https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/eski-cia-analisti-abd-ukraynada-rusyayi-yenip-cini-vurmak-istiyordu-1083163163.html
Eski CIA Analisti: ABD, Ukrayna'da Rusya’yı yenip Çin'i vurmak istiyordu
Eski CIA Analisti: ABD, Ukrayna'da Rusya’yı yenip Çin'i vurmak istiyordu
Sputnik Türkiye
Eski CIA analisti Larry Johnson, ABD’nin Ukrayna'da Rusya’yı yenip Çin'i vurmayı planladığını belirtti. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T21:47+0300
2024-04-25T21:47+0300
2024-04-25T21:47+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
çin
ukrayna
larry jackson
joe biden
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/15/1064852282_0:95:2091:1271_1920x0_80_0_0_915e870907f5a2eb6b6f631878d72507.jpg
Dialogue Works adlı YouTube kanalına demeç veren eski CIA analisti Larry Johnson, ABD’nin başlangıçtaki planının Rusya'yı Ukrayna'da hızla bir şekilde yenilgiye uğratıp Çin ile mücadeleye geçmek olduğunu söyledi.Johnson, “Sanırım ABD'nin başlangıçtaki planı şuydu: ‘Önce Rusya'yı yenilgiye uğratacağız ve ardından Çin'e yöneleceğiz.' Ancak Rusya'yı yenmeyi başaramayacaklar, Ukrayna kaybedecek. ‘Kaybedebilir’ değil, kesinlikle kaybedecek” dedi.Çatışmanın hangi aşamada sona ereceğine Moskova'nın karar vereceğine vurgu yapan uzman, Rus ordusunun Kiev ve Odessa'yı alabileceği gibi, Kiev saflarında savaşan NATO askerlerini de ortadan kaldırabileceğini kaydetti.
rusya
çin
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/15/1064852282_133:0:1956:1367_1920x0_80_0_0_e077a9426e8547c21cfcce4f7ddaad7e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, çin, ukrayna, larry jackson, joe biden, vladimir zelenskiy
abd, rusya, çin, ukrayna, larry jackson, joe biden, vladimir zelenskiy
Eski CIA Analisti: ABD, Ukrayna'da Rusya’yı yenip Çin'i vurmak istiyordu
Eski CIA analisti Larry Johnson, ABD’nin Ukrayna'da Rusya’yı yenip Çin'i vurmayı planladığını belirtti.
Dialogue Works adlı YouTube kanalına demeç veren eski CIA analisti Larry Johnson, ABD’nin başlangıçtaki planının Rusya'yı Ukrayna'da hızla bir şekilde yenilgiye uğratıp Çin ile mücadeleye geçmek olduğunu söyledi.
Johnson, “Sanırım ABD'nin başlangıçtaki planı şuydu: ‘Önce Rusya'yı yenilgiye uğratacağız ve ardından Çin'e yöneleceğiz.' Ancak Rusya'yı yenmeyi başaramayacaklar, Ukrayna kaybedecek. ‘Kaybedebilir’ değil, kesinlikle kaybedecek” dedi.
Çatışmanın hangi aşamada sona ereceğine Moskova'nın karar vereceğine vurgu yapan uzman, Rus ordusunun Kiev ve Odessa'yı alabileceği gibi, Kiev saflarında savaşan NATO askerlerini de ortadan kaldırabileceğini kaydetti.