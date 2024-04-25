https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/turkiyeden-sili-temsilciler-meclisinin-soykirim-kararina-tepki-yok-hukmunde-1083151389.html
Türkiye'den Şili Temsilciler Meclisi'nin 'soykırım' kararına tepki: 'Yok hükmünde'
Türkiye'den Şili Temsilciler Meclisi'nin 'soykırım' kararına tepki: 'Yok hükmünde'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararın, yok hükmünde olduğunu bildirdi. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T14:22+0300
2024-04-25T14:22+0300
2024-04-25T14:23+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
şili
soykırım
birleşmiş milletler (bm)
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığı belirtildi.Açıklamada, "Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar yok hükmündedir" ifadesine yer verildi.Açıklamada ayrıca bu kararın, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırı olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/cumhurbaskani-erdogandan-ermeniler-icin-1915-mesaji-saygiyla-aniyor-taziyelerimi-iletiyorum-1083102257.html
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dışişleri bakanlığı, şili, soykırım, birleşmiş milletler (bm)
dışişleri bakanlığı, şili, soykırım, birleşmiş milletler (bm)
Türkiye'den Şili Temsilciler Meclisi'nin 'soykırım' kararına tepki: 'Yok hükmünde'
14:22 25.04.2024 (güncellendi: 14:23 25.04.2024)
Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararın, yok hükmünde olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar yok hükmündedir" ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca bu kararın, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırı olduğu kaydedildi.