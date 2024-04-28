https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/hakkaride-yarali-halde-bulunan-dag-kecisi-tedaviye-alindi-1083250124.html

Hakkari'de yaralı halde bulunan dağ keçisi tedaviye alındı

Hakkari'de yaralı halde bulunan dağ keçisi tedaviye alındı

Sputnik Türkiye

Hakkari'de yaralı halde bulunan dağ keçisinin tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi. 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T22:23+0300

2024-04-28T22:23+0300

2024-04-28T22:23+0300

yaşam

dağ keçisi

dağ keçisi

hakkari

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Merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde yaralı halde bulunun dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.Kırıkdağ köyü kırsalında yaralı dağ keçisini gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.Bölgeye yönlendirilen ekipler, yaralı keçiyi belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi.Yapılan kontrollerde bacağının kırık olduğu tespit edilen dağ keçisinin tedavisine başlandı.Yaralı dağ keçisinin tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.Dağ keçisini bulanlardan bir vatandaş "Merhaba arkadaşlar, köyde ceviz ağaçlarını sulamak üzere çıktığımız arazide yaralı dağ keçisine rastaldık. Son ayağından yaralı olduğunu gördük. Herhalde silahla yaralamışlar. Biz de bir şekilde yakaladık" dedi.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne ualşıtıklarını anlatan köy sakini, "Tedavi sürecini yakından takip edeceğiz. Hayvanın sağlığına kavuşup kavuşmadığını biz de takip edeceğiz. Şu ayağı kırık. Arka ayağı da darbe almış" diye ekledi.

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dağ keçisi, dağ keçisi, hakkari