https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/erzana-bir-dava-daha-bana-babasinin-emanetiydi-milyon-dolarlari-almis-zor-duruma-soktu-bizi-1083298477.html

Erzan’a bir dava daha: 'Bana babasının emanetiydi, milyon dolarları almış, zor duruma soktu bizi'

Erzan’a bir dava daha: 'Bana babasının emanetiydi, milyon dolarları almış, zor duruma soktu bizi'

Sputnik Türkiye

Bankacı Seçil Erzan, bu kez aynı davada birlikte yargılandığı zabıta amiri Hüseyin Eligül ile mahkemelik oldu. Seçil Erzan ile Denizbank’ın kendisini mağdur... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T09:50+0300

2024-04-30T09:50+0300

2024-04-30T09:50+0300

türkiye

seçil erzan

denizbank

denizbank

hakan ateş

dava

arda turan

fatih terim

fatih terim fonu

banka

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Yüksek kar getirili "Fatih Terim" fonu vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan ile aynı davada sanık olan Hüseyin Eligül, Erzan’a 3 bin dolarlık tazminat davası açtı.'Erzan’a baskı yapan Denizbank, bu zararın doğumuna bizzat yol açmıştır’Dava sürerken yeni bir gelişme meydana geldi. Davanın 7 sanığından biri olan ve tutuksuz yargılanan Hüseyin Eligül, Erzan ile bankanın kendisini zarara uğrattığını öne sürerek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Erzan’ın suç teşkil eden işlem ve eylemleri nedeniyle Eligül’ün mağdur olduğu ve zarara uğratıldığı belirtilerek, ‘’Davalı banka ise ticari mümessilinin tüm işlem ve eylemlerine seyirci kalarak tüm kaynaklarını kullanmasına rağmen kontrol ve denetim mekanizmalarını işletmekten imtina etmiştir. Sorumluluktan kurtulmak adına Seçil Erzan’a baskı yapan banka, bu zararın doğumuna bizzat yol açmıştır. Bankanın ticari mümessillerinin ve çalışanların işlem ve eylemleri karşısında hareketsizliği ve basiretsizliği, oluşan hukuka aykırı işlem ve eylemlerdeki sorumluluğu bertaraf etmesine neden olmuştur. Bu nedenle, zararımızın karşılanması için şimdilik 3 bin dolarının Seçil Erzan ile bankadan tahsilini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.'Bana babasının emaneti o, şimdi bizi zor duruma düşürdü’Geçtiğimiz Mart ayında İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında savunma yapan sanık Eligül, ‘’Ben yıllarca paramın özel bankacılıkta çalışmasını bekledim, mağdurum. Seçil Erzan bir verdi, beş aldı. Ben Seçil’in ona verdiğim paraları biriktirdiğini sanıyordum. Biz Seçil ile abi kardeş gibiyiz. Bana babasının emaneti o. şimdi bizi zor duruma düşürdü. Yaptığı yanlışlar çok. Milyon dolarları almış, bu duruma sokmuş bizi’’ şeklinde konuşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/selcuk-inandan-secil-erzan-aciklamasi-1-milyon-535-bin-amerikan-dolari-alacagim-var-1083001033.html

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