https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/ukraynada-svyatogorsk-magara-manastirinin-basrahibi-metropolit-arseniy-tutuklandi-1083153088.html
Ukrayna’da Svyatogorsk Mağara Manastırı’nın başrahibi Metropolit Arseniy tutuklandı
Ukrayna’da Svyatogorsk Mağara Manastırı’nın başrahibi Metropolit Arseniy tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağlı Svyatogorsk Mağara Manastırı’nın başrahibi Metropolit Arseniy mahkeme tarafından 60 günlüğüne tutuklatıldı. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T15:17+0300
2024-04-25T15:17+0300
2024-04-25T15:17+0300
dünya
ukrayna ortodoks kilisesi
ukrayna güvenlik servisi
ukrayna silahlı kuvvetleri
tutuklama kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/19/1083152885_0:41:801:491_1920x0_80_0_0_2d3a97378dc1c4e5cf57dc40a82466d0.png
Mahkeme, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağlı Svyatogorsk Mağara Manastırı’nın başrahibi Metropolit Arseniy’i 60 günlüğüne tutuklattı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hareketleri ve lokasyonu hakkında bilgi yaymakla suçlayarak ceza davası açtı.Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nden yapılan açıklamada, “Mahkeme savcının başvurusunu değerlendirdi ve Svyatogorsk Mağara Manastırı’nın başrahibi Metropolit Arseny’i kefaletle serbest bırakma alternatifi olmaksızın tutuklattı” ifadelerine yer verildi.Ortodoks Gazeteciler Birliği Çarşamba günü Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Metropolit Arseniy’i gözaltına aldığını bildirmişti. SBU ise başrahip hakkında, ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hareketleri veya lokasyonu hakkında bilgilerin yayılması’ maddesi uyarınca ceza davası açtığını ve kendisinin 8 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini açıklamıştı.Rus Ortodoks Kilisesi daha önce uluslararası insan hakları örgütlerine, başrahibin gözaltına alınmasının Ukrayna’daki inananların haklarının bir başka ihlali olarak belgeleme çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231216/ukrayna-rus-ortodoks-kilisesi-lideri-kirilli-arananlar-listesine-aldi-1078513841.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/19/1083152885_45:0:754:532_1920x0_80_0_0_6c6066c8c08267f507c9a822bc72202b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna ortodoks kilisesi, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna silahlı kuvvetleri, tutuklama kararı
ukrayna ortodoks kilisesi, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna silahlı kuvvetleri, tutuklama kararı
Ukrayna’da Svyatogorsk Mağara Manastırı’nın başrahibi Metropolit Arseniy tutuklandı
Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağlı Svyatogorsk Mağara Manastırı’nın başrahibi Metropolit Arseniy mahkeme tarafından 60 günlüğüne tutuklatıldı.
Mahkeme, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağlı Svyatogorsk Mağara Manastırı’nın başrahibi Metropolit Arseniy’i 60 günlüğüne tutuklattı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hareketleri ve lokasyonu hakkında bilgi yaymakla suçlayarak ceza davası açtı.
Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nden yapılan açıklamada, “Mahkeme savcının başvurusunu değerlendirdi ve Svyatogorsk Mağara Manastırı’nın başrahibi Metropolit Arseny’i kefaletle serbest bırakma alternatifi olmaksızın tutuklattı” ifadelerine yer verildi.
Ortodoks Gazeteciler Birliği Çarşamba günü Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Metropolit Arseniy’i gözaltına aldığını bildirmişti. SBU ise başrahip hakkında, ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hareketleri veya lokasyonu hakkında bilgilerin yayılması’ maddesi uyarınca ceza davası açtığını ve kendisinin 8 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini açıklamıştı.
Rus Ortodoks Kilisesi daha önce uluslararası insan hakları örgütlerine, başrahibin gözaltına alınmasının Ukrayna’daki inananların haklarının bir başka ihlali olarak belgeleme çağrısında bulunmuştu.