Ankara'da saklı Karadeniz: Çamlıdere Benli Yaylası

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde Karadeniz'i andıran Benli Yaylası'nda vatandaşlar kendilerini adeta Karadeniz'deki yaylalarda hissediyor.
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde Karadeniz'i andıran Benli Yaylası'nda vatandaşlar kendilerini adeta Karadeniz'deki yaylalarda hissediyor.
Çamlıdere'de yer alan Benli Yaylası doğal güzellikleriyle ünlü bir yayladır.
Çamlıdere'de yer alan Benli Yaylası doğal güzellikleriyle ünlü bir yayladır.
Çamlıdere ilçesinin doğusunda yer alan Benli Yaylası ilçeye 40 kilometre mesafede yer alıyor.
Çamlıdere ilçesinin doğusunda yer alan Benli Yaylası ilçeye 40 kilometre mesafede yer alıyor.
Yayla zengin çam ormanlarıyla; toprakları ise otlaklarla kaplı ve bu geniş çayır üzerinde genellikle yaz aylarında kuruyan göletler yer alıyor.
Yayla zengin çam ormanlarıyla; toprakları ise otlaklarla kaplı ve bu geniş çayır üzerinde genellikle yaz aylarında kuruyan göletler yer alıyor.
Ankara’nın Çamlıdere ilçesinin yaklaşık 2 bin metre yüksekliğe sahip.
Ankara’nın Çamlıdere ilçesinin yaklaşık 2 bin metre yüksekliğe sahip.
Mahya Tepesi'nin eteklerinde yer alan Benli Yaylası, bitki örtüsü çeşitliliği, sulak alanları ve akarsuların oluşturduğu menderesleriyle küçük ve büyükbaş hayvan sürülerine zengin besin kaynağı sağlıyor.
Mahya Tepesi'nin eteklerinde yer alan Benli Yaylası, bitki örtüsü çeşitliliği, sulak alanları ve akarsuların oluşturduğu menderesleriyle küçük ve büyükbaş hayvan sürülerine zengin besin kaynağı sağlıyor.
Baharın gelmesi ile birlikte ineklerin ve koyunların zengin besin kaynaklarından istifade etmeye başladığı Benli Yaylası ayrıca ziyaretçilerine de harikulade manzaralara sunuyor.
Baharın gelmesi ile birlikte ineklerin ve koyunların zengin besin kaynaklarından istifade etmeye başladığı Benli Yaylası ayrıca ziyaretçilerine de harikulade manzaralara sunuyor.