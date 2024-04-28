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ABD'den Irak'ta LGBTi bireylere hapis cezası öngören yeni yasaya tepki: 'Derin endişe duyuyoruz'
ABD'den Irak'ta LGBTi bireylere hapis cezası öngören yeni yasaya tepki: 'Derin endişe duyuyoruz'
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Irak Meclisi, LGBTi bireylere hapis cezası öngören yeni yasal düzenlemelerin yer aldığı yasa tasarısını onayladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 'endişe'... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
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Irak'ta mevcut fuhuşla mücadele yasasında LGBTi bireylere de hapis cezası öngören değişiklikleri içeren tasarı Meclis'te onaylandı.Yasayla ilgili bir açıklama yayınlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, resmi adı 'Fuhuş ve Eşcinsellikle Mücadele Yasası' olan belgedeki değişikliklerin 'insan hakları ve temel özgürlüklere yönelik tehdit oluşturduğunu' savunarak derin endişe duyduklarını belirtti.Düzenlemelerin yüksek para ve hapis cezası tehdidiyle eşcinsel ilişkileri yasakladığına ve eşcinsellik propagandasını yasakladığına dikkat çeken ABD Dışişleri, "Bu düzenlemeler, Irak toplumunda en fazla risk altında olan kişileri tehdit ediyor. Bu değişiklik, ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılabileceği gibi Irak genelinde sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini bastırmak için de kullanılabilir" ifadelerini kullandı.Irak'ta yapılan yeni düzenlemeler ne öngörüyor?Irak'ta 1988 tarihli fuhuşla mücadele yasasında değişiklik yapılmasını öngören tasarı, bağımsız milletvekillerinden Raad el-Maliki tarafından Meclis'e sunuldu.Maliki, mevcut yasadaki maddelere 'eşcinsellik' tabirlerinin eklenmesini ve cinsel istismara yönelik cezalar verilmesini istedi.Meclis, eşcinsel ilişkiler için ömür boyu hapis veya ölüm cezası öneren tasarıyı cezalarda değişiklik yaparak onayladı.Yasaya göre, rızaya dayalı eşcinsel ilişkiye girenler 10 yıldan az ve 15 yıldan fazla olmamak üzere hapis cezasına çarptırılacak.Eşcinselliği herhangi bir şekilde teşvik edenlere de, 7 yıldan az olmamak üzere hapis ve yerel parayla 10 ile 15 milyon dinar arasında para cezası verilecek.Feminizmi teşvik etmek veya uygulamakla suçlananlara da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra 5 ile 10 milyon dinar para cezası verilecek.Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren herkes ve ameliyatı yapan doktor veya cerrah da 1 ile 3 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.Irak'ta fuhuşu veya eşcinselliği teşvik eden örgüt ve kuruluşların faaliyetlerinin de yasaklanmasına karar verildi.Rusya'da LGBT terör örgütü kabul ediliyorMart ayı başında Rusya Adalet Bakanlığı, LGBT ile alt birimlerini yasaklı ve tasfiye edilen örgütler listesine dahil etmişti.Mart sonunda da Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), LGBT hareketi ile alt birimlerini terör ve aşırılık yanlısı örgütler listesine dahil etme kararı almıştı.Daha öncesinde Rusya Yüksek Mahkemesi, LGBT hareketini 'aşırılık yanlısı örgüt' olarak kabul etmişti.'Batı temel değerleri yok etmeye çalışıyor'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dönemde ailenin önemine vurgu yaparak Batı'nın temel değerleri yok etme girişimlerini eleştiriyor.Putin, bir konuşmasında "Batı’da yaptıklarına bakın: çocuk istismarı kabul görmeye başlıyor, rahipler eşcinsel evlilikleri onaylıyor. Anglikan Kilisesi, cinsiyetsiz bir Tanrı düşüncesi üzerinde duruyor. Onları bağışla Tanrım, ne yaptıklarını bilmiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan Putin Aralık 2022'de LGBT, cinsiyet değiştirme ve pedofili propagandasını yasaklayan yasa paketini onaylamıştı.Putin’in onayladığı yeni yasalar filmler, kitaplar, reklam filmleri, medya yayınları, görsel-işitsel servisler, bilgisayar oyunları ve pazarlama siteleri üzerinden geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin, pedofilinin ve cinsiyet değiştirmenin teşvik edilmesini veya gösterilmesini yasaklamıştı.
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ABD'den Irak'ta LGBTi bireylere hapis cezası öngören yeni yasaya tepki: 'Derin endişe duyuyoruz'

11:19 28.04.2024 (güncellendi: 11:31 28.04.2024)
© AFP 2023LGBT bayrağı
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Irak Meclisi, LGBTi bireylere hapis cezası öngören yeni yasal düzenlemelerin yer aldığı yasa tasarısını onayladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 'endişe' açıklaması geldi.
Irak'ta mevcut fuhuşla mücadele yasasında LGBTi bireylere de hapis cezası öngören değişiklikleri içeren tasarı Meclis'te onaylandı.

Yasayla ilgili bir açıklama yayınlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, resmi adı 'Fuhuş ve Eşcinsellikle Mücadele Yasası' olan belgedeki değişikliklerin 'insan hakları ve temel özgürlüklere yönelik tehdit oluşturduğunu' savunarak derin endişe duyduklarını belirtti.

Düzenlemelerin yüksek para ve hapis cezası tehdidiyle eşcinsel ilişkileri yasakladığına ve eşcinsellik propagandasını yasakladığına dikkat çeken ABD Dışişleri, "Bu düzenlemeler, Irak toplumunda en fazla risk altında olan kişileri tehdit ediyor. Bu değişiklik, ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılabileceği gibi Irak genelinde sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini bastırmak için de kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Irak'ta yapılan yeni düzenlemeler ne öngörüyor?

Irak'ta 1988 tarihli fuhuşla mücadele yasasında değişiklik yapılmasını öngören tasarı, bağımsız milletvekillerinden Raad el-Maliki tarafından Meclis'e sunuldu.

Maliki, mevcut yasadaki maddelere 'eşcinsellik' tabirlerinin eklenmesini ve cinsel istismara yönelik cezalar verilmesini istedi.

Meclis, eşcinsel ilişkiler için ömür boyu hapis veya ölüm cezası öneren tasarıyı cezalarda değişiklik yaparak onayladı.

Yasaya göre, rızaya dayalı eşcinsel ilişkiye girenler 10 yıldan az ve 15 yıldan fazla olmamak üzere hapis cezasına çarptırılacak.

Eşcinselliği herhangi bir şekilde teşvik edenlere de, 7 yıldan az olmamak üzere hapis ve yerel parayla 10 ile 15 milyon dinar arasında para cezası verilecek.

Feminizmi teşvik etmek veya uygulamakla suçlananlara da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra 5 ile 10 milyon dinar para cezası verilecek.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren herkes ve ameliyatı yapan doktor veya cerrah da 1 ile 3 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Irak'ta fuhuşu veya eşcinselliği teşvik eden örgüt ve kuruluşların faaliyetlerinin de yasaklanmasına karar verildi.

Rusya'da LGBT terör örgütü kabul ediliyor

Mart ayı başında Rusya Adalet Bakanlığı, LGBT ile alt birimlerini yasaklı ve tasfiye edilen örgütler listesine dahil etmişti.

Mart sonunda da Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), LGBT hareketi ile alt birimlerini terör ve aşırılık yanlısı örgütler listesine dahil etme kararı almıştı.

Daha öncesinde Rusya Yüksek Mahkemesi, LGBT hareketini 'aşırılık yanlısı örgüt' olarak kabul etmişti.

'Batı temel değerleri yok etmeye çalışıyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dönemde ailenin önemine vurgu yaparak Batı'nın temel değerleri yok etme girişimlerini eleştiriyor.

Putin, bir konuşmasında "Batı’da yaptıklarına bakın: çocuk istismarı kabul görmeye başlıyor, rahipler eşcinsel evlilikleri onaylıyor. Anglikan Kilisesi, cinsiyetsiz bir Tanrı düşüncesi üzerinde duruyor. Onları bağışla Tanrım, ne yaptıklarını bilmiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Putin Aralık 2022'de LGBT, cinsiyet değiştirme ve pedofili propagandasını yasaklayan yasa paketini onaylamıştı.

Putin’in onayladığı yeni yasalar filmler, kitaplar, reklam filmleri, medya yayınları, görsel-işitsel servisler, bilgisayar oyunları ve pazarlama siteleri üzerinden geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin, pedofilinin ve cinsiyet değiştirmenin teşvik edilmesini veya gösterilmesini yasaklamıştı.
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Rusya, LGBT hareketini terör örgütleri listesine dahil etti
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