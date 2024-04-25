Ahmet Hakan’dan Fatih Altaylı’ya: Ayrıcalık konularında çok hassasım, dün kaldırıp attım
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, İSPARK’a ait bir park yerinin kendisine tahsis edildiğini söyleyen Fatih Altaylı’ya yanıt verdi ve bir dönem evinin önünde saldırıya uğraması üzerine devreye giren İçişleri Bakanlığı’nın kendisine bir park yeri tahsis etmesi için girişimde bulunmasını önerdiğini anlattı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İSPARK’a ait bir park yerinin kendisine tahsis edildiğini söyleyen gazeteci Fatih Altaylı’ya yanıt verdi. Ahmet Hakan, 'hükûmetle arasının limoni olduğunu belirttiği bir dönemde, evinin önünde saldırıya uğraması üzerine' devreye giren İçişleri Bakanlığı’nın kendisine bir park yeri tahsis etmesi için girişimde bulunmasını önerdiğini anlattı.
“Saldırı olayının gerçekleşme biçimini göz önünde bulunduran güvenlik yetkililerinin, can güvenliğim açısından böyle bir tedbirin alınmasının şart olduğunu söylemeleriyle gerçekleşen bir olay bu” diyen Ahmet Hakan, söz konusu park yerini kaldırdığını söyledi.
Fatih Altaylı, Hakan’ın “Mütevazı bir hayat yaşayın” söylemi üzerine YouTube yayınında “Ahmet Hakan’ın evinin önünde arabası için bir park yeri var. Sağa sola mütevazılık tavsiye eden Ahmet Hakan’ın ne ayrıcalığı var ki evinin önünde kendisine bir araçlık otopark tahsis ediliyor?” diye sormuştu.
Hakan bugünkü yazısında Altaylı’ya yanıt verdi ve söz konusu park yerinin hikâyesini şöyle anlattı:
“Hükümetle aramın epey limoni olduğu bir dönemde evimin önünde saldırıya uğramıştım. Olay şöyle gerçekleşmişti: Devletin bana verdiği bir koruma polisi yoktu. Televizyon programından çıkıp arabamla evimin önüne gelmiştim. Evimin bulunduğu sokakta her zamanki gibi iki taraflı araçlar park etmişti. Boş bir yer bakıyorduk arabaya. Tam bu sırada arkadan bir araç, bizim arabaya hafifçe vurdu. Ne oluyor falan derken arkadaki araçtan izbandut gibi dört adam indi. Adamların amacı belliydi: Kaza numarası çekip saldırmak. Neyse... Sonuçta saldırı olayı gerçekleşti. Bu olayın ardından hükümetle aram limoni olmasına rağmen İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Bana bir koruma polisi verdiler. Evimin önüne bir park yeri tahsis edilmesi için girişimde bulunmamı söylediler. Hatta hatırladığım kadarıyla bununla ilgili bir resmi yazı da verdiler. Söz konusu park yerinin öyküsü budur. Saldırı olayının gerçekleşme biçimini göz önünde bulunduran güvenlik yetkililerinin, can güvenliğim açısından böyle bir tedbirin alınmasının şart olduğunu söylemeleriyle gerçekleşen bir olay bu.”
'Park yerini kaldırdım'
Herhangi bir imtiyaz talep etmediğini söyleyen Ahmet Hakan, “Nefret ederim böyle şeylerden. İmtiyaz, ayrıcalık konularında çok hassasım. Her türlü eleştiriye tamam ama böyle bir eleştiriye kayıtsız kalmam mümkün değil. Konuyu uzun uzun anlatmamın tek nedeni budur. Ve sonuç: Güvenlikmiş şuymuş buymuş hiç umursamadan... Dünden itibaren kaldırıp attım o park yerini" diye yazdı.