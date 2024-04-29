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Moldovalı muhalif siyasetçi: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
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Gazeteci-yazar Fügen Ünal Şen: 'Aslında İstanbul ve işgal halen hayatımızın çok içinde'
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Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor
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Çinli diplomat: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeyi bırakmalı
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Lavrov: UNESCO platformu kötüye kullanılıyor
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Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
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Rus Büyükelçi, ABD’nin yaptırımlarının amacını açıkladı
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20:03
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Eski Fransız istihbaratçı: Ukrayna paralı asker arıyor
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Ukrayna’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi imha edildi
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Rapor açıklandı: Askeri harcamalar tarihin en yüksek seviyesinde
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BIST 100 endeksi, 10.000 puanı aşarak rekor kırdı 29.04.2024, Sputnik Türkiye
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BIST 100 tarihinde bir ilk: 10 bin puan aşıldı
12:23 29.04.2024
(güncellendi:
12:27 29.04.2024
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BIST 100 endeksi, 10.000 puanı aşarak rekor kırdı
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