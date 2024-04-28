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İngiltere 2030 yılına kadar hipersonik yarışta Rusya'yı yakalamayı hedefliyor
İngiltere 2030 yılına kadar hipersonik yarışta Rusya'yı yakalamayı hedefliyor
Sputnik Türkiye
Hipersonik füze teknolojisinde Rusya’nın çok gerisinde kalan Londra’nın, 2030 yılına kadar ordusunu kendi hipersonik seyir füzesiyle donatmayı planladığı... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
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2024-04-28T11:18+0300
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Sky News'in haberine göre İngiltere'nin askeri liderliği, ses hızının beş katı olan Mach 5'in üzerindeki hızlarda uçabilen füzeler geliştirme konusunda Rusya, Çin ve ABD'yi yakalamak zorunda olduğunu anlarken, Savunma Bakanlığı, füzenin Birleşik Krallık'ta tasarlanmasını ve üretilmesini istiyor.Bakanlık, füzenin 2030 yılına kadar hizmete girmesini beklerken, ancak planlar henüz erken aşamada olduğu için karadan mı, denizden mi yoksa havadan mı fırlatılacağına henüz karar verilmediği aktarıldı.Balistik füzelerin de hipersonik hızlara ulaşabileceğini dışlamayan uzmanlar, ancak bu füzelerin yüksek manevra kabiliyetine sahip olmamakla birlikte genellikle sabit bir yörüngeye sahip olduğunun altını çiziyor.Öte yandan Rusya’nın teknolojik açıdan ABD’nin de önüne geçtiği hipersonik füzelerin yörüngesinin fırlatıldıktan sonra değiştirilebileceğine dikkat çeken Sky News, bu kabiliyetin de bu füzeleri yok etmeyi zorlaştırdığını bildirdi.ABD, Rusya ve Çin'in hipersonik sistemler geliştirme yarışının başlıca oyuncular olduğunu kabul eden Sky News, Kuzey Kore de dahil olmak üzere diğer ülkelerin de bu tür silahları başarıyla test ettiklerini iddia ettiklerini belirtiyor.Rusya Devlet Başkanı Putin'in kıtalararası hipersonik 'Avangard' füze sisteminin ABD'nin bu alandaki çabalarını tamamıyla boşa çıkardığını söylemesinin ardından NATO'nun tepe isminden Rus hipersonik sistemleriyle ilgili itiraf geldi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın cephaneliğindeki hipersonik silahların NATO ülkelerinin geniş çaplı ve çok katmanlı bir füze savunma sistemi kurmasını gerektirdiğini belirtti.Stoltenberg, "Hipersonik füzeler bir tehdit oluşturuyor ve Rusya'nın modern silah sistemlerinin geliştirilmesine yaptığı büyük yatırımı gösteriyor. Bununla birlikte (Ukrayna'daki çatışma sırasında) NATO'nun Rus süpersonik füzelerine karşı savunma kapasitesine sahip olduğunu da gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu, hava ve füze savunma sistemlerinin sadece nitel değil nicel olarak da güçlendirilmesinin önemini ortaya koyuyor" dedi.ABD Askeri İstihbarat Teşkilatı yetkilisi Freistler, dünyada stratejik hipersonik sistemlerinin sadece Rusya’nın elinde olduğunu belirtmişti.ABD Askeri İstihbarat Teşkilatı’nın bilim ve teknoloji uzmanı Paul Freistler, Kongre’deki konuşmasında, “SS-19 Mod 4 (Avangard), 2018'de planlanan kapasiteye ulaştı ve şu anda dünyanın konuşlandırılmış tek stratejik hipersonik sistemidir” ifadesini kullandı.Rakip ülkelerin, ABD’yi tehdit altında tutabilecek yetenekler geliştirmekte olduğunu dile getiren uzman, “ABD sensörlerinden ve savunma sistemlerinden kaçmak için tasarlanmış hipersonik füzeler tehdit arz ediyor” dedi.Kıtalararası hipersonik Avangard füze sistemi, sesten 20 kat hızlı olması ve herhangi bir hava ve füze savunma sistemine karşı hem yatay, hem de dikey derin manevra yapma özelliği ile biliniyor. Bu füzelere sahip ilk alay 2019’da Yasnensk Füze Tümeni’nin hizmetine girmişti. Bir alayın daha bu yıl içinde göreve başlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240313/rus-avangard-hipersonik-fuzeleri-dusman-icin-ne-gibi-tehlikeler-tasiyor-1081665988.html
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ingiltere, londra, füze, balistik füze programı, hipersonik füze, hipersonik füze, füze denemesi, avangard, avangard füze sistemi, avangard hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sistemi, abd, çin halk cumhuriyeti
ingiltere, londra, füze, balistik füze programı, hipersonik füze, hipersonik füze, füze denemesi, avangard, avangard füze sistemi, avangard hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sistemi, abd, çin halk cumhuriyeti

İngiltere 2030 yılına kadar hipersonik yarışta Rusya'yı yakalamayı hedefliyor

11:18 28.04.2024
© AP PhotoAvangard hipersonik füze
Avangard hipersonik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
© AP Photo
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Hipersonik füze teknolojisinde Rusya’nın çok gerisinde kalan Londra’nın, 2030 yılına kadar ordusunu kendi hipersonik seyir füzesiyle donatmayı planladığı bildirildi.
Sky News'in haberine göre İngiltere'nin askeri liderliği, ses hızının beş katı olan Mach 5'in üzerindeki hızlarda uçabilen füzeler geliştirme konusunda Rusya, Çin ve ABD'yi yakalamak zorunda olduğunu anlarken, Savunma Bakanlığı, füzenin Birleşik Krallık'ta tasarlanmasını ve üretilmesini istiyor.
Bakanlık, füzenin 2030 yılına kadar hizmete girmesini beklerken, ancak planlar henüz erken aşamada olduğu için karadan mı, denizden mi yoksa havadan mı fırlatılacağına henüz karar verilmediği aktarıldı.
Balistik füzelerin de hipersonik hızlara ulaşabileceğini dışlamayan uzmanlar, ancak bu füzelerin yüksek manevra kabiliyetine sahip olmamakla birlikte genellikle sabit bir yörüngeye sahip olduğunun altını çiziyor.
Öte yandan Rusya’nın teknolojik açıdan ABD’nin de önüne geçtiği hipersonik füzelerin yörüngesinin fırlatıldıktan sonra değiştirilebileceğine dikkat çeken Sky News, bu kabiliyetin de bu füzeleri yok etmeyi zorlaştırdığını bildirdi.
ABD, Rusya ve Çin'in hipersonik sistemler geliştirme yarışının başlıca oyuncular olduğunu kabul eden Sky News, Kuzey Kore de dahil olmak üzere diğer ülkelerin de bu tür silahları başarıyla test ettiklerini iddia ettiklerini belirtiyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in kıtalararası hipersonik 'Avangard' füze sisteminin ABD'nin bu alandaki çabalarını tamamıyla boşa çıkardığını söylemesinin ardından NATO'nun tepe isminden Rus hipersonik sistemleriyle ilgili itiraf geldi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın cephaneliğindeki hipersonik silahların NATO ülkelerinin geniş çaplı ve çok katmanlı bir füze savunma sistemi kurmasını gerektirdiğini belirtti.
Stoltenberg, "Hipersonik füzeler bir tehdit oluşturuyor ve Rusya'nın modern silah sistemlerinin geliştirilmesine yaptığı büyük yatırımı gösteriyor. Bununla birlikte (Ukrayna'daki çatışma sırasında) NATO'nun Rus süpersonik füzelerine karşı savunma kapasitesine sahip olduğunu da gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu, hava ve füze savunma sistemlerinin sadece nitel değil nicel olarak da güçlendirilmesinin önemini ortaya koyuyor" dedi.
ABD Askeri İstihbarat Teşkilatı yetkilisi Freistler, dünyada stratejik hipersonik sistemlerinin sadece Rusya’nın elinde olduğunu belirtmişti.
ABD Askeri İstihbarat Teşkilatı’nın bilim ve teknoloji uzmanı Paul Freistler, Kongre’deki konuşmasında, “SS-19 Mod 4 (Avangard), 2018'de planlanan kapasiteye ulaştı ve şu anda dünyanın konuşlandırılmış tek stratejik hipersonik sistemidir” ifadesini kullandı.
Rakip ülkelerin, ABD’yi tehdit altında tutabilecek yetenekler geliştirmekte olduğunu dile getiren uzman, “ABD sensörlerinden ve savunma sistemlerinden kaçmak için tasarlanmış hipersonik füzeler tehdit arz ediyor” dedi.
Kıtalararası hipersonik Avangard füze sistemi, sesten 20 kat hızlı olması ve herhangi bir hava ve füze savunma sistemine karşı hem yatay, hem de dikey derin manevra yapma özelliği ile biliniyor. Bu füzelere sahip ilk alay 2019’da Yasnensk Füze Tümeni’nin hizmetine girmişti. Bir alayın daha bu yıl içinde göreve başlaması bekleniyor.
Avangard hipersonik füze kompleksi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
SAVUNMA
Rus Avangard hipersonik füzeleri düşman için ne gibi tehlikeler taşıyor?
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