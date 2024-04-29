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11:00
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PARANIN HAREKETİ
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ENERJİNİN SEYRİ
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EKONOMİ
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BIST 100 endeksi, 10.000 puanı aşarak rekor kırdı 29.04.2024, Sputnik Türkiye
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BIST 100 tarihinde bir ilk: 10 bin puan aşıldı

12:23 29.04.2024 (güncellendi: 12:27 29.04.2024)
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BIST 100 endeksi, 10.000 puanı aşarak rekor kırdı
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