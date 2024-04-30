https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/bbp-baskani-desticiden-yeni-anayasa-aciklamasi-insallah-turkiye-bu-darbe-anayasasindan-kurtulur-1083329216.html
BBP Başkanı Destici'den yeni anayasa açıklaması: 'İnşallah Türkiye bu darbe anayasasından kurtulur'
BBP Başkanı Destici'den yeni anayasa açıklaması: 'İnşallah Türkiye bu darbe anayasasından kurtulur'
Sputnik Türkiye
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin antidemokratik anayasadan bir an önce... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T18:02+0300
2024-04-30T18:02+0300
2024-04-30T18:03+0300
türkiye
mustafa destici
bbp
büyük birlik partisi (bbp)
yeni anayasa
anayasa mahkemesi (aym)
halkların demokratik partisi (hdp)
dem parti
can atalay
kadir özkaya
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin, antidemokratik anayasadan bir an önce kurtarılması gerektiğini belirterek, "Partilerimiz, kendi parti menfaatlerini, ideolojik çıkarlarını değil, ülkenin, milletin, hukukun çıkarlarını, demokratikleşmeyi, hukukun üstünlüğünü öne koyarak bir anayasa yapma konusunda uzlaşmacı tavır ortaya koyarlar ve inşallah Türkiye bu darbe Anayasasından kurtulur" açıklamasında bulundu.Türkiye'nin en üst yargı organı Anayasa Mahkemesi'nin, 2011 referandumundan sonra bireysel başvuru hakkının gelmesiyle yükünün arttığını, Mahkeme tarafından binlerce başvurunun değerlendirildiğini anlatan Destici, Başkan Özkaya ile HDP'nin kapatılma davası ve Hazine yardımının kesilmesi konusunun yanı sıra, Can Atalay davası konularının ele alındığını aktardı.Destici, yargı kurumunun verdiği kararlara herkesin uyması noktasında hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.Yeni anayasa değişikliğine değinen Destici, Türkiye'nin, darbecilerin, cuntacıların yaptırdığı antidemokratik anayasadan bir an önce kurtarılması gerektiğini sık sık dile getirdiklerini hatırlarak anayasada her zaman yeni değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu ettiği konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'HDP bugüne kadar çoktan kapatılmalıydı'Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, Anayasa Mahkemesi ziyaretinde, HDP'nin kapatılma davası konusunun ele alınmasına ilişkin, Başkan Özkaya'nın, anayasanın verdiği yetkilere dayanarak bir süreç işlettiğini belirtti.HDP'nin bugüne kadar çoktan kapatılması gerektiğini söyleyen Destici, partinin Hazine yardımına tedbir konulup daha sonra kaldırılmasından da memnuniyetsizlik duyulduğunu dile getirdi.Destici, kapatma davasının uzamasının ana sebebinin, 500 kişi hakkındaki siyasi yasak talebi olduğunu, bu şahısların ifadelerinin beklendiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240131/bbp-genel-baskani-destici-turkiyenin-karistirilmasina-zemin-hazirlayacak-kararlar-alan-bir-aym-var-1080243052.html
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mustafa destici, bbp, büyük birlik partisi (bbp), yeni anayasa, anayasa mahkemesi (aym), halkların demokratik partisi (hdp), dem parti, can atalay, kadir özkaya
mustafa destici, bbp, büyük birlik partisi (bbp), yeni anayasa, anayasa mahkemesi (aym), halkların demokratik partisi (hdp), dem parti, can atalay, kadir özkaya
BBP Başkanı Destici'den yeni anayasa açıklaması: 'İnşallah Türkiye bu darbe anayasasından kurtulur'
18:02 30.04.2024 (güncellendi: 18:03 30.04.2024)
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin antidemokratik anayasadan bir an önce kurtarılması gerektiğini dile getirdi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin, antidemokratik anayasadan bir an önce kurtarılması gerektiğini belirterek, "Partilerimiz, kendi parti menfaatlerini, ideolojik çıkarlarını değil, ülkenin, milletin, hukukun çıkarlarını, demokratikleşmeyi, hukukun üstünlüğünü öne koyarak bir anayasa yapma konusunda uzlaşmacı tavır ortaya koyarlar ve inşallah Türkiye bu darbe Anayasasından kurtulur" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin en üst yargı organı Anayasa Mahkemesi'nin, 2011 referandumundan sonra bireysel başvuru hakkının gelmesiyle yükünün arttığını, Mahkeme tarafından binlerce başvurunun değerlendirildiğini anlatan Destici, Başkan Özkaya ile HDP'nin kapatılma davası ve Hazine yardımının kesilmesi konusunun yanı sıra, Can Atalay davası konularının ele alındığını aktardı.
Destici, yargı kurumunun verdiği kararlara herkesin uyması noktasında hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Yeni anayasa değişikliğine değinen Destici, Türkiye'nin, darbecilerin, cuntacıların yaptırdığı antidemokratik anayasadan bir an önce kurtarılması gerektiğini sık sık dile getirdiklerini hatırlarak anayasada her zaman yeni değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu ettiği konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
2017'de yine anayasa değişikliği oldu, aradan 7 sene geçti şimdi tekrar anayasa konuşuluyor. Keşke o zaman toptan bir anayasa değiştirilebilseydi. Bugün zamanımız da var, 3-4 yıl seçimsiz zaman gözüküyor. Partilerimiz, kendi parti menfaatlerini, ideolojik çıkarlarını değil, ülkenin, milletin, hukukun çıkarlarını, demokratikleşmeyi, hukukun üstünlüğünü öne koyarak, bir anayasa yapma konusunda uzlaşmacı bir tavır ortaya koyarlar ve inşallah Türkiye bu darbe anayasasından kurtulur.
'HDP bugüne kadar çoktan kapatılmalıydı'
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, Anayasa Mahkemesi ziyaretinde, HDP'nin kapatılma davası konusunun ele alınmasına ilişkin, Başkan Özkaya'nın, anayasanın verdiği yetkilere dayanarak bir süreç işlettiğini belirtti.
HDP'nin bugüne kadar çoktan kapatılması gerektiğini söyleyen Destici, partinin Hazine yardımına tedbir konulup daha sonra kaldırılmasından da memnuniyetsizlik duyulduğunu dile getirdi.
Destici, kapatma davasının uzamasının ana sebebinin, 500 kişi hakkındaki siyasi yasak talebi olduğunu, bu şahısların ifadelerinin beklendiğini sözlerine ekledi.