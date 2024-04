https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/bbp-baskani-desticiden-yeni-anayasa-aciklamasi-insallah-turkiye-bu-darbe-anayasasindan-kurtulur-1083329216.html

BBP Başkanı Destici'den yeni anayasa açıklaması: 'İnşallah Türkiye bu darbe anayasasından kurtulur'

30.04.2024

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin, antidemokratik anayasadan bir an önce kurtarılması gerektiğini belirterek, "Partilerimiz, kendi parti menfaatlerini, ideolojik çıkarlarını değil, ülkenin, milletin, hukukun çıkarlarını, demokratikleşmeyi, hukukun üstünlüğünü öne koyarak bir anayasa yapma konusunda uzlaşmacı tavır ortaya koyarlar ve inşallah Türkiye bu darbe Anayasasından kurtulur" açıklamasında bulundu.Türkiye'nin en üst yargı organı Anayasa Mahkemesi'nin, 2011 referandumundan sonra bireysel başvuru hakkının gelmesiyle yükünün arttığını, Mahkeme tarafından binlerce başvurunun değerlendirildiğini anlatan Destici, Başkan Özkaya ile HDP'nin kapatılma davası ve Hazine yardımının kesilmesi konusunun yanı sıra, Can Atalay davası konularının ele alındığını aktardı.Destici, yargı kurumunun verdiği kararlara herkesin uyması noktasında hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.Yeni anayasa değişikliğine değinen Destici, Türkiye'nin, darbecilerin, cuntacıların yaptırdığı antidemokratik anayasadan bir an önce kurtarılması gerektiğini sık sık dile getirdiklerini hatırlarak anayasada her zaman yeni değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu ettiği konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'HDP bugüne kadar çoktan kapatılmalıydı'Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, Anayasa Mahkemesi ziyaretinde, HDP'nin kapatılma davası konusunun ele alınmasına ilişkin, Başkan Özkaya'nın, anayasanın verdiği yetkilere dayanarak bir süreç işlettiğini belirtti.HDP'nin bugüne kadar çoktan kapatılması gerektiğini söyleyen Destici, partinin Hazine yardımına tedbir konulup daha sonra kaldırılmasından da memnuniyetsizlik duyulduğunu dile getirdi.Destici, kapatma davasının uzamasının ana sebebinin, 500 kişi hakkındaki siyasi yasak talebi olduğunu, bu şahısların ifadelerinin beklendiğini sözlerine ekledi.

