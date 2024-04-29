https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/enerji-bakanindan-gaz-uretimi-aciklamasi-18-milyon-hanenin-ihtiyacini-karsilayabilecek-1083260979.html
Enerji Bakanı'ndan gaz üretimi açıklaması: '1.8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabilecek'
Enerji Bakanı'ndan gaz üretimi açıklaması: '1.8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabilecek'
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bunun 1,8 milyon hanenin ihtiyacını... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T10:27+0300
2024-04-29T10:27+0300
2024-04-29T11:12+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
türkiye
gaz
hane
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bunun 1,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/enerjide-acele-kamulastirma-kararlari-cok-sayida-ili-kapsiyor-1082541468.html
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, türkiye, gaz, hane
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, türkiye, gaz, hane
Enerji Bakanı'ndan gaz üretimi açıklaması: '1.8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabilecek'
10:27 29.04.2024 (güncellendi: 11:12 29.04.2024)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bunun 1,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bunun 1,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.