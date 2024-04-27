https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/disisleri-bakani-fidan-bazi-buyukelcilikler-icin-yeni-gorevleri-teblig-etti-1083200846.html
Dışişleri Bakanı Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Dışişleri Bakanı Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T01:42+0300
2024-04-27T01:42+0300
2024-04-27T01:42+0300
hakan fidan
türkiye
büyükelçilik
temsilci
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AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini tebliğ etti.Buna göre, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Can Dizdar'ın Ottawa Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç'in Trablus Büyükelçisi, Irak Genel Müdür Yardımcısı Elçi Anıl Bora İnan'ın Bağdat Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/disisleri-bakani-fidan-irakin-catismalarla-degil-kalkinma-projeleriyle-anmak-istiyoruz-1083191126.html
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hakan fidan, büyükelçilik, temsilci
hakan fidan, büyükelçilik, temsilci
Dışişleri Bakanı Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği görevi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'a verildi.
AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini tebliğ etti.
Buna göre, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Can Dizdar'ın Ottawa Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç'in Trablus Büyükelçisi, Irak Genel Müdür Yardımcısı Elçi Anıl Bora İnan'ın Bağdat Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.