https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/epdk-karar-verdi-kilovatsaat-basina-22296-kurus-1083227777.html
EPDK karar verdi: Kilovatsaat başına 222.96 kuruş
EPDK karar verdi: Kilovatsaat başına 222.96 kuruş
Sputnik Türkiye
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 yılı elektrik toptan satış fiyatının 222.96 kuruş olmasına karar verdi. 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T10:05+0300
2024-04-28T10:05+0300
2024-04-28T10:05+0300
türkiye
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
elektrik
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EPDK tarafından 2023 yılına ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222.96 kuruş olmasına karar verildi.EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2023 yılına ait ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222.96 kuruş olması kararlaştırıldı.Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı, bir önceki yıl için kilovatsaat başına 254.79 kuruş olarak belirlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/epdk-duyurdu-elektrik-aboneliginde-yeni-karar-1081902776.html
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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), elektrik
epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), elektrik
EPDK karar verdi: Kilovatsaat başına 222.96 kuruş
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 yılı elektrik toptan satış fiyatının 222.96 kuruş olmasına karar verdi.
EPDK tarafından 2023 yılına ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222.96 kuruş olmasına karar verildi.
EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2023 yılına ait ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222.96 kuruş olması kararlaştırıldı.
Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı, bir önceki yıl için kilovatsaat başına 254.79 kuruş olarak belirlenmişti.