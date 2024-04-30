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Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı'nın göreve başlama provası yapıldı
Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı'nın göreve başlama provası yapıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı'nın göreve başlama provası Pazartesi günü Büyük Kremlin Sarayı'nın St. Andrew Salonu'nda gerçekleşti. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T12:31+0300
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kremlin
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rusya devlet başkanlığı seçimleri
vladimir putin
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Görüntülerde silahlı ve Rus bayraklı askeri personel salonun içinden geçerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in göreve başlama provasını gerçekleştiriyor.Açılış töreninin 7 Mayıs 2024'te yapılması planlanıyor.Rusya'da başkanlık seçimleri 15-17 Mart tarihleri ​​arasında yapıldı.Rusya Federasyonu Merkezi Seçim Komisyonu'na göre 76 milyon 277 bin 708 kişi Vladimir Putin'e oy verdi; bu da seçmenlerin yüzde 87.28'ini oluşturdu.Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin adayı Nikolai Kharitonov yüzde 4.31, Yeni İnsanlar Partisi'nden Vladislav Davankov yüzde 3.85, Liberal Demokrat Parti adayı Leonid Slutsky ise yüzde 3.21 oy aldı.Üç günlük oy verme süresi bulunan seçimde katılım yüzde 77.49 olarak açıklandı.
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Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı'nın göreve başlama provası yapıldı
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Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı'nın göreve başlama provası yapıldı
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kremlin, prova, rusya, rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, moskova, kremlin sarayı, видео, video
kremlin, prova, rusya, rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, moskova, kremlin sarayı, видео, video

Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı'nın göreve başlama provası yapıldı

12:31 30.04.2024
© Ruptly
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Rusya Devlet Başkanı'nın göreve başlama provası Pazartesi günü Büyük Kremlin Sarayı'nın St. Andrew Salonu'nda gerçekleşti.
Görüntülerde silahlı ve Rus bayraklı askeri personel salonun içinden geçerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in göreve başlama provasını gerçekleştiriyor.
Açılış töreninin 7 Mayıs 2024'te yapılması planlanıyor.
Rusya'da başkanlık seçimleri 15-17 Mart tarihleri ​​arasında yapıldı.

Rusya Federasyonu Merkezi Seçim Komisyonu'na göre 76 milyon 277 bin 708 kişi Vladimir Putin'e oy verdi; bu da seçmenlerin yüzde 87.28'ini oluşturdu.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin adayı Nikolai Kharitonov yüzde 4.31, Yeni İnsanlar Partisi'nden Vladislav Davankov yüzde 3.85, Liberal Demokrat Parti adayı Leonid Slutsky ise yüzde 3.21 oy aldı.
Üç günlük oy verme süresi bulunan seçimde katılım yüzde 77.49 olarak açıklandı.
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