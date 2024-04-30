https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/iyi-partili-belediye-baskani-istifa-etti-1083315101.html

İYİ Partili belediye başkanı istifa etti

İYİ Partili belediye başkanı istifa etti

Sputnik Türkiye

Trabzon'un Yomra ilçesinde İYİ Partili belediye başkanı Mustafa Bıyık, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T13:35+0300

2024-04-30T13:35+0300

2024-04-30T13:35+0300

politika

mustafa bıyık

yomra belediyesi

iyi parti

müsavat dervişoğlu

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon'un Yomra ilçesi belediyesini İYİ Parti'nin adayı olan Mustafa Bıyık kazandı.Bıyık, düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı.İYİ Parti'de düzenlenen olağanüstü kongrede Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçilirken, Bıyık, Dervişoğlu'nun rakibi olan Koray Aydın'ı destekliyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/musavat-dervisoglu-kimdir-1082570812.html

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mustafa bıyık, yomra belediyesi, iyi parti, müsavat dervişoğlu