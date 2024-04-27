Barma Yaylası mavi zakkumlarla süslendi

İlkbaharın gelişiyle yeşilin binbir tonunu barındıran Doğu Karadeniz yaylaları, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
İlkbaharın gelişiyle yeşilin binbir tonunu barındıran Doğu Karadeniz yaylaları, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
Trabzon'un Çaykara ve Köprübaşı ilçe sınırlarında bulunan Barma Yaylası Kasım 2019'da koruma altına alınmıştı.
Trabzon'un Çaykara ve Köprübaşı ilçe sınırlarında bulunan Barma Yaylası Kasım 2019'da koruma altına alınmıştı.
Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ince uzun yapraklı mavi yıldız çiçeği, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu bitkiler arasında yer alıyor.
Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ince uzun yapraklı mavi yıldız çiçeği, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu bitkiler arasında yer alıyor.
Nisanın ilk haftasından itibaren açmaya başlayan çiçeği görmek ve fotoğraflamak isteyenler, sabahın erken saatlerinde yaylaya gelerek görüntülemeye çalışıyor.
Nisanın ilk haftasından itibaren açmaya başlayan çiçeği görmek ve fotoğraflamak isteyenler, sabahın erken saatlerinde yaylaya gelerek görüntülemeye çalışıyor.
Çiçekleriyle her geçen yıl adından söz ettiren yayla, fotoğraf sanatçılarının da bu tarihlerde ilk duraklarından biri oluyor.
Çiçekleriyle her geçen yıl adından söz ettiren yayla, fotoğraf sanatçılarının da bu tarihlerde ilk duraklarından biri oluyor.
Her yıl nisanda 'mavi zakkum' olarak da isimlendirilen 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla doğa adeta maviye bürünüyor.
Her yıl nisanda 'mavi zakkum' olarak da isimlendirilen 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla doğa adeta maviye bürünüyor.
Mavi zakkum fotoğraflarını çekmek üzere fotoğrafseverlerin yaylaya akın ettiği görüldü.
Mavi zakkum fotoğraflarını çekmek üzere fotoğrafseverlerin yaylaya akın ettiği görüldü.
İlkbaharın gelişiyle yeşilin binbir tonunu sunmaya başlayan Doğu Karadeniz yaylaları, ziyaretçilerine adeta renk şöleni yaşattı.
İlkbaharın gelişiyle yeşilin binbir tonunu sunmaya başlayan Doğu Karadeniz yaylaları, ziyaretçilerine adeta renk şöleni yaşattı.