https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/ukraynada-svyatogorsk-magara-manastirinin-basrahibi-metropolit-arseniy-tutuklandi-1083153088.html

Ukrayna’da Svyatogorsk Mağara Manastırı’nın başrahibi Metropolit Arseniy tutuklandı

Ukrayna’da Svyatogorsk Mağara Manastırı’nın başrahibi Metropolit Arseniy tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağlı Svyatogorsk Mağara Manastırı’nın başrahibi Metropolit Arseniy mahkeme tarafından 60 günlüğüne tutuklatıldı. 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T15:17+0300

2024-04-25T15:17+0300

2024-04-25T15:17+0300

dünya

ukrayna ortodoks kilisesi

ukrayna güvenlik servisi

ukrayna silahlı kuvvetleri

tutuklama kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/19/1083152885_0:41:801:491_1920x0_80_0_0_2d3a97378dc1c4e5cf57dc40a82466d0.png

Mahkeme, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağlı Svyatogorsk Mağara Manastırı’nın başrahibi Metropolit Arseniy’i 60 günlüğüne tutuklattı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hareketleri ve lokasyonu hakkında bilgi yaymakla suçlayarak ceza davası açtı.Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nden yapılan açıklamada, “Mahkeme savcının başvurusunu değerlendirdi ve Svyatogorsk Mağara Manastırı’nın başrahibi Metropolit Arseny’i kefaletle serbest bırakma alternatifi olmaksızın tutuklattı” ifadelerine yer verildi.Ortodoks Gazeteciler Birliği Çarşamba günü Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Metropolit Arseniy’i gözaltına aldığını bildirmişti. SBU ise başrahip hakkında, ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hareketleri veya lokasyonu hakkında bilgilerin yayılması’ maddesi uyarınca ceza davası açtığını ve kendisinin 8 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini açıklamıştı.Rus Ortodoks Kilisesi daha önce uluslararası insan hakları örgütlerine, başrahibin gözaltına alınmasının Ukrayna’daki inananların haklarının bir başka ihlali olarak belgeleme çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231216/ukrayna-rus-ortodoks-kilisesi-lideri-kirilli-arananlar-listesine-aldi-1078513841.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna ortodoks kilisesi, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna silahlı kuvvetleri, tutuklama kararı