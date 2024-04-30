Ankara'da saklı Karadeniz: Çamlıdere Benli Yaylası

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinin yaklaşık 2 bin metre yüksekliğe sahip Mahya Tepesi'nin eteklerinde yer alan Benli Yaylası, baharın gelişi ile birlikte yayla sakinlerine ve ziyaretçilerin çok güzel görüntüler sunuyor.