https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/ukraynali-uzman-ulke-disindaki-ukraynalilar-kieve-toplu-dava-acmaya-baslayacak-1083162440.html

Ukraynalı uzman: Ülke dışındaki Ukraynalılar Kiev'e toplu dava açmaya başlayacak

Ukraynalı uzman: Ülke dışındaki Ukraynalılar Kiev'e toplu dava açmaya başlayacak

Sputnik Türkiye

Ukraynalı uzman Konstantin Bondarenko, yurtdışında bulunan askerlik çağındaki vatandaşlara yönelik konsolosluk hizmetlerinin askıya alınmasının büyük bir hata... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T20:53+0300

2024-04-25T20:53+0300

2024-04-25T20:53+0300

ukrayna krizi

ukrayna

avrupa

andrey sibiga

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Ukraynalı siyaset bilimci Konstantin Bondarenko, ‘Da, eto tak’ adlı YouTube kanalına demecinde, Ukraynalı yetkililerin, yurtdışında bulunan askerlik çağındaki vatandaşlara yönelik konsolosluk hizmetlerini askıya alarak büyük bir hata yaptığını söyledi.Bondarenko, “Şu anda yurt dışında bulunan ve konsolosluk hizmeti alma imkanından mahrum kalan Ukraynalılar, adaletin sağlanması için çok sayıda dava açacak” dedi.Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Sibiga’nın askerlik çağındaki Ukraynalı erkeklere konsolosluk hizmeti verilmesini yasaklayarak yetkisini aştığına vurgu yapan uzman, “Her Avrupalı ​​avukat için, her Avrupa mahkemesi için bu çok ciddi bir ihlaldir” ifadesini kullandı.

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ukrayna, avrupa, andrey sibiga