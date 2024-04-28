https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/epdk-karar-verdi-kilovatsaat-basina-22296-kurus-1083227777.html

EPDK karar verdi: Kilovatsaat başına 222.96 kuruş

EPDK karar verdi: Kilovatsaat başına 222.96 kuruş

Sputnik Türkiye

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 yılı elektrik toptan satış fiyatının 222.96 kuruş olmasına karar verdi. 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T10:05+0300

2024-04-28T10:05+0300

2024-04-28T10:05+0300

türkiye

epdk

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

elektrik

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EPDK tarafından 2023 yılına ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222.96 kuruş olmasına karar verildi.EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2023 yılına ait ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222.96 kuruş olması kararlaştırıldı.Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı, bir önceki yıl için kilovatsaat başına 254.79 kuruş olarak belirlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/epdk-duyurdu-elektrik-aboneliginde-yeni-karar-1081902776.html

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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), elektrik