ender Saraç'a iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmaması, aralarında daha önceden husumet olmaması, mağdurun olayı okuldaki öğretmenlerine anlatmış olması, annenin sonradan olaya dahil olması ve öğretmenlerine açılan çocuğun ifadelerinin yönlendirme etkisinde olduğu ya da kurgudan ibaret olduğu ihtimalinin olmaması, bu gerekçeyle ise mağdurun ilk verdiği ifadenin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğuna kanaat getirildiği kaydedildi.Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Ender Saraç'ın ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1081000076_151:0:1591:1080_1920x0_80_0_0_f94501726599bf3fc1ba670b57063599.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ender saraç, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
ender saraç, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar

Saraç'ın 'cinsel istismar' suçlamasıyla yargılandığı davada dikkat çeken gelişme: Şikayetçi olmadı

16:13 30.04.2024
© AA / GAMZE ŞENYİĞİT - SEMA DEMİR-AW147400Dr. Ender Saraç
Dr. Ender Saraç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AA / GAMZE ŞENYİĞİT - SEMA DEMİR-AW147400
Abone ol
Dr. Ender Saraç'ın, 13 yaşındaki oğluna ‘cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Davada ilk kez konuşan müşteki anne, ‘'Şikayetçi değilim'' dedi. Mahkeme, mağdur çocuk M.S.'ye 15 yaşından küçük olması ve kendisini temsil edemeyecek olması nedeniyle temsil kayyımı atanmasına hükmetti.
Doktor Mehmet Ender Saraç hakkında, Beşiktaş'ta 2017-2021 yılları arasında 13 yaşındaki oğlu M.S.'ye ‘cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 34.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ender Saraç ile müşteki Benan Saraç hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

'Evladımı böyle bir konuda yakacak bir anne değilim ben'

Duruşmada ifade veren müşteki Benan Saraç, ‘'Çocuğum okula gitmeden ve öğretmenine anlatmadan birkaç hafta önce bana bahsetmişti. İnanmadım, sorguladım, konduramadım, böyle bir şeyin olabileceğini düşünmedim. Oğlumun da bu sinir ve hiddetle böyle bir şey yapmış olabileceğini düşündüm. Hasta raporu vardı evde dinleniyordu ama okula gitmek istedi, ben de izin verdim, kalbini kırmak istemedim. Okulunun rehberlik öğretmenlerinden bir telefon aldım. Gittim ve konuştuk, oğlumun durumu bana anlattığını söyledim onlara. Hemen şikayete gitmedim çünkü oğlumun babaya karşı sinirli olduğunu biliyordum, sonra mecburen şikayetçi oldum çünkü oğlumun yanında olmak zorundaydım. Sanki çocuğuma bunu ben yaptırmışım gibi ithamlarda bulundu karşı taraf, evladımı böyle bir konuda yakacak bir anne değilim ben, öyle olsa ben ilk gün şikayetimi zaten yapardım'' dedi.

‘Şikayetçi değilim çünkü böyle bir eylemi gerçekleştirdiğine inanmıyorum'

İfadesine devam eden müşteki Benan Saraç, ‘'Konu rehberliğe kadar gidince mecburen şikayetçi oldum, bir yandan da evladımı sorgulamaya devam ettim. Evladımı kaybedemem. Özellikle yönlendirici de olmadım. Ergenlik çağında olması, babayla tartışmalarımızdan etkileniyor olması da hep aklımdaydı. En nihayetinde bana oğlum gerçeği itiraf etti ağlayarak. Böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi, babaya karşı çok büyük hayal kırıklığı içerisindeydi evladım çünkü çocukların önünde baba, bana şiddet uyguluyordu. Ben hiçbir zaman darp raporu almadım, olayın basına yansımasını istemedim. Bunun üzerine Üsküdar'daki Çocuk Şubeyi arayıp oğlumun bana söylediklerini anlattım ve tekrar ifade verdik. Çocuklarımı ne para ne de boşanma davası için kullanmadım, külliyen yalandır. Ayrıca, sanık hakkında ‘cinsel istismar' konusunda şikayetçi değilim çünkü böyle bir eylemi gerçekleştirdiğine inanmıyorum'' ifadelerini kullandı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen rehber öğretmen, ‘'Ben 5. ve 8. sınıfların psikolojik danışmanıydım. Odamdayken öğrencim M.S. geldi. Elinde bir kağıt vardı, ‘sağlık raporumu nereye bırakayım' dedi. Ben de İlknur hocaya iletmesini söyledim. Bana başka bir şey daha söylemek istediğini belirtti, babasının evde çıplak gezdiğini, jel kullandığını söyledi. Sonra annesine telefon ettim. Öğrencimiz annesiyle birlikte saat 14.00'te tekrar geldiler. Anne ve çocukla görüştükten sonra okuldan çıktılar'' şeklinde konuştu.

‘'Çok haksız bir iftiraya uğradım''

Şiddet uyguladığı hususunun kesinlikle yalan olduğunu belirten sanık Ender Saraç ise ‘'Çocuklarıma bir fiske dahi vurmadım. Evde çıplak dolaştığımla ilgili beyana gülüp geçiyorum. Evde tuvalet ve banyoda dahi her yerde 7/24 kamera vardır. Çok haksız bir iftiraya uğradım. Maddi ve manevi zarar gördüm. Bütün imkanlarımla çocuklarıma seferber oldum. Ciddi şekilde zarar gördüm. Bir an önce beraat edip gerçek hayatıma dönmek istiyorum” dedi.

Mağdur çocuğa temsil kayyımı atanacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, mağdur çocuk M.S.'ye 15 yaşından küçük olması ve kendisini temsil edemeyecek olması nedeniyle temsil kayyımı atanmasına ve M.S.'nin bir sonraki celse dinlenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.'nin 5 Aralık 2023'de öğrenim gördüğü okul idaresinin tutmuş olduğu tutanakların polise bildirilmesiyle soruşturmaya başlandığı aktarıldı.
Hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.'nin şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda şüpheli Mehmet Ender Saraç'a iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmaması, aralarında daha önceden husumet olmaması, mağdurun olayı okuldaki öğretmenlerine anlatmış olması, annenin sonradan olaya dahil olması ve öğretmenlerine açılan çocuğun ifadelerinin yönlendirme etkisinde olduğu ya da kurgudan ibaret olduğu ihtimalinin olmaması, bu gerekçeyle ise mağdurun ilk verdiği ifadenin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğuna kanaat getirildiği kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Ender Saraç'ın ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала