https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/disisleri-bakani-fidan-bazi-buyukelcilikler-icin-yeni-gorevleri-teblig-etti-1083200846.html

Dışişleri Bakanı Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T01:42+0300

2024-04-27T01:42+0300

2024-04-27T01:42+0300

hakan fidan

türkiye

büyükelçilik

temsilci

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AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini tebliğ etti.Buna göre, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Can Dizdar'ın Ottawa Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç'in Trablus Büyükelçisi, Irak Genel Müdür Yardımcısı Elçi Anıl Bora İnan'ın Bağdat Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

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