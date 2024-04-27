https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ukrayna-yuksek-mahkemesi--radaya-karsi-dava-acti-1083224229.html
‘Ukrayna Yüksek Mahkemesi, Rada'ya karşı dava açtı’
‘Ukrayna Yüksek Mahkemesi, Rada'ya karşı dava açtı’
Sputnik Türkiye
Ukrayna Yüksek Mahkemesi’nin Yüksek Rada'ya karşı devlet başkanlığı seçimlerinin yapmılmasına karar vermediği gerekçesiyle dava açtığı bildirildi. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T21:15+0300
2024-04-27T21:15+0300
2024-04-27T21:15+0300
ukrayna krizi
ukrayna
yüksek rada
seçim
çernigov
sıkıyönetim
yüksek mahkeme
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Ukrayna’da yayın yapanStrana gazetesinin haberine göre, Ukrayna Yüksek Mahkemesi, Çernigov kenti sakini Oleg Serik'in dava dilekçesi üzerine Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'ya karşı devlet başkanlığı seçimlerinin yapmılmasına karar vermediği gerekçesiyle dava açtı.Haberde, "Mahkeme başvuru dilekçesi üzerine dava açma kararı aldı. Yüksek Rada'ya dava çerçevesinde açıklama yapması için 15 gün süre verildi” denildi.Ukrayna'da Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri yapılması gerekiyordu. Ancak çıkarılan yeni bir yasayla sıkıyönetim döneminde sandıkların kurulması yasaklandı.Yüksek Rada milletvekili Aleksandr Dubinskiy'nin daha önce yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yetki süresinin 21 Mayıs’ta sona ereceğini ve uzatılamayacağını belirtmişti.
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ukrayna, yüksek rada, seçim, çernigov, sıkıyönetim, yüksek mahkeme
ukrayna, yüksek rada, seçim, çernigov, sıkıyönetim, yüksek mahkeme
‘Ukrayna Yüksek Mahkemesi, Rada'ya karşı dava açtı’
Ukrayna Yüksek Mahkemesi’nin Yüksek Rada'ya karşı devlet başkanlığı seçimlerinin yapmılmasına karar vermediği gerekçesiyle dava açtığı bildirildi.
Ukrayna’da yayın yapanStrana gazetesinin haberine göre, Ukrayna Yüksek Mahkemesi, Çernigov kenti sakini Oleg Serik'in dava dilekçesi üzerine Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'ya karşı devlet başkanlığı seçimlerinin yapmılmasına karar vermediği gerekçesiyle dava açtı.
Haberde, "Mahkeme başvuru dilekçesi üzerine dava açma kararı aldı. Yüksek Rada'ya dava çerçevesinde açıklama yapması için 15 gün süre verildi” denildi.
Ukrayna'da Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri yapılması gerekiyordu. Ancak çıkarılan yeni bir yasayla sıkıyönetim döneminde sandıkların kurulması yasaklandı.
Yüksek Rada milletvekili Aleksandr Dubinskiy'nin daha önce yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yetki süresinin 21 Mayıs’ta sona ereceğini ve uzatılamayacağını belirtmişti.