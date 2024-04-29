https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/enerji-bakanindan-gaz-uretimi-aciklamasi-18-milyon-hanenin-ihtiyacini-karsilayabilecek-1083260979.html

Enerji Bakanı'ndan gaz üretimi açıklaması: '1.8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabilecek'

Enerji Bakanı'ndan gaz üretimi açıklaması: '1.8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabilecek'

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bunun 1,8 milyon hanenin ihtiyacını... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T10:27+0300

2024-04-29T10:27+0300

2024-04-29T11:12+0300

türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

türkiye

gaz

hane

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bunun 1,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/enerjide-acele-kamulastirma-kararlari-cok-sayida-ili-kapsiyor-1082541468.html

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, türkiye, gaz, hane