https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/nusr-ete-bir-ayda-ikinci-silahli-saldiri-1083242883.html
Nusr-Et'e bir ayda ikinci silahlı saldırı
Nusr-Et'e bir ayda ikinci silahlı saldırı
Sputnik Türkiye
İstanbul Etiler’de gece saatlerinde Nusret isimli et restoranına bir silahlı saldırı daha düzenlendi. Motosikletli şahıslar tarafından saldırıda kurşun... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T17:49+0300
2024-04-28T17:49+0300
2024-04-28T17:52+0300
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Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde, saat 02.00 sıralarında, meydana gelen olayda, motosikletle gelen kasklı iki saldırgandan biri, Nusret isimli et restoranına ateş açtı. Ancak kurşun restorana değil yanında bulunan bir bankaya isabet etti. Olay esnasında devriye gezen Beşiktaş polisi, araçla hemen motosikletli saldırganın peşine takıldı. O esnada polis, “dur” ihtarına uymayan saldırganın peşinden birkaç el ateş açtı. Ardından saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. Olayın ardından polis ekipleri saldırganları yakalamak çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri kovanları alarak incelemek üzere delil torbasına koydu. Çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Geçen ay da saldırı düzenlenmişti Öte yandan, Geçen 21 Mart Perşembe günü saat 05.00 sıralarında yine Nusret isimli et restoranına motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıya yönelik soruşturmada Y.Y. ve O.Y. Antalya’da, H.A.K. ve U.K. Eyüpsultan’da, M.A.Y. Beylikdüzü’nde olmak üzere İstanbul ve Antalya’da toplam 5 şüpheli yakalanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/etilerde-bulunan-nusret-isimli-unlu-et-restoranina-silahli-saldiri-1081923234.html
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istanbul, etiler, nusr-et, nusr-et, et, et, et, restoran
Nusr-Et'e bir ayda ikinci silahlı saldırı
17:49 28.04.2024 (güncellendi: 17:52 28.04.2024)
İstanbul Etiler’de gece saatlerinde Nusret isimli et restoranına bir silahlı saldırı daha düzenlendi. Motosikletli şahıslar tarafından saldırıda kurşun restoranın yanındaki bankaya isabet ederken, restorana herhangi bir isabet olmadı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili polis, peşine düştüğü saldırganın peşinden de ateş açtı.
Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde, saat 02.00 sıralarında, meydana gelen olayda, motosikletle gelen kasklı iki saldırgandan biri, Nusret isimli et restoranına ateş açtı. Ancak kurşun restorana değil yanında bulunan bir bankaya isabet etti.
Olay esnasında devriye gezen Beşiktaş polisi, araçla hemen motosikletli saldırganın peşine takıldı. O esnada polis, “dur” ihtarına uymayan saldırganın peşinden birkaç el ateş açtı. Ardından saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. Olayın ardından polis ekipleri saldırganları yakalamak çalışma başlattı.
Olay yeri inceleme ekipleri kovanları alarak incelemek üzere delil torbasına koydu. Çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaşıldı.
Geçen ay da saldırı düzenlenmişti
Öte yandan, Geçen 21 Mart Perşembe günü saat 05.00 sıralarında yine Nusret isimli et restoranına motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.
Saldırıya yönelik soruşturmada Y.Y. ve O.Y. Antalya’da, H.A.K. ve U.K. Eyüpsultan’da, M.A.Y. Beylikdüzü’nde olmak üzere İstanbul ve Antalya’da toplam 5 şüpheli yakalanmıştı.