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Anzak torunları geleneksel 'Şafak Ayini' için Çanakkale'de
Anzak torunları geleneksel 'Şafak Ayini' için Çanakkale'de
Sputnik Türkiye
Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı Anma Törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' gerçekleştirildi. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
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anzak, anzak anma günü, anzak günü, фото, fotoğraf, çanakkale, şehit, avustralya, yeni zelanda

Anzak torunları geleneksel 'Şafak Ayini' için Çanakkale'de

07:02 25.04.2024
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı Anma Törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' gerçekleştirildi.
© AA / Fatih Çapkın

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915&#x27;te Gelibolu&#x27;da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Fatih Çapkın

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

© AA / Sergen Sezgin

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek "Şafak Ayini"nin başlamasını bekledi.

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları&#x27;na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek &quot;Şafak Ayini&quot;nin başlamasını bekledi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Sergen Sezgin

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek "Şafak Ayini"nin başlamasını bekledi.

© AA / Fatih Çapkın

Programa, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters de katıldı

Programa, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters de katıldı - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Fatih Çapkın

Programa, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters de katıldı

© AA / Sergen Sezgin

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 500 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 500 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası&#x27;na geçti. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Sergen Sezgin

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 500 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.

© AA / Fatih Çapkın

Şafak vakti başlayan programda, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şafak vakti başlayan programda, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Fatih Çapkın

Şafak vakti başlayan programda, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

© AA / Sergen Sezgin

Etkinlik alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek ile diğer ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu.

Programda, Piyade Kurmay Yarbay Fatih Kurtgöz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektubu okudu.

Etkinlik alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek ile diğer ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu.Programda, Piyade Kurmay Yarbay Fatih Kurtgöz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk&#x27;ün Çanakkale Savaşları&#x27;nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektubu okudu. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Sergen Sezgin

Etkinlik alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek ile diğer ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu.

Programda, Piyade Kurmay Yarbay Fatih Kurtgöz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektubu okudu.

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