https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/donetskte-sivillere-ait-mezarlar-bulundu-iskence-izleri-var-1083237886.html

Donetsk'te sivillere ait mezarlar bulundu: 'İşkence izleri var'

Donetsk'te sivillere ait mezarlar bulundu: 'İşkence izleri var'

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin'in Danışmanı İgor Kimakovskiy, Avdeyevka kentinde sivillere ait mezarlar bulunduğunu ve cenazelerin... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T15:44+0300

2024-04-28T15:44+0300

2024-04-28T15:44+0300

ukrayna krizi

donbass

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

avdeyevka

işkence

mezar

cenaze

zulüm

rusya ordusu

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Donbass'ta Ukrayna ordusu askerlerinden temizlenen yerleşim birimlerinde Kiev'e bağlı güçlerin sivillere uğradığı zulmün yeni kanıtları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kanıtların en yeni örnekleri, stratejik öneme sahip olan ve Şubat ayında kontrol altına alınan Avdeyevka'da görüldü.Rus basınına demeç veren İgor Kimakovskiy, "Avdeyevka'da mayınların temizlenmesi sırasında sivillerin yer aldığı yeni mezarlar bulundu. Elleri arkadan bağlıydı, bacakları bantla bağlanmıştı. Bu kişilerin ölmeden önce işkence gördükleri çok açık" dedi.Kimakovskiy, yapılan incelemelere göre mezarların aceleyle oluşturulduğunun anlaşıldığını da kaydetti.17 Şubat'ta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk yakınlarındaki Avdeyevka'nın tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti. 31.75 kilometrekarelik alan Ukrayna ordusundan temizlenirken, Ukrayna tarafının sadece son 24 saat içinde Avdeyevka’daki çatışmalarda bin 500 askerini yitirdiği açıklanmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Avdeyevka’nın alınmasıyla ilgili değerlendirmesinde, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy tarafından birliklerine ‘Avdeyevka’yı terk etme’ emrinin, bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından sadece 24 saat sonra verildiğinin altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240218/ukrayna-ordusunun-kalesi-olarak-gorulen-avdeyevka-neden-bu-kadar-onemli-1080839504.html

donbass

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

avdeyevka

rusya

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