https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/1-mayis-emek-ve-dayanisma-gununde-ankarada-toplu-tasima-ucretsiz-olacak-1083332117.html
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara'da toplu taşıma ücretsiz olacak
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara'da toplu taşıma ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T19:30+0300
2024-04-30T19:30+0300
2024-04-30T19:30+0300
türkiye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
ego
ego genel müdürlüğü
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
ücretsiz
toplu taşıma
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Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşımanın Ankara'da ücretsiz olacağı açıklandı.EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/istanbul-valisi-gulden-1-mayis-mesaji-1083331906.html
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1 mayıs ankara büyükşehir belediyesi, 1 mayıs ego ücretsiz
1 mayıs ankara büyükşehir belediyesi, 1 mayıs ego ücretsiz
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara'da toplu taşıma ücretsiz olacak
EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.
Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşımanın Ankara'da ücretsiz olacağı açıklandı.
EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Başkentte, EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşlarımıza toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecektir. 360 güzergahta, cumartesi servis programıyla hizmet verecek EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve kuruluşumuz internet sitesinden 'www.ego.gov.tr' ulaşılabilir.