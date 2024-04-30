https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/iyi-partili-belediye-baskani-istifa-etti-1083315101.html
İYİ Partili belediye başkanı istifa etti
İYİ Partili belediye başkanı istifa etti
Sputnik Türkiye
Trabzon'un Yomra ilçesinde İYİ Partili belediye başkanı Mustafa Bıyık, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T13:35+0300
2024-04-30T13:35+0300
2024-04-30T13:35+0300
politika
mustafa bıyık
yomra belediyesi
iyi parti
müsavat dervişoğlu
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon'un Yomra ilçesi belediyesini İYİ Parti'nin adayı olan Mustafa Bıyık kazandı.Bıyık, düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı.İYİ Parti'de düzenlenen olağanüstü kongrede Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçilirken, Bıyık, Dervişoğlu'nun rakibi olan Koray Aydın'ı destekliyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/musavat-dervisoglu-kimdir-1082570812.html
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mustafa bıyık, yomra belediyesi, iyi parti, müsavat dervişoğlu
mustafa bıyık, yomra belediyesi, iyi parti, müsavat dervişoğlu
İYİ Partili belediye başkanı istifa etti
Trabzon'un Yomra ilçesinde İYİ Partili belediye başkanı Mustafa Bıyık, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon'un Yomra ilçesi belediyesini İYİ Parti'nin adayı olan Mustafa Bıyık kazandı.
Bıyık, düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti'de düzenlenen olağanüstü kongrede Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçilirken, Bıyık, Dervişoğlu'nun rakibi olan Koray Aydın'ı destekliyordu.