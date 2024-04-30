https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/azerbaycandan-filistin-meselesine-yonelik-iki-devletli-cozum-vurgusu-1083323315.html

Azerbaycan'dan Filistin meselesine yönelik iki devletli çözüm vurgusu

Azerbaycan'dan Filistin meselesine yönelik iki devletli çözüm vurgusu

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov yaptığı konuşmada, Ermenistan ile barışın sağlanması için en etkili yol doğrudan müzakereler olduğunu dile getirdi. Bakan... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T15:46+0300

2024-04-30T15:46+0300

2024-04-30T15:49+0300

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israil-filistin sorunu

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Arap Birliği-Orta Asya-Azerbaycan Ekonomik İşbirliği Forumu'nun oturumunda yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan'la barışın sağlanması için en etkili araç olan doğrudan ikili müzakereleri desteklediğini söyledi.Bayramov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ortadoğu'da iki devletli çözüm vurgusuKonuşmasında Arap-İsrail çatışmasına da değinen Bayramov, Ortadoğu'da devam eden gerginliğin derin bir endişe kaynağı olduğunun altını çizerek çatışmanın iki devletli formül temelinde adil ve sürdürülebilir bir şekilde çözüleceğine olan inancını dile getirdi.Bayramov, Azerbaycan'ın Filistin halkı için çatışmanın insani sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için desteğini yineledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/azerbaycan-ermenistan-sinirinda-tarihi-an-ilk-tas-dikildi-1083065340.html

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azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, ceyhun bayramov, ermenistan, kafkasya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu