https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/eski-cia-analisti-abd-ukraynada-rusyayi-yenip-cini-vurmak-istiyordu-1083163163.html

Eski CIA Analisti: ABD, Ukrayna'da Rusya’yı yenip Çin'i vurmak istiyordu

Eski CIA Analisti: ABD, Ukrayna'da Rusya’yı yenip Çin'i vurmak istiyordu

Sputnik Türkiye

Eski CIA analisti Larry Johnson, ABD’nin Ukrayna'da Rusya’yı yenip Çin'i vurmayı planladığını belirtti. 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T21:47+0300

2024-04-25T21:47+0300

2024-04-25T21:47+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

çin

ukrayna

larry jackson

joe biden

vladimir zelenskiy

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Dialogue Works adlı YouTube kanalına demeç veren eski CIA analisti Larry Johnson, ABD’nin başlangıçtaki planının Rusya'yı Ukrayna'da hızla bir şekilde yenilgiye uğratıp Çin ile mücadeleye geçmek olduğunu söyledi.Johnson, “Sanırım ABD'nin başlangıçtaki planı şuydu: ‘Önce Rusya'yı yenilgiye uğratacağız ve ardından Çin'e yöneleceğiz.' Ancak Rusya'yı yenmeyi başaramayacaklar, Ukrayna kaybedecek. ‘Kaybedebilir’ değil, kesinlikle kaybedecek” dedi.Çatışmanın hangi aşamada sona ereceğine Moskova'nın karar vereceğine vurgu yapan uzman, Rus ordusunun Kiev ve Odessa'yı alabileceği gibi, Kiev saflarında savaşan NATO askerlerini de ortadan kaldırabileceğini kaydetti.

rusya

çin

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abd, rusya, çin, ukrayna, larry jackson, joe biden, vladimir zelenskiy