https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/iyi-partini-yeni-lideri--musavat-dervisoglundan-anayasa-aciklamasi-1083287026.html
İYİ Parti'ni yeni lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan anayasa açıklaması
İYİ Parti'ni yeni lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan anayasa açıklaması
Sputnik Türkiye
Yeni anayasa ile ilgili parti olarak nasıl bir tavır alacaklarına yönelik soruya yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "Tek adamlığı... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T22:56+0300
2024-04-29T22:56+0300
2024-04-29T22:56+0300
müsavat dervişoğlu
politika
anayasa
iyi parti
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İYİ Parti'nin Olağanüstü 5. Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu Habertürk televizyon kanalında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.Ersoy'un yeni anayasa ile ilgili sorusuna yanıt veren "Mevcut sistemin parlamenter demokrasi ile yer değiştirmesi özeleştirisi ile gelinirse meseleye başka bakarız" diyen Dervişoğlu, şunları söyledi: 'Bir meseleye ziyadesiyle vakıf olmadan ayaküstü cevaplar beklemeyin'Anayasa değişikliği ile ilgili görüşmelerin başladığını, İYİ Parti'yi de bekleyen sorumluluklar olduğunun altını çizen Dervişoğlu, nasıl bir genel başkan olacağına yönelik soruya da "Sürekli sahada olacağım. Aslında bulunmamız gereken yerde milletin bağrında olacağım. Bir meseleye ziyadesiyle vakıf olmadan ayaküstü cevaplar beklemeyin" yanıtını verdi.Kongrenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP lideri Özgür Özel'in, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun kendisini aradığını diğer genel başkanların da tebrik mesajı yayınladığını kaydeden Dervişoğlu, Akşener'in de arayıp tebriklerini ilettiğini söyledi.Kongrede yarıştığı Koray Aydın ve Tolga Akalın ile görüştüğünü kaydeden Dervişoğlu çarşamba günü genel başkanlığı devralacağını belirtti.Daha önce istifasını açıklayan Ümit Özlale ile çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Dervişoğlu, "Kendisi partimiz için vazgeçilmez" ifadesini kullandı. Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın istifasını değerlendiren Dervişoğlu, kongre sürecinde kendisini desteklemediğini bu yüzden istifa ettiğini anımsatarak "Onurlu bir davranış. Zerafeti için teşekkür ediyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/iyi-partinin-yeni-genel-baskani-musavat-dervisoglu-oldu-1083223842.html
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müsavat dervişoğlu, anayasa, iyi parti
müsavat dervişoğlu, anayasa, iyi parti
İYİ Parti'ni yeni lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan anayasa açıklaması
Yeni anayasa ile ilgili parti olarak nasıl bir tavır alacaklarına yönelik soruya yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "Tek adamlığı kökleştirecek bir revizyon arayışına izin vermeyiz" dedi.
İYİ Parti'nin Olağanüstü 5. Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu Habertürk televizyon kanalında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.
Ersoy'un yeni anayasa ile ilgili sorusuna yanıt veren "Mevcut sistemin parlamenter demokrasi ile yer değiştirmesi özeleştirisi ile gelinirse meseleye başka bakarız" diyen Dervişoğlu, şunları söyledi:
"Önümüze ne getireceklerini bilmiyoruz. Her partinin zaten bu konuya çalışmışlığı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye tanımlanan ve tek adamlığa evrilen bir sistemle yönetilen Türkiye gerçeği var. Mevcut sistemin parlamenter demokrasi ile yer değiştirmesi özeleştirisi ile gelinirse meseleye başka bakarız. Tek adamlığı kökleştirecek bir revizyon arayışına izin vermeyiz. Bu şartlarda Sayın Erdoğan bir daha aday olamıyor. Bir daha yönetme iddiasını serdedebileceği bir anayasal düzenlemeyi dayatabilir. O zaman ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı demokratik bir yarışa davet ediyorum. Parlamenter demokratik sisteme geçmek amacına matuf düzenleme ile gelinirse tartışılır bulur. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'na yeniden cumhurbaşkanı adayı olmayı getiren bir düzenlemeyi o metnin içine taşımak adımlarına sıcak bakamayız."
'Bir meseleye ziyadesiyle vakıf olmadan ayaküstü cevaplar beklemeyin'
Anayasa değişikliği ile ilgili görüşmelerin başladığını, İYİ Parti'yi de bekleyen sorumluluklar olduğunun altını çizen Dervişoğlu, nasıl bir genel başkan olacağına yönelik soruya da "Sürekli sahada olacağım. Aslında bulunmamız gereken yerde milletin bağrında olacağım. Bir meseleye ziyadesiyle vakıf olmadan ayaküstü cevaplar beklemeyin" yanıtını verdi.
Kongrenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP lideri Özgür Özel'in, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun kendisini aradığını diğer genel başkanların da tebrik mesajı yayınladığını kaydeden Dervişoğlu, Akşener'in de arayıp tebriklerini ilettiğini söyledi.
Kongrede yarıştığı Koray Aydın ve Tolga Akalın ile görüştüğünü kaydeden Dervişoğlu çarşamba günü genel başkanlığı devralacağını belirtti.
Daha önce istifasını açıklayan Ümit Özlale ile çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Dervişoğlu, "Kendisi partimiz için vazgeçilmez" ifadesini kullandı.
Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın istifasını değerlendiren Dervişoğlu, kongre sürecinde kendisini desteklemediğini bu yüzden istifa ettiğini anımsatarak "Onurlu bir davranış. Zerafeti için teşekkür ediyorum" dedi.