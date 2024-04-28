https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/nusr-ete-bir-ayda-ikinci-silahli-saldiri-1083242883.html

Nusr-Et'e bir ayda ikinci silahlı saldırı

Nusr-Et'e bir ayda ikinci silahlı saldırı

Sputnik Türkiye

İstanbul Etiler’de gece saatlerinde Nusret isimli et restoranına bir silahlı saldırı daha düzenlendi. Motosikletli şahıslar tarafından saldırıda kurşun... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T17:49+0300

2024-04-28T17:49+0300

2024-04-28T17:52+0300

türkiye

istanbul

etiler

nusr-et

nusr-et

et

et

et

restoran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083241715_8:0:1171:654_1920x0_80_0_0_11de6f89314fd0bd08bba9ec70957b11.jpg

Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde, saat 02.00 sıralarında, meydana gelen olayda, motosikletle gelen kasklı iki saldırgandan biri, Nusret isimli et restoranına ateş açtı. Ancak kurşun restorana değil yanında bulunan bir bankaya isabet etti. Olay esnasında devriye gezen Beşiktaş polisi, araçla hemen motosikletli saldırganın peşine takıldı. O esnada polis, “dur” ihtarına uymayan saldırganın peşinden birkaç el ateş açtı. Ardından saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. Olayın ardından polis ekipleri saldırganları yakalamak çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri kovanları alarak incelemek üzere delil torbasına koydu. Çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Geçen ay da saldırı düzenlenmişti Öte yandan, Geçen 21 Mart Perşembe günü saat 05.00 sıralarında yine Nusret isimli et restoranına motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıya yönelik soruşturmada Y.Y. ve O.Y. Antalya’da, H.A.K. ve U.K. Eyüpsultan’da, M.A.Y. Beylikdüzü’nde olmak üzere İstanbul ve Antalya’da toplam 5 şüpheli yakalanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/etilerde-bulunan-nusret-isimli-unlu-et-restoranina-silahli-saldiri-1081923234.html

türkiye

istanbul

etiler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, etiler, nusr-et, nusr-et, et, et, et, restoran