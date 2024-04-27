https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ukrayna-nato-silahlari-icin-test-alani-olarak-kullaniliyor-1083210119.html

'Ukrayna NATO silahları için test alanı olarak kullanılıyor'

'Ukrayna NATO silahları için test alanı olarak kullanılıyor'

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyet lideri Puşilin'in danışmanı Kimakovskiy, Abrams tanklarının Ukrayna ordusu tarafından kullanılmasının Ukrayna'nın bir test alanı... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T13:15+0300

2024-04-27T13:15+0300

2024-04-27T13:15+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

denis puşilin

abrams

abrams tankı

ukrayna

ukrayna ordusu

abd

avrupa

nato

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Donetsk Halk Cumhuriyet lideri Denis Puşilin'in danışmanı İgor Kimakovskiy yaptığı açıklamada, Abrams tanklarının Rusya'ya karşı kullanılmasının Ukrayna'nın NATO ülkelerinin çeşitli silahları için bir test alanı olarak kullanıldığı teorisini doğruladığını söyledi.Daha önce Associated Press ABD'li askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın ABD tarafından teslim edilen Abrams tanklarını, Rus insansız hava araçlarının faaliyetleri nedeniyle savaş alanında çok savunmasız hale geldiği için kullanmayı bıraktığını belirtmişti. Haberde ayrıca ABD'nin artık Ukraynalılarla birlikte çalışarak 'taktikleri yeniden değerlendireceği' de belirtilmişti. Bunun nedeninin Ukrayna ordusunun 'tankları daha etkili kılabilecek taktikleri benimsememiş olması' cümlesine yer verilen haberde ABD'nin Abrams'ın nasıl kullanılacağını Ukrayna ordusuna öğretmeye çalıştığı ifade edilmişti.Kimakovskiy açıklamasında, “Batılı ülkeler ve NATO ülkeleri için Ukrayna bir laboratuar. Farklı silah türleri, bunların askeri birliklerdeki etkileşimi ve taktiklerin geliştirilmesi için bir test alanı. Abrams'ı da büyük ölçüde bu şekilde kullandılar ve bu aşamada etkisiz olduğunu fark ettiler. Görünen o ki silahlanmasını, zırhlanmasını ve elbette kullanım taktiklerini gözden geçirecekler" cümlelerine yer verdi.

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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), denis puşilin, abrams, abrams tankı, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, avrupa, nato