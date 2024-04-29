https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/fransiz-aktor-gerard-depardieu-gozaltina-alindi-1083283550.html
Fransız aktör Gerard Depardieu gözaltına alındı
Fransız aktör Gerard Depardieu gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Fransız aktörFransız aktör Gerard Depardieu'nun cinsel saldırı suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Depardieu... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T19:57+0300
2024-04-29T19:57+0300
2024-04-29T19:57+0300
yaşam
gerard depardieu
gözaltı
cinsel taciz
cinsel saldırı
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Fransız basınında yer alan haberlere göre, 2012 ve 2014'teki film çekimleri esnasında iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları üzerine ifadeye çağırılan 75 yaşındaki Depardieu, Paris polisi tarafından gözaltına alındı.Depardieu, oyuncu Charlotte Arnould'un şikayeti üzerine 2020'de tecavüz ve cinsel saldırı ile suçlanmıştı.Depardieu'yu 2007'de bir film çekimi sırasında kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan oyuncu Helene Darras'ın şikayeti ise zaman aşımı nedeniyle reddedilmişti.Hakkında çok sayıda cinsel saldırı suçlaması bulunan Depardieu, Ekim 2023'te Le Figaro'da yayımlanan açık mektubunda hakkındaki iddiaları reddederek “Asla ve asla bir kadını taciz etmedim” ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220316/gerard-depardieu-istanbuldaki-teknemi-apartman-dairesi-haline-getirdim-orada-yasayacagim-1054784293.html
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gerard depardieu, gözaltı, cinsel taciz, cinsel saldırı
gerard depardieu, gözaltı, cinsel taciz, cinsel saldırı
Fransız aktör Gerard Depardieu gözaltına alındı
Fransız aktörFransız aktör Gerard Depardieu'nun cinsel saldırı suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Depardieu cinsel saldırı suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, 2012 ve 2014'teki film çekimleri esnasında iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları üzerine ifadeye çağırılan 75 yaşındaki Depardieu, Paris polisi tarafından gözaltına alındı.
Depardieu, oyuncu Charlotte Arnould'un şikayeti üzerine 2020'de tecavüz ve cinsel saldırı ile suçlanmıştı.
Depardieu'yu 2007'de bir film çekimi sırasında kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan oyuncu Helene Darras'ın şikayeti ise zaman aşımı nedeniyle reddedilmişti.
Hakkında çok sayıda cinsel saldırı suçlaması bulunan Depardieu, Ekim 2023'te Le Figaro'da yayımlanan açık mektubunda hakkındaki iddiaları reddederek “Asla ve asla bir kadını taciz etmedim” ifadesini kullanmıştı.