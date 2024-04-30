https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ak-parti-sozcusu-celik-netanyahunun-soykirim-zihniyeti-su-anda-insanligi-tehdit-ediyor-1083331391.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu'nun soykırım zihniyeti şu anda insanlığı tehdit ediyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu'nun soykırım zihniyeti şu anda insanlığı tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Çelik, parti genel merkezindeki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T19:18+0300

2024-04-30T19:18+0300

2024-04-30T19:18+0300

türkiye

adalet ve kalkınma partisi

ömer çelik

1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

benyamin netanyahu

israil

israil-filistin

azerbaycan

ermenistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083330897_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_1086c033cacbbce5716e473537903daa.jpg

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu'nun soykırım zihniyeti şu anda insanlığı tehdit eden bir düşünce biçimidir, bir saldırganlıktır, bir soykırım siyasetidir. Dolayısıyla insanlık bütün bu tepkileri vererek Netanyahu hükümetinin temsil ettiği bu zihniyetin temsil ettiği bu soykırım zihniyetine karşı ayakta durmaya çalışıyor ve buna itiraz etmeye çalışıyor" dedi.AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MYK toplantısının gerçekleştirildiğini anımsatan Çelik, toplantıda Meclis'te ve gelecek dönemde yapılacak çalışmaların değerlendirildiğini belirtti.Çelik, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in yaptığı sunumda bütün seçimlerde iller, ilçeler düzeyindeki durumun gözden geçirildiğini, değerlendirmeler ve analizlerin yapıldığını söyledi.Ömer Çelik, 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı dolayısıyla, emeğiyle dünyayı güzelleştiren, alın teriyle rızkının peşinde koşan ve verdiği emekle insanların daha insanca bir hayat yaşamasına katkıda bulunan bütün emekçilere sevgi ve saygılarını sunduğunu anlattı.'Hiçbir güç Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikasını durduramıyor'Gazze'deki durumun gündemlerinde olduğunu ifade eden Çelik, Uluslararası Adalet Divanı kararlarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen hiç bir gücün Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikasını durduramadığını, Batılı ülkelerin bir yandan Netanyahu'ya silah vermesi öbür taraftan Gazze'ye insani yardım göndermesi şeklindeki çifte standartlı gündemin onları daha çok cesaretlendirdiğini belirtti. Çelik, bütün bunlara rağmen küresel vicdanın ayakta olduğunu kaydetti.Dünyanın bütün önemli şehirlerinde son derece soylu ve asil insanların tepkilerini net şekilde ortaya koyduğunu, halkların şimdiye kadar dünya tarihinde görülmemiş bir biçimde Filistin davasından yana tavır koymaya devam ettiğini vurgulayan Çelik, "Son dönemde meydana gelen protestoların neticesi olarak gündeme gelen bir takım eylemlerde görülen şudur ki buna verilen tepkiler kesinlikle Gazze meselesinde insani bir duruşu bastırmaya, insanlığın ve vicdanın sesine tepki vermeye dönük olaraktır. Burada insanların Gazze'den yana, Gazze'deki insanlık durumundan yana ortaya koyduğu tepkileri ve haklı duruşu dünyanın demokratik ve batılı ülkelerinin ters kelepçe dediğimiz bir uygulamayla karşıladığını görüyoruz" diye konuştu.Düşünceye, vicdana vurulan ters kelepçenin en önemli gündem maddesi olmaya devam ettiğini dile getiren Çelik, üniversitelerde Müslüman öğrenciler namaz kılarken onları şiddetten, polisin aşırı müdahalesinden Hristiyan öğrencilerin korumaya çalıştığını söyledi.Soykırım konusunda çalışmalar yapan Yahudi düşünürlerin Netanyahu'nun soykırımcı politikasına güçlü tepkiler verdiğini anlatan Çelik, bütün bu tablonun içerisinde dünyanın demokratik ülkelerinin verdiği tepkinin hiç bir şekilde insanlık onuruna yakışmadığını kaydetti.ABD'de bir öğretim üyesinin yerde sürüklenirken ve tutuklanırken çekilen fotoğrafını gösteren Çelik şu cümleleri kaydetti:Söz konusu olan Siyonizm olduğunda şimdiye kadar bilinen bütün insan hakları literatürünün, bütün temel hak ve hürriyetlerin askıya alındığını ifade eden Çelik, Siyonizmin karşısında insanlığın birikimi olan basın ve ifade hürriyetinin tamamen işlevsiz hale getirildiğini aktardı.'Netanyahu'nun soykırım zihniyeti şu anda insanlığı tehdit eden bir düşünce biçimi'Siyonizmin medeniyetin bütün birikimlerinin askıya alınmasına yol açan bir tutum ortaya çıkardığını vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:'Gazze'ye sahip çıkmaya devam edeceğiz'İsrail ve Filistin arasındaki durumun, iki ülke arasındaki mesele olmaktan çıktığını belirten Çelik şu cümleleri dile getirdi:İran ile İsrail arasında bir gerilimin yaşandığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Çelik, 12 yıl aradan sonra Irak'taki pozitif gelişmeleri görmenin son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi.Irak ziyaretinde terörle mücadele, sınır aşan sular, güvenlik, savunma sanayii, ticaret, sağlık, iletişim, enerji, ulaşım gibi konularda çok kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını aktaran Çelik, Irak ziyaretinin, tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaret olduğunu, 26 anlaşma imzalandığını ifade etti.'PKK, Irak'ın toprak bütünlüğüne de karşı'Bütün bölgede kaos ve istikrarsızlık sürerken, Kalkınma Yolu Projesi'nin bu ziyaretin merkezi konularından biri olduğuna dikkati çeken Çelik, "Basra'yı Türkiye'ye bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçmesini istemeyen, bölgede kaosun ve istikrarsızlığın sürmesini isteyen pek çok odak var. Ama Türkiye tüm bu kaosun içerisinde bile barıştan, istikrardan yana tutumunu sürdürerek, bu projeye güçlü destek vermektedir" diye konuştu.Ziyaretin bir diğer önemli konularından bir tanesinin ise terörle mücadele olduğunu belirten Çelik, "Irak makamlarının PKK'yı yasaklı örgütler listesine almasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ama doğrudan terör örgütleri listesine alması gerektiğini de ifade ediyoruz. PKK, Irak'ın toprak bütünlüğüne de Irak halkına da karşı olan bir terör örgütüdür. Ve bir terör örgütü hangi muameleyi görmesi gerekiyorsa, o muameleyi görmesi gerekir" dedi.Çelik, saldırı ve terör tehdidi Irak topraklarından geldiğinde, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesinin verdiği yetkiyle müdahale ettiğini anımsatarak, bu müdahalelerin Irak'ın toprak bütünlüğüne ve siyasi egemenliğine karşı olmadığını vurguladı.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye'ye yaptığı ziyareti hatırlatan Çelik, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve AB-Türkiye ilişkilerinin tekrar işler hale gelmesi için adımlar atılmasının bütün dünyaya örnek teşkil edebileceğini söyledi.'Ermenistan'ın mesajlarını pozitif karşılıyoruz'Türkiye'nin Azerbaycan'la ilgili konuları yakından takip ettiğinin altını çizen Çelik, sembolik de olsa Azerbaycan-Ermenistan sınırına yerleştirilen sınır taşının son derece önemli olduğunu vurguladı.Çelik, Ermenistan'ın bölge barışına katkı sağlama ve Azerbaycan'a dönük saldırganlıktan vazgeçme yönündeki mesajlarını pozitif karşıladıklarının altını çizdi.'Bazı DEM Parti yöneticileri saygısızlık yapıyor'Bazı DEM Parti yöneticilerinin İstiklal Marşı'na, Türk Bayrağına, Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygısızlık yaptığını kaydeden Çelik, bu konuda gösterilmesi gereken saygının hem siyasetin hem de ilkelerin gereği olduğunu vurguladı."Hiç kimse meşru siyaset alanında aldığı yetkiyi gayrimeşru birtakım girişimler için kullanamaz" diyen Çelik, İstiklal Marşı ve bayrağa yapılan saygısızlığın, meşru alanda alınan yetkinin gayrimeşru alanda kullanılmasının bir biçimi olduğunu söyledi.'Hamas'ın bir terör örgütü olarak nitelenmesi ve suçlanması tamamen yanlış'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Hamas'a yönelik 'terör örgütü' açıklamasını yanlış bir açıklama olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Hamas'ın bir terör örgütü olarak bu şekilde nitelenmesi ve suçlanması tamamen yanlıştır" dedi.Çelik, parti genel merkezindeki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili "Parlamenter demokratik sisteme geçişle alakalı emareler taşırsa, oturur konuşuruz" şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine Çelik, vatandaşın kararını verdiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletin iradesiyle hayata geçtiğini söyledi.Cumhurbaşkanını doğrudan seçme yetkisinin vatandaşa verildiğini anımsatan Çelik, "Vatandaşa verilen hak asla geri alınmaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çeşitli testlerden geçmiştir. 'Aksayan şu tarafı var' deniyorsa, Cumhurbaşkanımız da daha önceden ifade etti, aksayan yerlerin her zaman düzeltilmesi mümkündür. Türkiye'nin çağdaş, sivil, halk odaklı, tamamen millet iradesi tarafından şekillendirilmiş bir anayasaya kavuşma iradesini güçlü tutmak lazım" diye konuştu.'Öğretmen atamalarıyla ilgili takvim ve sayı çalışıyorlar'Çelik, öğretmen atamalarıyla ilgili soruya ise "Takvim çalışıyorlar, sayı da çalışıyorlar. Kısa zamanda açıklarlar ama şunu bilsinler kendileri her zaman bizim gündemimizde. Genç kardeşlerimizin atama konusundaki hissiyatını, biran evvel öğrencileriyle buluşma arzusunu son derece saygıyla karşılıyoruz. Onunla ilgili takvim çalışması yapılıyor, yakında açıklarlar" cevabını verdi.'Lanetlenmesi gereken Netanyahu'nun soykırım politikasıdır'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yabancı bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Hamas'a yönelik kullandığı 'terör örgütü' ifadesini yanlış bir açıklama olarak değerlendirdiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:İsrail'in geçmişte Hamas'ın seçimlere girmesine izin verdiğini anımsatan Çelik, İsrail açısından bile seçimlere girmesi uygun görülen bir partiye, bugün 'terörist' şeklinde bir ifade kullanılmasının yanlış olduğunu kaydetti.Çelik, Netanyahu hükümetinin soykırımcı politika izlediğine dikkati çekerek, "Ortada bir terör varsa bu, Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikasına verilecek isimdir. Sağdan ve soldan siyasi partiler arasında çok büyük bir ayrım da ortaya çıkmamıştır, bu söz haricinde. Bugün, kayıtsız ve şartsız lanetlenmesi gereken Netanyahu'nun soykırım politikasıdır" değerlendirmesinde bulundu.'Rutin görüşme'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü görüşmesinin 'rutin bir görüşme' olduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/ak-partili-celik-ulkeyi-yonetecegiz-diyenler-bugun-en-agir-laflari-birbirlerine-soyluyorlar-1082178272.html

türkiye

israil

azerbaycan

ermenistan

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adalet ve kalkınma partisi, ömer çelik, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, azerbaycan, ermenistan, dem parti, irak, pkk, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, devlet bahçeli, özgür özel