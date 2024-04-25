https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/corlu-tren-kazasi-davasinda-karar-aciklandi-1083137091.html
Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı
Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı
Sputnik Türkiye
Dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, dönemin TCDD Müdür Yardımcısı Meriçli'ye 9 yıl 2 ay ceza verildi. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T11:04+0300
2024-04-25T11:04+0300
2024-04-25T11:54+0300
türkiye
çorlu
çorlu tren kazası
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davada 9 sanığa 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.
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çorlu, çorlu tren kazası
Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı
11:04 25.04.2024 (güncellendi: 11:54 25.04.2024)
Dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, dönemin TCDD Müdür Yardımcısı Meriçli'ye 9 yıl 2 ay ceza verildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davada 9 sanığa 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.