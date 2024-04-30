https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/kremlinde-rusya-devlet-baskaninin-goreve-baslama-provasi-yapildi-1083308900.html

Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı'nın göreve başlama provası yapıldı

Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı'nın göreve başlama provası yapıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı'nın göreve başlama provası Pazartesi günü Büyük Kremlin Sarayı'nın St. Andrew Salonu'nda gerçekleşti. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T12:31+0300

2024-04-30T12:31+0300

2024-04-30T12:31+0300

kremlin

prova

dünya

rusya

rusya devlet başkanlığı seçimleri

vladimir putin

moskova

kremlin sarayı

video

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083309909_24:0:2719:1516_1920x0_80_0_0_f915dcac0a8024b83c07b43d47092eca.png

Görüntülerde silahlı ve Rus bayraklı askeri personel salonun içinden geçerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in göreve başlama provasını gerçekleştiriyor.Açılış töreninin 7 Mayıs 2024'te yapılması planlanıyor.Rusya'da başkanlık seçimleri 15-17 Mart tarihleri ​​arasında yapıldı.Rusya Federasyonu Merkezi Seçim Komisyonu'na göre 76 milyon 277 bin 708 kişi Vladimir Putin'e oy verdi; bu da seçmenlerin yüzde 87.28'ini oluşturdu.Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin adayı Nikolai Kharitonov yüzde 4.31, Yeni İnsanlar Partisi'nden Vladislav Davankov yüzde 3.85, Liberal Demokrat Parti adayı Leonid Slutsky ise yüzde 3.21 oy aldı.Üç günlük oy verme süresi bulunan seçimde katılım yüzde 77.49 olarak açıklandı.

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı'nın göreve başlama provası yapıldı Sputnik Türkiye Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı'nın göreve başlama provası yapıldı 2024-04-30T12:31+0300 true PT1M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, prova, rusya, rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, moskova, kremlin sarayı, видео, video