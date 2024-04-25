Anzak torunları geleneksel 'Şafak Ayini' için Çanakkale'de

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Şafak vakti başlayan programda, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.