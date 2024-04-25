https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/ahmet-hakandan-fatih-altayliya-ayricalik-konularinda-cok-hassasim-dun-kaldirip-attim-1083133785.html

Ahmet Hakan’dan Fatih Altaylı’ya: Ayrıcalık konularında çok hassasım, dün kaldırıp attım

Ahmet Hakan’dan Fatih Altaylı’ya: Ayrıcalık konularında çok hassasım, dün kaldırıp attım

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan, İSPARK’a ait bir park yerinin kendisine tahsis edildiğini söyleyen Fatih Altaylı’ya yanıt verdi ve bir dönem evinin önünde saldırıya uğraması... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T09:31+0300

2024-04-25T09:31+0300

2024-04-25T09:31+0300

yaşam

ahmet hakan

fatih altaylı

içişleri bakanlığı

park

ispark

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İSPARK’a ait bir park yerinin kendisine tahsis edildiğini söyleyen gazeteci Fatih Altaylı’ya yanıt verdi. Ahmet Hakan, 'hükûmetle arasının limoni olduğunu belirttiği bir dönemde, evinin önünde saldırıya uğraması üzerine' devreye giren İçişleri Bakanlığı’nın kendisine bir park yeri tahsis etmesi için girişimde bulunmasını önerdiğini anlattı.“Saldırı olayının gerçekleşme biçimini göz önünde bulunduran güvenlik yetkililerinin, can güvenliğim açısından böyle bir tedbirin alınmasının şart olduğunu söylemeleriyle gerçekleşen bir olay bu” diyen Ahmet Hakan, söz konusu park yerini kaldırdığını söyledi.Fatih Altaylı, Hakan’ın “Mütevazı bir hayat yaşayın” söylemi üzerine YouTube yayınında “Ahmet Hakan’ın evinin önünde arabası için bir park yeri var. Sağa sola mütevazılık tavsiye eden Ahmet Hakan’ın ne ayrıcalığı var ki evinin önünde kendisine bir araçlık otopark tahsis ediliyor?” diye sormuştu.Hakan bugünkü yazısında Altaylı’ya yanıt verdi ve söz konusu park yerinin hikâyesini şöyle anlattı:'Park yerini kaldırdım'Herhangi bir imtiyaz talep etmediğini söyleyen Ahmet Hakan, “Nefret ederim böyle şeylerden. İmtiyaz, ayrıcalık konularında çok hassasım. Her türlü eleştiriye tamam ama böyle bir eleştiriye kayıtsız kalmam mümkün değil. Konuyu uzun uzun anlatmamın tek nedeni budur. Ve sonuç: Güvenlikmiş şuymuş buymuş hiç umursamadan... Dünden itibaren kaldırıp attım o park yerini" diye yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240112/fatih-altayli-kendisiyle-konustum-diyerek-acikladi-ak-parti-mansur-yavasa-teklif-goturdu-mu-1079564715.html

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ahmet hakan, fatih altaylı, içişleri bakanlığı, park, ispark