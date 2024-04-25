https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/milli-egitim-bakanligi-acikladi-yeni-mufredat-belli-oldu-1083147496.html
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Yeni müfredat belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Yeni müfredat belli oldu
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Tekin "(Yeni müfredat) Çalışmayı yarın öğleden sonra kamuoyuyla paylaşacağız. 'https://gorusoneri.meb.gov.tr/' adresinden görüş ve öneriler... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T12:49+0300
2024-04-25T12:49+0300
2024-04-25T13:22+0300
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meb
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Yeni müfredat belli oldu
12:49 25.04.2024 (güncellendi: 13:22 25.04.2024)
Milli Eğitim Bakanı Tekin "(Yeni müfredat) Çalışmayı yarın öğleden sonra kamuoyuyla paylaşacağız. 'https://gorusoneri.meb.gov.tr/' adresinden görüş ve öneriler sunulabilir" dedi.