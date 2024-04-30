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Azerbaycan'dan Filistin meselesine yönelik iki devletli çözüm vurgusu
Azerbaycan'dan Filistin meselesine yönelik iki devletli çözüm vurgusu
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov yaptığı konuşmada, Ermenistan ile barışın sağlanması için en etkili yol doğrudan müzakereler olduğunu dile getirdi. Bakan... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T15:46+0300
2024-04-30T15:46+0300
2024-04-30T15:49+0300
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Arap Birliği-Orta Asya-Azerbaycan Ekonomik İşbirliği Forumu'nun oturumunda yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan'la barışın sağlanması için en etkili araç olan doğrudan ikili müzakereleri desteklediğini söyledi.Bayramov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ortadoğu'da iki devletli çözüm vurgusuKonuşmasında Arap-İsrail çatışmasına da değinen Bayramov, Ortadoğu'da devam eden gerginliğin derin bir endişe kaynağı olduğunun altını çizerek çatışmanın iki devletli formül temelinde adil ve sürdürülebilir bir şekilde çözüleceğine olan inancını dile getirdi.Bayramov, Azerbaycan'ın Filistin halkı için çatışmanın insani sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için desteğini yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/azerbaycan-ermenistan-sinirinda-tarihi-an-ilk-tas-dikildi-1083065340.html
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azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, ceyhun bayramov, ermenistan, kafkasya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Azerbaycan'dan Filistin meselesine yönelik iki devletli çözüm vurgusu
15:46 30.04.2024 (güncellendi: 15:49 30.04.2024)
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov yaptığı konuşmada, Ermenistan ile barışın sağlanması için en etkili yol doğrudan müzakereler olduğunu dile getirdi. Bakan konuşmasında ayrıca çatışmanın iki devletli formül temelinde adil ve sürdürülebilir bir şekilde çözüleceğine olan inancını yinledi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Arap Birliği-Orta Asya-Azerbaycan Ekonomik İşbirliği Forumu'nun oturumunda yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan'la barışın sağlanması için en etkili araç olan doğrudan ikili müzakereleri desteklediğini söyledi.
Bayramov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ülkemiz, karşılıklı olarak kabul edilebilir sonuçlara ulaşılması bakımından en etkili araç olduğu kanıtlanmış olan doğrudan ikili barış görüşmelerinden yanadır. Bu görüşmeler, iki ülke komisyonları arasında sınırların belirlenmesi konusunda varılan son anlaşmaların da gösterdiği gibi, Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanmasını amaçlamaktadır.
Ortadoğu'da iki devletli çözüm vurgusu
Konuşmasında Arap-İsrail çatışmasına da değinen Bayramov, Ortadoğu'da devam eden gerginliğin derin bir endişe kaynağı olduğunun altını çizerek çatışmanın iki devletli formül temelinde adil ve sürdürülebilir bir şekilde çözüleceğine olan inancını dile getirdi.
Bayramov, Azerbaycan'ın Filistin halkı için çatışmanın insani sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için desteğini yineledi.