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Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Yeni müfredat belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Yeni müfredat belli oldu
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Milli Eğitim Bakanı Tekin "(Yeni müfredat) Çalışmayı yarın öğleden sonra kamuoyuyla paylaşacağız. 'https://gorusoneri.meb.gov.tr/' adresinden görüş ve öneriler... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Yeni müfredat belli oldu

12:49 25.04.2024 (güncellendi: 13:22 25.04.2024)
© AAOkul
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Tekin "(Yeni müfredat) Çalışmayı yarın öğleden sonra kamuoyuyla paylaşacağız. 'https://gorusoneri.meb.gov.tr/' adresinden görüş ve öneriler sunulabilir" dedi.
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